Povestea de groază de la Dereneu continuă. Acum lucrurile încep să fie mult mai clare: postul propagandistic rusesc NTV s-a implicat cu fake news-uri serioase, apărându-i pe spărgătorii și vandalii bisericii, în frunte cu o grupare de preoți de la Mitropolia Moldovei.

Chiar așa, să fie totul clar: în plin post să spargi și să ocupi biserica, să ameninți primarul cu moartea, să te instalezi în sfântul locaș – unde mănânci, dormi și fumezi, că apoi vor avea grijă slugile propagandistice ale Kremlinului să te spele și să te dreagă.

Am prezentat în mai multe rânduri cazul bisericii din Dereneu și evoluția conflictlui până la hotărârea adunării satului ca biserica să rămână cu preotul Florin Marin în cadrul Mitropoliei Basarabiei. Nu am să mai repet, acum am să demontez doar fake news-urile de la NTV, binecuvântate de Mitropolia Moscovei și cea a Moldovei de sub ea. Un singur lucru normal am auzit: că poliția ar fi sigilat alaltăieri biserica, ocupată de ceva timp de vandali. Era și de mirare cum poliția în loc să-i aresteze și să-i gonească, îi păzea.

Jurnaliștii de la NTV iau de bune toate gogomăniile spuse la o conferință de presă de trei bătrâne manipulate și de secretarul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni a Mitropoliei Moldovei de sub Patriarhia Rusă, Vadim Corostinschi, care, curios lucru, nu a venit la conferința de presă alături de rugbyști și de gopnici, așa cum a făcut la Dereneu.

Dar să le prezentăm minciunile:

- „Preotul paroh nu ține cont de opinia majorității oamenilor”. Adunarea Generală a satului Dereneu a hotărât pe 18 martie ca biserica să rămână la Mitropolia Basarabiei, cu preotul Florin Marin.

- “preotul e venit la noi, e strain”. După ce un om stă şi slujeşte în localitate 27 de ani – el nu mai e strain. Ca, de exemplu, Vadim Corostinschi, care încearcă să se instaleze cu forţa la Dereneu.

- Preotul Florin Marin a fost oprit de la slujire, apoi s-a alăturat Mitropoliei Basarabiei. Nu. După ce a trecut la Mitropolia Basarabiei, Mitropolia Moldovei cică l-a oprit, dar nu mai avea nici o putere asupra preotului, pentru că se afla deja sub altă jurisdicţie.

- Secretarul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, a Mitropoliei Moldovei de sub Patriarhia Rusă, Vadim Corostinschi, regretă că scandalul a izbucnit în postul Paştelui. Asta-i bună! Păi dacă acum aţi spart şi vandalizat biserica! Ați avut destul timp din august până la începutu postului.

- preotul Florin Marin ar fi interzis accesul în biserică “pentru ceilalţi enoriaşi”. Băieţi, voi nu încurcaţi nimic? Nu exact invers s-a întâmplat?

- “în 11 martie în cadrul adunării localităţii s-a decis ca biserica să rămână sub oblăduirea Mitropoliei Moldovei”. Adunare a localităţii se numeşte când vii cu grupare de gopnici şi de popi? Ei erau din sat? Satul a hotărât, l-a reales pe Florin Marin, dar acest lucru s-a întâmplat pe 18 martie.

Ce să mai zici când vezi că Mitropolia Moldovei de sub Patriarhia Rusă se ia la brat cu NTV-ul? Poate că e firesc, sunt împreună sub aceeaşi „oblăduire”.

Chiar dacă CCA-ul a interzis prin lege propaganda rusă, ea continuă nestingherită să fie produsă chiar la Chişinău, promovând fake news-uri, ca în cazul bisericii din Dereneu. E o problemă mare, pentru că nu e vorba despre libertatea de expresie, ci de promovarea minciunilor. CCA-ul ar trebui să se autosesizeze şi să reacţioneze.

PS: În timp ce Mitropolia Moldovei de sub Patriarhia Rusă umblă la brat cu NTV-ul, Mitropolia Basarabiei, prin Misiunea Socială Diaconia, a lansat Campania naţională Masa Bucuriei.

Sâmbătă, în 20 de localităţi, se vor aduna produse alimentare neperisabile pentru bătrâni şi nevoiaşi. Asta fac adevăraţii creştini.