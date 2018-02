Dorin Chirtoacă și-a dat demisia, la asta mă gândeam când nașul m-a împins spre ușă:

-Jos! Opresc trenul și te dau jos în tren.

-Aici, în plină câmpie? Dar poate ne înțelegem cumva?

-Cum, când nici bani nu ai la tine?

-Vă pot da ceasul de pe mână, am făcut eu un gest de a-mi scoate ceasul de la încheietură.

-Eu nu port ceasuri la mâna a doua.

-Dar la mâna dreaptă?

-Văd că ai umor.

-Bilet și bani n-am, dar umor am, cât cuprinde.

-Știi ce, m-a privit lung nașul, iată ce târg îți propun. Te las în tren, dacă îmi spui bancuri.

-Bancuri?

-Da.

-Vă spun.

-Eu am să bântui prin tren după cei fără bilet și când mă întorc, îmi spui un banc. E ok așa?

-Nu e rău.

-Când îți termini bancurile, te mătur din tren. Te las cât vei ști bancuri. Acum mută-te la mine.

Mi-am luat bagajele și m-am dus în cabina nașului. M-a ajutat și el. Cu o mână îmi ducea o geantă și cu alta își ștergea transpirația de pe frunte.

Nașul a plecat să-i vâneze pe iepurași, iar eu m-am așezat pe bancheta sa, cu spatele lipit de perete și cu fața îndreptată spre ușă și am încercat să-mi amintesc vreun banc, dar nu-mi aminteam nimic, în minte nu-mi venea nici o boacă și situația asta semăna așa de bine cu cea din O mie și una de nopți sau dintr-o proză de Ioan Groșan. M-am sculat în picioare și m-am apropiat de geam. Dintr-o clipă în alta se putea întoarce nașul și eu nu mi-am adus aminte nici un banc, de parcă cineva cu un burete mi le-ar fi șters pe toate din minte. M-am așezat iar pe banchetă și, brusc, unul mi s-a prefirat în minte. Unul tare porcos.

A venit nașul, care mi-a mai pus o condiție, să-i spun doar bancuri pe care el nu le știe. Am început să i-l povestesc pe cel porcos și el a început să se prăpădească de râs. Se ținea cu mâinile de mână și nu se mai putea opri din hăhăit. Roțile trenului păcăneau și el râdea cu gura până la ureche. Asta însemna că nu mă va da jos din tren până la prima stație și tot era bine. Apoi a plecat, ca să-i vâneze pe cei fără bilet și eu am rămas singur și iar am început să mă chinui să-mi amintesc următorul banc. Nu reușeam să-mi aduc aminte nimic, când a venit nașul și, pe nepusă masă, a început să plângă și să se plângă că l-a părăsit nevastă-sa pe care atâta a iubit-o.

-Poate o să se întoarcă.

-Nu. Nu cred.

-De ce să nu se întoarcă? Ce, parcă prima dată vă părăsește?

-De unde știi că nu pentru prima dată?

-Știu. Și nu a revenit după o zi două?

-A revenit.

-O să revină și acum.

-Of, sper să ai gură aurită, mi-a spus el și a prins să-mi povestească despre cum arată Margareta și până la Iași mi-a vorbit numai despre Margareta sa, iar când am coborât din tren, m-a rugat să-l sun când voi trece prin Timișoara și mi-a dat și niște bani ca să am și eu de o bere și cu ce să ajung la Chișinău. Banii pe care mi i-a dat valorau cât un bilet de tren la clasa întâi la trenul Timișoara-Iași, din care tocmai am ieșit.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare