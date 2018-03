„Comisia Naţională de Heraldică pe lângă Preşedintele ţării a solicitat explicaţii conducerii Parlamentului în legătură cu profanarea stemei de stat. Aceasta s-a aflat până la protestele din aprilie 2009 pe frontispiciul legislativului, iar ulterior a fost aruncată pe o grămadă de gunoi.” Aceasta este introducerea unui reportaj de la NTV Moldova. În prima fază m-am întrebat dacă solicitarea a venit atât de la Dodon, cât şi de la comisie. Apoi dacă e vorba de halat. Sau de drapelul cu stema profanată din spatele lui Dodon, în mai multe fotografii. Am căutat ştirea, s-o revăd, că prea halucinantă părea. Dar m-am liniştit. Nu, „Comisia Naţională de Heraldică (de) pe lângă Preşedintele ţării”, în frunte cu consilierul acestuia, Corneliu Popovici, nu are absolut nici o problemă cu halatul sau cu drapelul profanat, ci cu o stemă de pe „o grămadă de gunoi”.