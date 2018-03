Mă aflam în troleibuz, agățat cu mâinile de bara de deasupra capului, când am fost azvârlit în partea stângă. Faptul că mă țineam cu mâinile de bara aia, m-a salvat să nu mă izbesc cu capul sau cu spatele în geamul sau în peretele cabinei șoferului. Oricum însă, am fost aruncat într-o parte și podeaua mi-a zburat de sub picioare. Un bărbat a căzut pe burtă. O femeie a fost aruncată într-o femeie de pe scaun, iar un tânăr a fost izbit cu fața de geam. Instantaneu, în colțuri diferite ale vehiculului au răsunat răcnete, sudălmi, înjurături, plânsete și voci nemulțumite.

-Ce se întâmplă?

-Ce naiba se întâmplă aici?

-Dracu să vă ia pe toți.

-Imbecilule!

-Așa se conduce?

-Nu duci, bă, cartofi!

-Am făcut accident, a strigat un bătrân, și oamenii s-au ridicat brusc în picioare, și când s-au deschis ușile, au ieșit în păr afară. Am dat un ocol vehiculului ca să vedem ce s-a întâmplat. Și am văzut, că partea din spate a caroseriei troleibuzului era boțită și am înțeles că în troleibuzul nostru a intrat un taximetru venind din spate. Ne-am aruncat ochii spre taxi, și am văzut că acesta era terciuit. Taxatoarea a chemat salvarea și șoferul nostru, poliția, și eu mă gândeam cu groază că, în ultimul timp, au avut loc atâtea accidente la Chișinău. Ieri, într-un accident a murit Larisa Crudu. Taximetristul dădea roată taxiului și scâncea, iar troleibuzistul nostru răcnea la el, îl acuza că e un tip iresponsabil. Taxiul era gol. Norocul taximetristului. Sângele-i șiroia pe față. Gemea. Taxatoarea țipa la el. Salvarea întârzia. Înaintea ei a ajuns poliția. Apoi a venit și salvarea și bărbatul a refuzat să meargă la spital, dar a acceptat să se ducă la poliție.

Am urcat într-un alt troleibuz și am coborât peste două stații. Am mers la o zi de naștere, unde unul dintre invitați semăna leit cu imbecilul acela de taximetrist.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare