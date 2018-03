Înainte de a plonja în apele tulburi ale titlurilor de presă și evenimentelor din Republica Moldova țin neapărat, dragii mei, să vă felicit cu ocazia Mărțișorului! O primăvară cât mai frumoasă vă doresc tuturor, cu căldură și noi începuturi. Chiar dacă iarna e cam încăpățânată anul acesta și nu se dă dusă cu una cu două, aducându-ne viscole și furtuni din Siberia, pe calendar e totuși martie !

Va veni el și primăvara cu un soare blând, cu brebenei și păpădii, cu acel verde crud despre care cântă barzii, va veni, căci nu are încotro. Natura își are legile ei, iar noi am face bine să fim mai contemplativi, căci nu-i exclus ca până și un firav fir de iarbă primăvăratic să fie mai înțelept și mai plin de speranță decât noi.

MĂRŢIŞOR 2018 Și dacă tot am pomenit de Mărțișor se cuvine să reamintim că în Moldova începe și festivalul tradițional cu același nume. Lume din toată lumea va veni la noi, la fel precum și ai noștri vor pleca în lumea largă să cânte și să joace, căci acum au public peste tot. Festivalul va purta genericul „Mărţişorul e iubire”. Titlul îmi pare total neinspirat și de un kitsch incredibil, dar la capitolul creativitate avem ce avem. Probabil l-au gândit pentru engleză, să iasă ceva de genul „Marţişor is love”, ceea ce nu-i mai puțin kitschios, pritre altele. Nu-i bai, oricum toți vor privi ceea ce se întâmplă pe scenă, nu genericul. Voi mai reaminti că Mărțișorul a fost înscris pe 6 decembrie 2017 în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitătii UNESCO. Dosarul a fost apărat de patru țări: Moldova, România, Bulgaria și Macedonia! Ce poate fi mai frumos într-o lume care se deșiră? Iar subsemnatul a asistat în seara de 1 martie la o recepție la ICR Paris în prezența ambasadorilor României, Moldovei şi Macedoniei. (Ambasadorul Bulgariei și-a cerut scuze, căci trebuia să fie prezent la o ceremonie cu ocazia zilei lor naționale).

72+3+1 Numărul localităților care au semnat declarația simbolică pentru Unire a trecut de 70! Plus trei consilii raionale. Dar săptămâna aceasta cea mai îmbucurătoare noutate la acest capitol ne-a venit de peste Prut: consilierii locali din comuna Pârva, județul Bistrița-Năsăud, au adoptat o rezoluție prin care solicită unirea cu Republica Moldova! Nu ziceam eu că primăvara e în toi?

SIBERIA DE LA TOMAI O furtună cumplită cu ger și viscole s-a abătut asupra Europei. Nu, nu la amenințările belicoase ale lui Putin fac referință. E frig la cel mai direct mod. Frigurile siberiene bântuie și la sudul Moldovei. Deși acolo e Siberie anul împrejur. În satul Tomai (curios, de ce acolo și nu la Comrat?) a avut loc o adunare numită „populară” la care separatiștii au decis să lupte solidar împotriva unioniştilor. Vom trece cu vederea intenția lor de a da în judecată România la Tribunalul de la Haga pentru anexarea Basarabiei în 1918. Absolut hilar! La o adică, ar fi nostim dacă acest proces chiar ar avea loc. Să vedem și decizia. Să fie clar cine pe cine și când anume a anexat. Din păcate, acest lucru nu se va întâmpla... Nu ar trebui să ne mire asemenea evenimente. Găgăuzia anume pentru atâta treabă și a fost creată de Moscova. Moldova ar putea teoretic și să renunțe la Transnistria, dar ce să faci cu Găgăuzia? Partea bună e că dacă se rățoiesc ei acum, înseamnă că au simțit că e cazul! Vom menţiona că la Tomai au fost și doi reprezentanți ai PD-ului, Dudoglo cu Dudnic. Ultimul chiar a rupt cămașa pe el (figurativ vorbind) promițând să lupte cu arma-n mână pentru independența Moldovei, fapt pentru care i s-a dat din deget direct de la conducerea partidului. Eram indignat la culme, dar am găsit un reportaj pe newsmaker.md de Marina Şupak și multe mi-au devenit mai clare... Cert e că articolul despre incitare la ură nu l-a anulat nimeni din Constituţie și dorința eventuală PD-lui de a infiltra Găgăuzia nu-l absolvă în niciun fel pe Dudnic de responsabilitate. În genere, dacă e să credem reportajul respectiv, toți organizatorii ar trebui arestați. Iată o parte din titlul reportajului: „Вечером уснем гагаузами, а утром проснемся румынами, где лесбиянки воспитывают детей”. Cam slabă conștiința identitară a poporului găgăuz, dacă poate fi schimbată peste noapte, nu vă pare? Dar iată ce a postat şi Preș(e)dintele: „În prezent, se fac încercări de a ne ademeni cu noi învăţături false, cum ar fi liberalismul, toleranţa, egalitatea de gen.” Chiar dacă postarea a fost ștearsă de pe FB, ce-i scris cu penița nu tai cu bărdiță. Chiar și de pe FB. Nemaivorbind de articolele violate din Constituție (au fost cel puțin trei). Și un ultim comentariu: nu cu Dudoglo și Dudnic se lansează în luptă împotriva separatismului... SIS-ul ar trebui să știe mai bine cum se face. Să înceapă cu banii. Cu fluxurile financiare. Apoi cu propaganda... Dacă chiar nu se pricep, să întrebe de ucraineni cum se face. Ei au stins recent un focar similar la Odesa.

SIBERIA DE LA TIRASPOL Și Pettit, și Muhametşin au fost la Tiraspol! Tot într-acolo vrea și Frattini. În genere, e înduioșătoare această dorință a occidentalilor de a-i îmblânzi pe separatiști. OSCE vor de asemenea să intensifice discuțiile cu Tiraspol şi cu Comrat... Dar la Doneţk nu vor să meargă? Căci sunt de aceeași făcătură. Ăștia cu binișorul, cu investiții în regiuni, preponderent din România, și tot degeaba. Tiraspolul, de exemplu, vrea control vamal pe pod și asta-i tot! Iată ucrainenii au înțeles și nu mai încearcă nimic. Ei vor să reconstruiască o cale ferată care ar ocoli Transnistria. Se pare că Donbass-ul și Crimeea i-a învățat câte ceva... Numai că prea scump i-a mai costat lecția... Și ca să încheiem acest capitol vom reaminti o zicală mai veche: oamenii deștepți învață din greșelile altora, proștii – nici din cele proprii. Apropo, săptămâna care a trecut Rise a publicat o investigație prin care arată cum fiecare din noi întreține financiar regimul separatist de la Tiraspol. Să știți că de fiecare dată când aprindeți lumina în casă, picură bănuți direct în caznaua lor. Mai vorbim despre separatism? Nu? Ei, dacă nu, atunci mai ascultați-l pe Putin. Tare interesant mai povestește despre rachete nucleare...

SIBERIA LA EUROVISION Eu nu privesc Eurolizionul. Deloc. Dar eu sunt o excepție. Pentru majoritatea moldovenilor acest show televizat de prost gust înseamnă mult. Și ceea ce se întâmplă acolo depășește cadrul unui simplu concurs de șlagăre sau show. E politică și propagandă în egală măsură. Iar Moldova trimite al doilea an la rând indivizi care se afișează în public înfășuraţi în drapelul Transnistriei. Anatol Chriac, Pavel Gămurari, Nicu Țărnă, Victoria Cuşnir, Sandu Gorgos, Ivan Aculov, Liviu Știrbu, Lilia Solomei, Andrei Tostogan. Aceștia sunt membrii juriului care ne-au ales reprezentanții. Să-i felicităm: au o bilă albă de la Dodon, Kirkorov și Putin. Biluța albă e un cocoleţ din făină albă argentiniană. Ce să-i faci? Vremurile sunt grele... Dușmanii complotează... Da, printre altele, eu am ascultat piesa. Este execrabilă... Comparați cu piesa selectată în România și veți înțelege diferența.

FĂINA, FĂINA, FAI-NA-NA! Nu ştiu dacă are ceva în comun cu Argentina sau cu Eurolizionul de la Chişinău, dar Ofițerii Poliției de Frontieră și PCCOCS au reușit o captură record de heroină - 84 de kg! Să sperăm că produsul va fi nimicit şi nu vândut de către poliţişti precum a făcut-o Cristian Richicinschi de la CNA cu probele din trei dosare.

