În fiecare săptămână vedem ştiri cu reparaţia spitalelor, cu aparate performante donate de străini, cu diferite cursuri de specializare pentru doctorii noştri etc. Dacă te iei după ştiri şi nu intri în vreo instituţie medicală, îţi zici că medicina în Moldova e ca Făt Frumos, trece direct de la şurubelniţă şi fierăstrău la tehnologii avansate.

Realitatea este însă alta. E ca în pozele cu Rusia: pe de-o parte ruşii cuceresc spaţiul şi ameninţă lumea cu arme „invincibile”, pe de alta o mare parte dintre ei trăiesc zi de zi în sărăcie, foame, întuneric şi glod.

Săptămâinile astea s-a vorbit mult despre securitatea doctorilor, după ce medicul Ala Valenga a fost bătută la un spital. Într-adevăr, e groaznic ce s-a întâmplat. E bine să protejăm doctorii, desigur. Dar nu poţi să ţii cont doar de o parte a ecuaţiei. Doctorii şi pacienţii trebuie să fie ca un întreg, să fie ca profesorii şi elevii. Uneori e cazul să protejăm şi pacienţii faţă de doctori şi de personalul spitalelor. Chiar Ala Valenga a declarat ieri într-un interviu despre neregulile scandaloase din sistemul din care face parte: că pacienţii ar fi fost obligaţi să strângă bani pentru jaluzele, că de la Unitatea de Primiri Urgenţe pacienţii sunt trimişi de multe ori aiurea la secţii şi asta poate duce la urmări grave, chiar tragice. Că doctorii trebuie să le facă mese celor din inspecţii, că se face teatru absurdului cu renovarea şi reformele: „Ați văzut că a fost amenajată foarte frumos, cu triaj, în funcție de tipul de urgență: albastru, roșu, galben. Triajul acesta însă nu lucrează. Acolo a fost luat aparatajul din reanimare – cardio-monitoare, cardiografe și aduse toate acolo pentru televiziuni. Cum presa a plecat, cum totul a fost dus înapoi”.

Ieri am avut ocazia să văd şi cum se simt pacienţii. Mama a fost luată la rost de o mahalagioacă de la registratura unui spital din Chişinău. „De ce n-aţi venit dimineaţa? Doctorii pentru raioane au plecat deja!” Când mama a încercat să-i explice, mahalagioaica a început să zbiere: „Închide gura!” De unde înţelegem că oamenii „din raioane” trimişi la Chişinău nu sunt oameni, ci un fel de oameni, cu altfel de doctori. Şi că la „oamenii din raioane” e ok să zbieri, să te descarci, că no, viaţa e grea.

Dacă eram lângă mama în momentul când cretina de la Registratură a zbierat „Închide gura!”, probabil i-aş fi zis câteva expresii din Pizdeţ. Şi despre reforme. Deocamdată cam atât despre reforme: atât doctorii, cât şi pacienţii, ca să se simtă în siguranţă în spitalele moldoveneşti, ar trebui să aibă bodyguarzi.