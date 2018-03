Scriu aceste rânduri în chiar ziua internațională a femeii și bănuiesc că stimatele doamne și domnișoare care citesc aceste rânduri se așteaptă la felicitări din partea mea. Nu sunt eu zgârcit cu această marfă, dar am și niște principii. Iar printre aceste principii se regăsește și egalitatea de gen. De aceea nu pot să-mi permit să felicit pe cineva cu una din cele mai sexiste și discriminatorii „sărbători” care există, mai ales în forma şi felul în care este ea celebrată actualmente. Înțelegeți, dragile mele cititoare, atunci când vom pricepe că nu există o combinație mai potrivită și mai armonioasă decât acea a bădărănismului viril în cele mai josnice expresii ale lui și buchetul de flori de 8 martie cu numeroasele felicitări pentru „mame” și „cele mai dragi femei din viața mea” şi cu „молчи женщина! твой день 8 марта”, dacă înţelegem asta, atunci poate că vom avea o șansă să trăim într-o lume mai... feminină. Cu mai multă echitate, căldură sufletească, grijă față de aproapele nostru și față de mediul în care ne creștem copiii. Dar pân-atunci mai este mult... Pentru moment, noi doar deplasăm accentele şi continuăm să ne măsurăm cu rigla în mână cine-o are mai lungă și al cui buchet de flori e mai scump!

Acum să trecem şi la evenimentele acestei săptămâni care nu au fost deloc uşor de descifrat...

GLOBALIZAREA MĂRŢIŞORULUI Tradițional, Chișinăul organizează festivalul anual „Mărţişor”, despre care vă scriam săptămâna trecută, dar sărbătoarea respectivă a trecut demult hotarul republicii, și evenimente au loc practic peste tot în lume. De câțiva ani buni, spre exemplu, la Paris sunt organizate regulat sărbători ale Mărțișorului. Și în acest an s-a organizat un concert de toată frumusețea la care au participat invitați de pe loc, din Franța: Valentina Ţâcu, Irina Bulai, Petru Botezatu, Mariana Vasilachi-Grosu cu un grup de copii, dar și un invitat din Moldova, Gabryel Nebunu. De ce vă zic asta? În primul rând, fiindcă mă mândresc că îi cunosc pe acești oameni cu suflet mare care pun umărul (și deseori buzunarul!) pentru a perpetua o tradiție (iată cine sunt: Svetlana Postolachi - Asociația „Casa Mare”, Lea Chirinciuc - Fondatoarea „Galérie Moldave” în partenariat cu Asociația „La Paris”, Cenaclul „Grigore Vieru”, Asociația “Lumina”, Asociația “ProCultura” și decoratoarea Nadejda Leșnic), iar în al doilea, fiindcă le admir abnegația, iar uneori și curajul. Anul acesta, la fel precum și în 2017, de altfel, evenimentul a fost organizat doar cu eforturi proprii, fără niciun suport de la Chișinău. Din câte știu, organizatorii au rugat BRD-ul să le trimită doar niște mărtișoare, dar se pare că ei nu intrau în cota-parte. Nu contează, e bine că a fost anume așa și nu altfel.

O SUTĂ ŞI O PRAHOVĂ! Numărul localităților care au semnat declarația de Unire a depășit suta! Dar ceea ce bucură cu adevărat este că și de cealaltă parte a Prutului a început valul declarațiilor! Județul Prahova este primul care a votat o declarație pentru Unire! Importanța acestei mișcări o putem aprecia după vehemența reacțiilor forțelor pro-putiniste din țară. După ce săptămâna trecută s-au excitat la sud falșii găgăuzi (zic „falșii”, căci din găgăuz acolo nu a rămas decât numele) în această săptămână s-a revoltat și Halat-Alb, preș(e)dintele. El a convocat Conisliului Suprem de Securitate și a amenințat că va depune plângere împotriva României la ONU și CoE! Păi, chiar s-o facă! Și falșii găgăuți să depună plângere la Haga, după cum au promis! Apropo, Dodon rămâne fidel tradiției: imediat după ședința CSS a alergat repejor cu raportul la Muhametşin. Între timp, declarațiile au ajuns discutate și la televiziunea centrală, Moldova 1, la care principalul specialist es-ruperea hărților, Bătrâncea, a anunțat că ar exista 264 de localități care au semnat o contra-declarație. Numai că eu le-am căutat și nu le-am găsit. Pe cele pro-Unire le-am văzut aproape pe toate, una după alta... Dar eu știu că nu știu să caut. La noi de fapt foarte multe există, iar eu caut și nu găsesc. Așa că, vă rog, dacă știți unde-s, să-mi dați un link în comentarii. Dar, vă mai rog, nu spre fițuica aia minciunoasă a socialiștilor în care scrie că mai mult de 1 milion de cetățeni s-au pronunțat împotriva Unirii. Și încă ceva, așa, o mică observație: până și socialiștii scriu la ei în fițuică, rusește, УНИРЕ! Știu ei ce știu! Ce-i scris e scris!

GOPNICII DE LA MITROPOLIA MOLDOVEI Nu doar separatiștii s-au excitat, dar și „tituştele” sau gopnicii colonelului Cantarean, aleas Mitropolitul Vladimir. S-a întâmplat în satul Dereneu, acolo unde preotul trecuse de mai bine de un an la Mitropolia Basarabiei (ca să fugă de dăjdiile excesiv de mari ale bandiților lui Vladimir). Până acum acest lucru nu a deranjat, dar acum s-a dat ordin și bandiții au trecut la acțiune. Cu concursul polițiștilor, printre altele, care era vădit un pro-Dodonist căci camerele de luat vederi i-au prins replica supărată: „Dar de ce, mă rog, nu-ți place Dodon?”, gopnicii au spart ușa bisericii și încercă să recupereze lăcașul... Dacă e să-l credem pe Părintele Florin Marin, acei care au spart biserica nu sunt de-ai satului, ci niște venetici... Cunoscute metode... Ucrainenii le ziceau „tituşki”...

MAI MULT, MAI SCUMP Fiscul anunță că a adunat la buget cu 20% de procente mai mult decât în anul trecut, ceea ce-i fără îndoială bine. Mai mult decât atât, e cu 12,3% mai mult decât era planificat. Au fost comunicate de asemenea și cifrele despre exportul vinului. Exportăm nu doar mai mult (cu 5,5% la volum), dar și mai scump, mai calitativ (+16% la valoare)! Să mori de ciudă, tovarăș Onishchenko, nu-i așa? Apropo, săptămâna trecută, la un supermarket de lângă casa mea (nu e ceva deloc specializat) am dat de vin de Cricova! Am cumpărat două sticle: un roșu sec și un spumant. Deci, se poate, nu?

A FOST RĂZBOI, ECOUL LUI... A devenit mult mai clar scopul vizitei lui Dodon la Berlin. Nu era niciun scop, el pur și simplu nu dorea să fie în țară la aniversarea și comemorarile plănuite cu ocazia a 26 de ani de la începutul războiului de pe Nistru. Mai ales după ce a depus flori la monumentul cazacilor... Gândiţi-vă: acei care s-au născut atunci la Tiraspol, astăzi sunt adulți în toată firea... Toata viaţa lor au crescut urând Republica Moldova şi România... Nu zic, ar fi poate posibil, mai ales acum, de când a înțeles și Ucraina cu cine are de furcă, să-i reintegram cumva, dar cu siguranță nu cu de alde Michalko sau și mai rău, Bratello, adică ptfu, Frattini... Primul spre exemplu se pronunță pentru un acces mai mare al produselor transnistrene pe piața UE. Wow, moldovenii proeuropeni negociază dur, cotă după cotă, fiecare tonă de prune, iar separatiștii putinişti, bandiți desăvârșiți, unelte în războaie regionale (ucrainenii au acuzat MGB-ul că ar fi dat foc Sediului Organizației pentru Cultura Maghiară din orașul ucrainean Ujgorod) primesc acest acces pe tavă? Ori poate există niște condiționări dure politice despre care noi nu știm? Ce zici, Dom’ Michalko, sunt ori ba? Al doila, italianul, în genere zice că cererea Chișinăului de retragere a trupelor rusești e deconectată de realitate? Din partea unui prieten al lui Lavrov ar fi şi de mirare să auzim altceva... Ce să zic, talentată diplomația europenilor în zonă și mai cu seamă clarvăzătoare, eficientă...

AMERICANII LA CHIŞINĂU Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, Bridget Brink, a fost timp de trei zile la Chişinău, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai Guvernului, societătii civile și cu lideri politici din opoziție. Bridget Brink „va îndemna Moldova să continue progresul în negocierile privind reglementarea transnistreană". Așa zice comunicatul. Sunt curios să știu dacă punctul său de vedere corespunde cu acel al lui Bratello/Fratinni și Michalko ori dacă anume de aia și a venit atât de grabnic, alertată de ce fac ăia...

