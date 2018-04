Am văzut primele candidaturi la Primăria Chișinăului, așa cum am văzut și primele sondaje în care sunt incluși candidații reali sau probabili. Am văzut epopeea candidaturii partidelor pro-europene din stradă, furtul startului de către Andrei Năstase și smulgerea cu forcepsul a candidaturii sale susținută de PAS. Așa cum am văzut și candidatul PL, Valeriu Munteanu, și pe cel al PSRM, Ion Ceban. Dacă mai adăugăm eventualul candidat independent Silvia Radu – încă neanunțat dar măsurat – avem o imagine clară a perspectivelor electorale ale competitorilor, fapt care impune o reflecție serioasă. Și foarte rapidă!

Mai întâi, trebuie să remarcăm că primii clasați la distanță sunt Ion Ceban – pe baza trancțiunii și mobilizării de partid, PSRM – și Silvia Radu – independent, în funcție, cu detentă și capacitate de a crește în următoarele două luni, până la 20 mai, dacă alege să candideze. Și restul. Adică marea masă a dreptei, a opoziției pro-europene și pro-românești, anti-ruse și unioniste, care altfel ar câștiga detașat, are o puzderie virtuală de candidați și nici unul cu substanță.

Andrei Năstase a forțat și a pierdut. Îmi propusesem să nu deschid subiectul, dar deja sondajele și Maia Sandu, atât la Pro TV, cât și în sondajul intern din PAS, o confirmă cu vârf și îndesat. Ca și reprezentanții societății civile și experții independenți apropiați Platformei comune. Andrei Năstase a cultivat ură, a îndepărtat unioniștii, nu și-a asumat discursul pro-românesc, din contra, s-a certat cu mass media și cu România aiurea, ba nici discursul pro-european nu prea e prezent, el fiind preocupat de națiunea civică moldovenească și de lupta cu Oligarhul Rău care a Capturat Statul. Forțarea, cearta perpetuă, lipsa de idei și absența capacității de coagulare duce la un eșec care antrenează prăbușirea nu numai a PPDA, dar și a PAS. Fără drept de apel.

Avem de remarcat și postura lui Valeriu Munteanu, din partea PL, care dincolo de partidul pe care-l reprezintă, are tracțiunea de 10% a lui Dorin Chirtoacă și propria sa bază. E un vorbitor bun, trece ecranul, de departe un candidat mult mai decent decât Andrei Năstase. Capabil să strângă mai multe voturi, cu precădere de la PAS(votanții PAS, nu activul de partid, al căror voturi nu-l ajută pe Năstase). Și încă nu avem candidatul unioniștilor – PUN și ce alte formațiuni se adună – nici pe cel al PLDM-neprins în protocol – în timp ce componenta civică va căuta alternativă, în lipsa unui candidat PAS-Maia Sandu serios.

Rezultatul ar fi unul dezastruos pentru dreapta pro-europeană de opoziție de la Chișinău. O fărâmițare a opțiunilor, cu un Valeriu Munteanu ce strânge mai multe voturi decât Andrei Năstase îl aruncă pe acesta în derizoriu, îi distruge partidul și afectează major și viitorul scor al PAS. Plus neintrarea în turul doi și pierderea alegerilor pentru Chișinău. Și perspectiva alegerilor generale.

Evident că aceste rezultate, și cele viitoare ale sondajelor pe care le vor comanda chiar cei din PPDA-PAS, reclamă o schimbare rapidă de tactică. Acum. Nu după încheierea înscrierii candidaților, când nu mai contează nimic. Maia Sandu, îmi mențin părerea, cu un program bun și abordarea anti-rusă, pro-europeană și pro-românească, era un candidat care putea câștiga la pas alegerile la Chișinău. Fără probleme. Însă abdicarea și menținerea lui Andrei Năstase împreună cu primele rezultate din sondaje, trebuie să impună o soluție de avarie și de urgență.

De aceea propun liniștirea spiritelor revanșarde și vulcanice și intrarea în prim plan a profesioniștilor pragmatici. Ai tuturor acestor partide. Aici nu e loc de improvizații, ci cazul unui acord global al opoziției de toate culorile pentru candidatul unic. Cu șansa unei formule similare la generalele din noiembrie. Și acțiunea încă e posibilă, pe baza intervenției societății civile.

Toți candidații de partid trebuie să facă un pas în spate și să renunțe la candidaturi. Toți. Pe baza acordului global al blocului unitar pentru alegerile generale. Poate accepta și Valeriu Munteanu această perspectivă, și PUN, și orice altă formațiune care s-ar putea alătura acestei construcții – PLDM, PNL, PER, etc. Iar candidat să fie un reprezentant al societății civile, acceptabil tuturor, cu suficientă notorietate, credibilitate și capacitate organizatorică probată.

Și pentru ca să nu fiu acuzat că vorbesc despre un lider care să nu existe, propun și numele: Igor Munteanu. Director/președinte/fondator al IDIS Viitorul, unul din cei mai bine mobilați experți ai opoziției, capabil să realizeze proiecte de politici publice, cunoscut tuturor partidelor implicate, capabil să câștige alegerile la Chișinău susținut de această coaliție. Intră în turul doi pe baza unei asemenea susțineri și iese Primar al Municipiului Chișinău. Și decent ca postură, și excelent ca profesionist, și cu detentă politică de perspectivă.

P.S. Pentru unii înfierbântați, care circulă zvonuri aiuristice la Chișinău în ceea ce ne privește, faceți afirmațiile publice. Am instruit deja un avocat pentru a da în judecată un asemenea scornitor de zvonuri și anunț clar că nu voi tolera pe nimeni și mă voi îndrepta împotriva oricui vorbește prostii, fără să știe, care mă privesc. Prostia orală nu o suport, cine are de spus ceva să o spună asumat și să știe despre ce vorbește. Pentru conformitate, și când am lucrat pentru strategia de securitate națională a RM, pentru administrația prezidențială trecută, am fost plătit dintr-un proiect internațional pe care tot eu l-am adus, și singurii bani primiți vreodată sunt bani ai statului român sau ai fundațiilor internaționale europene și americane.