PROPAGANDĂ ŞI AMENZI CNA a amendat postul de televiziune RTR cu 50.000 de lei (2.500 de Euro) pentru că nu respectă legea „antipropagandă” care a intrat recent în vigoare. O sumă exorbitantă, ce să mai... De 400.000 de ori mai mică decât „meleardul”. Sau de 8.000 de ori mai mică decât suma scoasă în offshore de separatiști prin schema descrisă de Rise. Și nici propaganda nu a fost oprită: Sandu Vakulovski ne povestește că a văzut un film rusesc pe NTV Moldova despre Krâm-naş... Desigur, ucrainenii sunt prezentați drept bandiți fasciști, iar soldatul rus – eliberator. Sunt curios: legea respectivă oare cum oprește asemenea gunoi? Și încă ceva, au ucrainenii un film făcut recent: „Киборги” (2017) se numeşte. Eu l-am privit. E un film despre apărarea aeroportului de la Doneţk. Meseriaș făcut. Şi destul de realist. Mă întreb, care din televiziunile de la noi l-a difuzat?... Uite-așa luptăm noi cu propaganda. Intens! RTR între timp s-a jeluit reprezentatului european Michalko pentru amenda „exorbitantă”, iar acesta din urmă a zis următoarele: „Eu am răspuns de câteva ori că acest lucru nu corespunde standardelor de democrație europeană. Pentru că noi susținem libertatea de a avea acces la surse de informare.” Eu şi lui Michalko i-aş zice: „My dear Peter, ce zici de propunerea de a-l asculta încă o dată pe Putin?”

VIORICA DĂNCILĂ LA CHIŞINĂU Mult prea contestata Prim-Ministru al României, Viorica Dăncilă, a fost în vizită oficială la Chișinău. Vom vedea ce va ieși și din asta. Tare sper să se facă ceva mai mult decât celebrări sterile ale Centenarului... În rest, ziceam cândva tare demult că niciun guvern din România nu poate să-și permită să abandoneze Moldova. Oricât de PSD-ist n-ar fi.

MINCIUNI CU FMI Declarațiile absurde și circul politic din Moldova în care totul este permis și nu există nici penalizare, nici pedeapsă, nici rușine, i-au făcut pe cei de la FMI să facă o declarație oficială. Iată doar un fragment: „Declarațiile atribuite reprezentatului meu sunt denaturate. Mai cu seamă, nu a avut loc nicio discuție despre pretinsul refuz al autorităților Republicii Moldova de a accepta condiționalitatea de anticorupție în cadrul programului de susținere al FMI. Condiționalitate de anticorupție nu a făcut niciodată parte din negocierile între FMI și autoritățile Republicii Moldova.” „Liderul unui partid politic” la care face referinţă acest comuncat este Maia Sandu. No, pe bune, e penibil...

Cam atât. Mi-a mai rămas să trimit Cireșica de pe tort a săptămânii. Mă gândeam s-o trimit la Berlin, la ambasada noastră, pentru Dodon, care afirma că va face o vizită oficială în Germania. A și făcut! Numai că mai departe de R. Moldova (oficial ambasada e teritoriul nostru) tot nu a ajuns. Dar până la urmă am decis că-i banal. Se ştie că nimeni nu vrea să-l vadă. Poate în afară de Kirkorov.

Altceva mi-a părut mult mai demn de cireşică. Numai că nu știu cui s-o trimit. Cine e responsabil? Probabil noi toți... Probabil atâta merităm noi – o cireașă mare de împărţit la toată țara. Atâta rămâne după ce le dăm ăstora pensii pentru munca eroică și asiduă întru folosul Patriei și fericirea nărodului. Vladimir Voronin – 140.000 lei pe an. Maria Postoiko și Zinaida Greceanii – 118.000 lei. Dumitru Diacov – 103.000 și tot așa... Bunica noastră de 95 de ani are o pensie lunară de aproximativ 1000 de lei. Cam 12.000 pe an... Ea a trecut prin colectivizare, foame, colhoz... Uite-așa o echitate și justiție socială... Victime?... Călăi?...