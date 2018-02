Sora mea Stela din Flutura are șase copii și mă sună de fiecare dată când nu are bani, adică aproape zilnic.

Cel mai mic are cinci luni și ea stă cu el. Se află în concediu de maternitate pentru a-l crește pe Stelian. De asta nici nu are bani, pentru că nu lucrează. Atunci când muncea, avea. Și nu mă mai suna chiar așa de des.

Vasilică are doi ani și jumătate. Marilena e în clasa a doua, iar ceilalți sunt un pic mai mari.

Cei de la asistență socială din Ungheni nu-i dau niciodată ajutorul întreg. Luna asta, de pildă, au uitat să-i plătească banii pentru căldură și a primit doar 600 de lei. Stela a mers la Ungheni și i-a luat la refec, și i-au mai adăugat 300 de lei. Adică ajutorul pentru căldură și, în total, a ridicat 900 de lei. 900 de lei nu sunt 600 de lei, dar, oricum, nu-i ajung. Unde mai pui că i s-a îmbolnăvit și soțul, căruia, nitam-nisam, i-au apărut câteva umflături pe gât, și de la o zi la alta se fac tot mai mari. Acesta umblă pe la medici, pentru a vedea ce are, și nu mai muncește, dar chiar și atunci când era sănătos, muncea mai mult cu ziua, pe unde apuca, sau pe propriul ogor. Iar bani nu prea aducea acasă.

Luna asta, Stela a ajuns la disperare. De fiecare dată când mă sună e tot mai deznădăjduită. Azi, m-a telefonat și mi-a spus că vrea să se întoarcă la fabrică, să muncească.

-Și ce vei face cu Stelian?

-Nu știu. Îl voi lăsa cu Gheorghe.

-Dar și Gheorghe e bolnav.

-Altă soluție nu am.

-Până nu veți ști ce are, nici nu te gândi.

-Asta mă oprește și pe mine.

Mâine, Gheorghe se va duce la policlinică să-și ia rezultatele analizelor de sânge și la hormoni și va afla ce are. Soră-mea va merge împreună cu el, iar pe Stelian și Vasilică îi va lăsa în grija Marilenei. Stela vrea să se întoarcă la fabrică și eu nu o pot opri să nu facă asta. Aș opri-o doar într-un singur caz: când aș putea-o ajuta cu banii.

Dar cum și eu îmi trag barca pe uscat, nu am cum s-o conving să renunțe la planul ei. Acum însă important e să afle ce are Gheorghe.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare