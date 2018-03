Fiind ignorat total la nivel internaţional, Dodon încearcă să se bage în seamă singur. E o tehnică de parazit care vrea să profite pe seama altora, atunci când singur nu e în stare să întreprindă ceva. Dodon a ajuns să nu mai fie băgat în seamă nici la Kremlin, deşi e navetist pe cursa Chişinău – Moscova. Până şi liderul separatist Krasnoselski, pe care socialistul l-a felicitat după aşa-zisele alegeri, nu ratează acum ocazia să facă glume pe seama lui.

Dar Dodon încearcă. Într-un interviu pentru postul de televiziune rusesc RTVi (pentru care s-a deplasat special la Moscova), socialistul se lăuda cu vizita pe care o va face la Berlin, unde se va întâlni cu Angela Merkel. Şi a fost „să ia” Berlinul Dodon, dar nu „s-o prinit”. Mai bine zis nici un oficial german nu l-a primit, el s-a întâlnit doar „cu nişte nemţi”. „Gura bate curul” e o frumoasă expresie, care e foarte des valabilă în cazul lui Dodon.

Sau poate că el atunci când spunea de Angela Merkel îl avea în vedere pe episcopul separatist Marchel? S-ar putea, căci pe reţele de socializare el se laudă cu vizita la episcopul cu steluţă în piept, dar nu pomeneşte nimic de Merkel:

„Întreprind o vizită de lucru în nordul Moldovei. Prima întrevedere în cadrul acestei vizite am avut-o cu Episcopul de Bălți și Fălești, Preasfințitul Marchel. Am discutat despre situaţia din municipiul Bălţi, despre Postul Mare şi despre pregătirile pentru sărbătorirea Paştelui din acest an, precum și despre organizarea, la Chişinău, a Congresului Mondial al Familiilor și despre vizita preconizată în ţara noastră a Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii, Sanctitatea Sa Kirill. Totodată, m-am familiarizat cu felul în care decurg lucrările de reparație ale Eparhiei, care se desfășoară cu suportul Președintelui Republicii Moldova. În alt context, am discutat detalii despre vizita ce urmează s-o întreprind în Republica Elenă, inclusiv pe Muntele Athos, la finele lunii martie, curent, dar şi despre crearea organizației internaționale „Prietenii Ortodoxiei”.”

În fine, se ştie că Dodon e mare iubitor de separatişti şi asta nu i se pare deloc „ninormal”, deşi e. Pe modelul lui Putin, care a cerut părerea oamenilor pentru a numi ultimele rachete nucleare, am putea şi noi să-i dăm lui Dodon câteva sfaturi pentru numele „organizaţiei internaţionale”. Mai corect ar fi să se numească „Prietenii atei ai Ortodoxiei” sau „Prietenii separatişti ai Ortodoxiei”. Un nume potrivit ar fi şi „Cârnaţul lui Plahotniuc”, că tot a fost surprins Dodon mestecând cârnaţ în plin post la o gală de lupte organizată de prietenii oligarhului.

Dar să revin la temă. După şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, la care nu ştiu cine a fost, că nici Candu, nici Filip, nici Sturza n-au onorat invitaţia socialistului, Dodon a declarat că se va băga în seamă cu o scrisorică adresată Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei în care se va plânge pe România şi pe unionişti: „În timpul apropiat mă voi adresa cu o scrisoare la ONU și la Consiliul Europei. Atunci când un stat vecin, la nivel de organe oficiale de stat, mă refer la unele legi aprobate de Parlamentul din România, întreprind unele acțiuni care prezintă riscuri pentru statalitatea R.Moldova. Eu vreu să află care este poziția partenerilor noștri externi”.

Părerea mea e că bine face. Acum se va “pozorî” şi internaţional, dacă tot şi-o cere. Va păţi ca atunci când s-a pornit la Merkel, dar a ajuns la Marchel. E timpul să fie liniştit şi să vorbească despre “lichidare” doar în preajma lichidului din poloboc, alături de “drujii” săi separatişti, în care nu vede nici o ameninţare.