Primul moldovean condamnat pentru înaltă trădare de Patrie. Înșiram pungile de portocale și de mere pe banda rulantă de la casă și așteptând să-mi vină rândul ascultam vocea de la radio răspândită în tot hipermarketul și care spunea că, în sfârșit, iată că pentru trădare de patrie va face cineva pușcărie, când mi-a zbârnâit mobilul în buzunar și nevastă-mea mi-a cerut să iau și ceapă.

Mi-am strâns fructele și legumele în coș și am plecat după ceapă, cu urechile ciulite la vocea de la radio care susținea că, pentru prima dată de când sunt trimiși oameni după gratii în Republica Moldova, cineva va fi închis la mititica și pentru trădare de Patrie. Of, în sfârșit, mă bucuram eu, în timp ce alegeam căpățânile sănătoase de ceapă. Cele mai multe erau degerate și cu greu am ales o chilă. La întoarcere, mi-a venit poftă și de ciocolate și am înhățat de pe raft o mână de batoane maronii și le-am aruncat în coș și asta în timp ce crainicul povestea cât de importantă e această sentință. Apoi am prins din nou un loc la coadă și mă uitam iritat la tipul din fața mea care plătea cu cardul, și mă gândeam că dacă ar fi plătit cu bani gheață s-ar fi cărat demult. Nemulțumiți erau și oamenii din spatele meu. Simțeam asta după vorbele lor repezite pe care și le aruncau unul altuia. Tipul și-a amintit că mai voia să ia și lapte și și-a cerut scuze de la noi, care ne aflam chiar după el, și a alergat glonț spre fundul magazinului. Pentru că timpul de achitare se lungise peste măsură de mult, un bătrân s-a răstit la el când a revenit.

În sfârșit, mi-a venit și mie rândul. În spatele meu erau vreo zece indivizi și toți erau cu muștarul în nas. Mi-am scos portmoneul din buzunar ca să vadă cei din spatele meu că nu voi plăti cu cardul, dar cel mai mult s-a bucurat casierița. Am început s-o ajut aruncându-mi singur produsele în geantă. De la radio am auzit iar vocea aia groasă care anunța că cel care a fost condamnat pentru înaltă trădare de Patrie este un fost deputat în parlamentul Republicii Moldova și îl cheamă Iurie Bolboceanu și le-a vândut rușilor secretele noastre de stat.

-Aveți de plătit 98 de lei, mi-a spus fata de la casă cu o gură obosită.

Pe Iurie Bolboceanu îl știam.

Odată am fost la un chef la un tiz de-al meu din Cricova unde venise și el. Era foarte vesel atunci și o făcea pe marele patriot. Cu toate că eram la o zi de naștere, banchetul acela îl transformase într-o întâlnire cu deputatul Iurie Bolboceanu. Toată lumea îl părăsise pe omagiat și se regrupase în jurul deputatului, mai puțin eu. Eu am rămas cu omagiatul, stând la masa lui și ciocnind cu el. Mi-am băgat mâna în portmoneu după o bancnotă de o sută de lei și mi s-a făcut negru în fața ochilor, când nu am găsit-o și când am descoperit că ambele despărțituri ale portofelului meu erau goale. Oare unde-mi erau lovelele? Mi-am scociorât buzunarele. Și ele erau goale.

Și atunci mi-a picat fisa. Înainte să ies din casă, mi-am schimbat trenciul, iar banii mi-au rămas în celălalt pardesiu. Grăbindu-mă, eu am luat doar portmoneul, uitând că atunci când mi-am plătit biletul în troleibuz nu am mai stivuit banii înapoi în portofel, ci i-am pus în buzunarul pardesiului, care a rămas acasă.

-Mi-am uitat banii acasă, i-am spus eu vânzătoarei cu o față plouată și am început să-mi golesc geanta. Și ea mă privea cu niște ochi cât cepele, pe care le scoteam din servietă.

Vânzătoarea lua produsele și eticheta fiecăruia o trecea prin dreptul scanerului, pentru a anula vânzarea lor. Când s-au prins cei din spatele meu ce se întâmplă, i-au apucat hachițele și istericalele și au început să se revolte și să urle la mine, numindu-mă cum le venea la gură.

Am ieșit din magazin cu coada între vine și cu mâinile goale, dar vocile lor arțăgoase m-au urmat și în stradă. Printre vocile lor se distingea însă clar glasul marțial al crainicului de la radio care spunea că Iurie Bolboceanu va fi condamnat la paisprezece ani de pușcărie.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare