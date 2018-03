Multă lume a fost entuziasmată de şedinţa solemnă a Parlamentului Român, unde au fost invitaţi şi politicieni basarabeni. Parlamentul României a adoptat o „Declaraţie pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara Mamă, România, la 27 martie 1918”. Mda, ca să fie clar: e o diferenţă între celebrarea „Unirii” şi a „unirii”.

Deşi unioniştii s-au bucurat, iar socialiştii au făcut spume, această declaraţie mi se pare mult mai anemică şi mult mai simbolică decât Declaraţiile de Unire ale primăriilor basarabene. În Declaraţie se povesteşte despre Sfatul Ţării pe o pagină jumătate (din 3), se anunţă scopul şedinţei: „Prin organizarea unei Şedinţe solemne a Camerelor reunite, în prezenţa unei delegaţii a Parlamentului şi a Guvernului Republicii Moldova venită de la Chişinău pentru acest eveniment, sărbătorim „Actul Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918” şi celebrăm momentul în care elitele politice din Basarabia şi din Regat au dat curs năzuinţelor naţionale. Considerăm astăzi, drept o misiune de onoare a actualei şi viitoarelor generaţii din stânga şi dreapta Prutului să cinstească cu pioşenie memoria generaţiei de la 1918, care a lucrat la construirea României Mari”.

După o recapitulare a evenimentelor din ultimele trei decenii, vine şi concluzia:

“- consideră ca fiind pe deplin legitimă dorinţa acelor cetăţeni ai Republicii Moldova care susţin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare şi afirmare a naţiunii române şi subliniem că acest act depinde de voinţa acestora,

şi

- declară că România şi cetăţenii ei sunt şi vor fi întotdeauna pregătiţi să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare din partea cetăţenilor Republicii Moldova, ca o expresie a voinţei suverane a acestora.”

În primul rând sare în ochi că la Bucureşti nu a avut loc o şedinţă comună a Parlamentelor din România şi Moldova, cum se anunţase anterior. În loc de şedinţă comună, de la Chişinău a venit doar o delegaţie, care a avut-o în frunte pe speakerul Andrian Candu. Declaraţia, deşi semnată oficial, nu aduce nimic nou: România ne primeşte cu braţele deschise, dar contează ce vrem noi, basarabenii. Iar „trimisul nostru”, Andrian Candu, a declarat, pe lângă siropul de conjunctură: „La ora actuală există opinii diferite în Republica Moldova, trebuie luat în considerare ce vor cetăţenii, azi îşi doresc să fie Republica Moldova stat independent, dar sunt tendinţe. Scopul nostru e să ducem Republica Moldova cât mai aproape ce Uniunea Europeană”.

Andrian Candu e prins între „tendințe unioniste” și „tendințe socialiste”, iar „tendinţa” politicienilor de la putere, adică a PD-ului, este să conducă peste aceste tabere, dar susţinând „independenţa” socialiştilor şi dorinţa de integrare europeană a unioniştilor. Cu alte cuvinte, ca în bancuri: doi proşti se bat, dar câştigă al treilea. Ca întotdeauna, câştigă Plahotniuc.

Mi s-a părut inacceptabilă şi absenţa lui Klaus Iohannis de la şedinţă. Ok, am înţeles că „este mai puţin important să avem discursuri bombastice într-un ton populist-electoralist, fiindcă acelea nu-i ajută nici pe ei, nici pe noi”, dar când ţi se întinde mâna - saluţi, nu spui că te duci să te culci, pentru că datul mâinii are un “ton populist-electoralist”. Pentru că alegătorii basarabeni ai lui Iohannis totuşi au stat în total vreo 10 ore în ger ca să-l voteze, nu au stat pe cuptor, gândindu-se că votul e o chestie populistă. Absenţa lui Iohannis a fost nemotivată. Însă ar trebui să ținem cont că la şedinţă au fost prezenţi MS Margareta, Custodele Coroanei Române şi Patriarhul Daniel.

Cam atât despre declaraţia de la Bucureşti, din care am aflat că membrii Sfatului Ţării au fost nişte oameni extraordinari. Ştiam asta. Poate ăsta e motivul din cauza căruia politicienii de astăzi par atât de anemici, profitori şi nehotărâţi.