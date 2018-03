De câțiva ani, Vasile a dispărut din Chișinău. Nu mai venea pe la „Jaba”, pe la cafeneaua din coasta Bibliotecii Naționale sau pe la barul Uniunii Scriitorilor. Nu-ți mai apărea, brusc, în față pe Ștefan cel Mare sau pe Pușkin și nu te mai atrăgea în discuții nesfârșite, ca într-o plasă de păianjen. Dispăruse și nimeni nu știa exact unde.

Ne întâlneam uneori în barul din spatele Teatrului Național și ne întrebam unde-i Vasile, pe care toți îl poreclisem Putin, pentru că semăna leit cu dictatorul rus, dar îl porecleam așa doar când nu era de față, pentru că dacă auzea că-i spuneai Putin, putea să-ți ardă una în bot. Pe Leo numai din cauza asta l-a și dat cu capul de pereți. Dacă voiai să-l întărâți, era destul să-i spui Putin și omului îi sărea muștarul și putea face prăpăd în jurul lui. Nu-i pica bine la stomac să-l poreclești Putin. Era cea mai mare jignire pe care puteai să i-o aduci.

Dădeam în bobi unde o fi dispărut Putin –așa-i spuneam între noi când nu era de față- și cineva zicea că o fi plecat în Italia, la soră-sa - oare chiar să fi avut vreo soră în Italia?- iar altcineva că s-a dus la frate-său, în Franța, dar oare chiar să fi avut un frate în Franța? Putin era un mare admirator al lui Savatie, și Vlad presupunea că s-o fi călugărit și el, la Noul Neamț. Vlad, îi ziceam noi: hai ia și sună-l pe Savatie și întreabă-l unde e Putin și el îl telefonă și călugărul negă că ar ști unde e Vasile. Și atunci presupuneam că s-o fi retras la el, la țară, la Larga. Cu această impresie că s-o întors la ai lui, în sat, am trăit până nu de mult. Adică până azi când am deschis ușa celulei și am pășit înăuntru și l-am văzut pe Putin îmbrăcat în haine dungate de deținut sărind de pe patul lui și venindu-ne în întâmpinare. Eu am mers la penitenciar ca să-i iau un interviu lui Veaceaslav Platon, iar după ce i l-am luat, directorul pușcăriei m-a dus să-mi arate celulele unde stătea ceilalți deținuți. Celula lui Putin era a treia în care intram.

Nu-l mai văzusem de mult, dar nu se schimbase de neam. Semăna ca două picături de apă cu Putin.

-Vasile?

-Ai dreptate, așa mă cheamă.

-Nu mă recunoști?

-Mitru?

-Eu sunt.

-În sfârșit, te-am găsit, mă bucuram eu că i-am dat de urme. Bucuria era mai intensă decât surpriza de a-l vedea la pușcăria din Soroca. Ce cauți aici? aș fi vrut să-l întreb, dar nu îndrăzneam. Oricum, o să-mi povestească directorul, când o să rămânem singuri.

-Ăsta-i Vasile, domn director. E pictor. Suntem prieteni din tinerețe.

-Veniți la mine, în cabinet, ne-a spus directorul și noi l-am urmat. Directorul ne făcea cafea și eu îi povesteam tot ce știam despre prietenii noștri și el se bucura ca un copil. Mă uitam cu ochii căscați la el.

-De ce te uiți așa la mine?

-Să văd dacă nu te-ai schimbat.

-Nu m-am schimbat deloc. Sunt același. Nu-mi place Putin și nu-mi place când cineva mă poreclește Putin. Pentru asta, aș putea să-l calc pe cap. Sunt pentru unirea cu România.

Era la curent cu tot ce mișca la Chișinău, chiar și cu faptul că partidul democrat nu-și va înainta candidatul său la alegerile pentru scaunul de primar. Apoi directorul l-a trimis înapoi în celulă și noi am rămas în doi și când eu voiam să-l întreb pe șeful penitenciarului de ce a fost închis prietenul meu, i-a zbârnâit telefonul și a plecat val-vârtej. La etajul întâi a izbucnit un incendiu. Secretara m-a condus spre ieșire. Unul dintre gardieni mi-a deschis ușa și am ieșit. Am ieșit din pușcărie fără să aflu de ce Putin a fost închis la Soroca.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare