Presa din Polonia a scris la primele ore ale dimineții că a intrat în posesia unor informații foarte importante de natură secretă referitor la ce alți diplomați ruși urmează a mai fi expulzați din țările europene, și printre ei am dat și de numele lui Igor Dodon.

Da, da, ați auzit foarte bine: printre diplomații ruși care urmează a fi expulzați din țările europene se regăsește și numele lui Igor Dodon. Interesant este că acesta este trecut în listă ca diplomat rus, ca spion rus, și doar la urmă și printre altele mai este amintită și cealaltă demnitate a sa, cea de președinte a Republicii Moldova.

Întâmplător sau nu, dar unul dintre prietenii mei din Polonia lucrează chiar la ziarul care a publicat lista cu noii spioni ruși care urmează a fi expulzați din Uniunea Europeană și din țările care aspiră să adere la comunitatea europeană și în mod firesc l-am telefonat și l-am rugat să ne vedem. Ne-am întâlnit la Cafeneaua FERDYDURKE din inima Varșoviei. După ce chelnerul ne-a adus cafelele, l-am întrebat cum se explică faptul că titulaturile cu care apare în listă Igor Dodon sunt în primul rând cele de spion și diplomat rus și abia în ultimul rând de președinte a Republicii Moldova.

-Pentru că președintele țării tale este cunoscut în Europa în primul rând ca spion rus, mi-a spus prietenul meu din Polonia. Tu nu știi asta?

- Știu, dar nu știam că și voi v-ați prins.

-Ne-am prins și nu de ieri sau de alaltăieri. Este primul spion rus care a devenit președinte într-o țară din vecinătatea Europei.

-Aha, și va fi expluzat?

-Da.

-Sigur?

-Da.

-Atunci ar trebui să deschid șampania.

-O deschizi, dar o bem după lucru.

-Și cine-l va expulza?

-Cum cine? Parlamentul țării voastre.

-Ca să vezi, am început eu să-mi frec bucuros palmele.

Prietenul meu a plecat la ziar iar eu am mers la hotel, și am intrat pe pagina de net a parlamentului ca să văd comunicatul privind expulzarea celui mai mare spion rus din Republica Moldova. Deocamdată, lipsea. Dar sunt sigur că până diseară o să apară. Totul e să am puțintică răbdare.

NOTĂ AUTOR: Parantezele pamfletare deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare