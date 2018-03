S-a așezat la masa mea si mi-a spus: -Eu te-am telefonat și ți-am cerut să ne vedem. -Da, și ce-ai vrut să-mi spui?

-Ce? Am vrut să-ți spun că sunt fiica ta.

O priveam năuc, fără s-o cred.

-Da, da, știu că nu mă crezi, dar așa e.

Într-adevăr, nu o credeam. O fată slăbuță, scundă, cu părul căzându-i pe spate, cu ochi speriați. Probabil, vrea să mă tapeze de bani.

-Nu am nevoie de bani. Nu am nevoie de nimic.

-Cine-i mama ta?

-Uită-te mai atent la mine și ai să-ți dai seama.

M-am uitat, dar nu-mi dădeam seama. Apoi am exclamat.

-Ești fata Lenuței?

-Exact.

-Semeni foarte tare.

Chelnerul ne-a pus pe masă două cola. Am luat una și am prins să beau direct din sticlă.

-Și mama ta unde e?

-E și ea la Chișinău, dar nu a vrut să te vadă. Azi plecăm înapoi.

-Unde?

-În Irlanda.

-Pentru mult timp?

-Acolo trăim.

-Și soțul mamei tale, a venit și el?

-Mama nu s-a căsătorit niciodată.

-Și de ce nu a venit și ea?

-Nu a vrut.

-Dar până acum, de ce nu m-a căutat niciodată?

-Dar unde?

-Da tu cum m-ai găsit?

-Acum oricine te poate găsi, dar atunci unde?

-Adică a încercat?

-Da, a încercat și nu a reușit să-ți dea de urmă.

-Și te-a crescut singură?

-Bunicii m-au crescut.

-Probabil, mă urăști.

-Nu, de ce aș face-o?

-Și cum te cheamă?

-Lenuța.

- Aha, Lenuța. Și cât stai la Chișinău?

-Azi plec. Plecăm în Irlanda.

-Cu mama?

-Da.

-Nu ești căsătorită?

-Nu. Sunt pictoriță.

-La fel ca și mama ta.

-Exact. Am plecat.

-Dă-mi vreun număr de mobil, vreun email, ca să ținem legătura?

-La ce bun? mi-a mai spus ea și s-a ridicat în picioare. Cola mi-o plătesc singură.

-Dar ai să mai vii pe acasă?

-Nu știu, poate.

A lăsat douăzeci de lei pe masă și s-a pornit spre ieșire, fără să se uite îndărăt, peste umăr. Semăna foarte tare cu mama ei. Pășea la fel. Mărunt-mărunt, la fel cum pășise și Lenuța în duminica aia din 1989, când se ridicase de la masa la care ne beam cafeaua, după ce ne certasem de la niște fleacuri și s-a îndreptat spre ieșire, fără să se uite în urmă. Era anul 1989, după o mare adunare națională. Atunci nu credeam că nu am s-o mai văd niciodată, dar nu am mai văzut-o. Toată vara aia am căutat-o non-stop. Apoi eu am plecat la Tbilisi și când m-am întors iar am căutat-o, dar nu am mai dat de ea și nimeni dintre prietenii mei nu știau pe unde ar putea fi. A închis ușa la fel cum a împins-o și mama ei, atunci în vara lui 1989, când ne-am certat de la nu știu ce fleacuri, după o mare adunare națională. Vrând să-l chem pe băiatul de la bar, m-am răsucit spre stânga și am atins sticla ei cu cotul, din care ea nu a băut nici o înghițitură și tot conținutul ei mi s-a scurs pe pantaloni.