CONFERINŢA TRIPARTITĂ La Chișinău a avut loc o întâlnire a reprezentanților Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Au vorbit despre securitate. Această întâlnire a întârziat cu cel puțin 20 de ani... Dar tot mai bine mai târziu decât niciodată. Iar această frază rostită de Candu „Ne-am săturat să fim învârtiți într-un vârtej geopolitic, să stăm cuminți în Zona Gri, cât timp marile puteri joacă șah. Avem o dorință legitimă de mai bine, de securitate, stabilitate, prosperitate. Nu revendicăm teritorii, vrem doar să reintegrăm țara. Moldova, Georgia, Ucraina – suntem o voce regională, suntem determinați să ieșim din Zona Gri” merită înrămată. Pe bune. O zic gratuit, vă asigur are valoare mai mare ce zic aici decât tot ce scriu postacii de la bublika și prime. Iar cel mai haios la această conferință a fost „protestul” celor de la PAS cu lozinca „Pericolul cel mai mare nu este în Est, ci în interiorul tării”. Într-un fel, au dreptate: cu așa „prieteni” Moldova nici de dușmani nu ar avea nevoie...

PPDA ŞI CATINDATUL Dadaiștii au înhățat prăjina fără a aștepta prea mult, de teamă, probabil, să nu li se impună un „exerciţiu democratic” de către PAS ca la prezidențiale și să rămână cu buza umflată. Ei şi-au anunţat candidatul! Ceilalți, inclusiv PSRM, au anunțat că așteaptă decizia CEC-ului referitoare la anticipatele de la Chișinău și Bălți. PD-ul, intuind că nu au șanse mari au anunțat că vor susține un candidat proeuropean... Aici ar fi fost logic ca „opoziţia” să-și aducă aminte de prezidențiale și elementar să-și caute de treabă, să tacă. Dar iată că iar auzim prostii cu „mărul otrăvit”... Și nimic altceva, niciun discurs constructiv despre Chișinău sau viziune despre viitorul orașului...

FIREA ÎN OSPEŢIE LA RADU Primăriţa Bucureștilor i-a returnat vizita Silviei Radu și a fost în ospeţie la Chișinău. Nu știu dacă are rost să mai spunem ceva în afară de faptul că orice vizită, orice eveniment care apropie capitalele noastre este binevenit.

SURPRIZĂ DE PROPORŢII: POALELUNGI LA CC! După ce Adrian Candu ne-a gratificat cu un discurs extrem de indignat la adresa celor care acuzau PD-ul că l-au scos pe Panţiru pentru a-l băga pe Poalelungi la Curtea Constituțională, adică că ar vedea „stat capturat” peste tot, săptămâna trecută judecător la CCM a fost ales... Poalelungi! Asta zic și eu întorsătură neașteptată a scenariului!

RAPORTUL KROLL 2 A AJUNS LA BNM Iar BNM, dacă e să-i credem l-a transmis procuraturii. Nimic și nimeni nu ne-o indică, dar nu-i exclus să fi ajuns și la Dodon, care tare insistent îl mai reclama. E și firesc: trebuie omul să știe care active se cer ascunse de urgență, nu? Zic „nu-i exclus”, căci la faimoasa ședință a Consiliului de Securitate, la care Plahotniuc a dat ordin să nu participe niciun înalt funcționar de stat, Cioclea s-a dus. Ce treabă ar fi avut el acolo, dacă nu să-i ducă lui Dodon raportul? Că doar n-o să se ocupe BNM de... unioniști?

Cam atât pentru astăzi. Vom pune punct aici, dar nu înainte de a trimite Cireşica de pe tort. Şi în această săptămână am s-o trimit Consiliului raional Nisporeni care a rămas fără... comunişti! Iată ce zice unul din consilierii care va fi de acum încolo independent: „Zeci de ani am alergat prin glod, prin ploaie și vânt, ca să convingem oamenii din raion să voteze Partidul Comuniștilor. Ei au ajuns deputați, ca apoi să se vândă. Noi cu ce am rămas? Ne-am certat cu neamurile, cu prietenii... Atunci când se întocmeau listele pentru alegerile parlamentare, ei se includeau doar pe ei acolo, iar noi, cei din afara Chișinăului, eram buni nuami pentru a munci cu oamenii prin sate”... Da... Grea soartă, trebuie să recunoaştem: alergi-alergi, lingi-lingi, dar mai sus de consilier raional tot nu te ridici...