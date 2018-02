Dacă ar fi să fac o ierarhie a evenimentelor săptămânii care a trecut sau, și mai bine, să le aleg doar pe cele care ar fi cu adevărat importante, fără ezitare aș alege doar două : intrarea în vigoare a așa-numitei „legi antipropagandă” și demisia primarului fugar de la Bălți, Renato Usatîi. Voi reveni imediat la ele, dar aș dori totuşi să încep cu altceva.

MIRCEA CĂRTĂRESCU, ORBITOR! Unul din cei mai cunoscuți scriitori români, Mircea Cărtărescu, a fost distins cu premiul „Thomas Mann” pentru Literatură pe 2018, unul dintre cele mai prestigioase premii literare germane. În afară de renume și prestigiu, premiul îi aduce și 25.000 de Euro. Vrei și tu? Nu ai decât să scrii vreo trilogie ceva, precum Orbitor, sau un Levant sau o Nostalgie, sau un Solenoid. Deși, trăim într-o epocă în care munca nu prea are valoare. La ce să scrii romane când există Bitcoin, spre exemplu?...

28 PENTRU UNIRE! În noaptea dinspre joi spre vineri, când scriu aceste rânduri, numărul primăriilor care au semnat declaraţia despre Unire a ajuns la 28! + 11 în doar o săptămână!

Să revenim acum din berăroasa regiune a Bayernului la Chișinăul nostru cel de toate zilele și să vedem ce ni s-a mai întâmplat:

LEGE ÎN VIGOARE FĂRĂ RIGOARE Pe 12 februarie a intrat în vigoare renumita „Lege antipropagandă”. CCA a venit cu o declarație și a spus că 90% de procente din toți radio și tele difuzorii au prezentat noi concepții în concordanță cu legea respectivă. Acei care nu au făcut-o au fost amendați cu suma astronomică de 5000 de lei (tocmai 250 de Euros!) și li s-a prelungit termenul de prezentare a noii grile de programe. Adică, nu-i tare grav, se mai poate întinde. Găgăuzii, spre exemplu, în genere au zis că-i doare-n cot și că nu au de gând să aplice noua lege. Sunt curios cum vor fi sancționați... Căci până în prezent legile de la Chișinău nu prea-i speriau pe acei de la Comrat. Deși...Poate e o coincidență, dar tot în această săptămână, la cererea Biroului teritorial al Cancelariei de Stat, Judecătoria de la Comrat i-a lipsit pe Membrii Adunării Populare a Găgăuziei de imunitate, ca și de posibilitatea de a căpăta pașapoarte diplomatice. Tot în acest context mă mai întreb ce fel de lege trebuie adoptată pentru ca deputatul Țuțu să nu se afișeze cu un telefon ce poartă stema aurită a Rusiei în sesiunea Parlamentului Republicii Moldova? Sau cum să sancționezi șoferul care anină drapelul Rusiei pe parbrizul autobuzului școlar donat de... România? Iar Excelenței Dumisale, James Pettit, care zicea, rusește, la NTV!, că interdicția unor emisiuni rusești pe teritoriul Moldovei-«это нарушение свободы СМИ» i-aș recomanda să-l asculte şi pe liderul teroriștilor din Doneţk, Alexander Zaharcenko, care cu doar o zi înainte de mărinimoasa și democratica sa declarație afirma oastea lui va merge mai departe şi că i-ar trebui să ocupe și Basarabia. Tot rusește îi zicea.

USATÎI O ÎNTOARCE ALTFEL Primarul de Bălți care se ascunde de justiție la Moscova a demisionat! Demisia a și fost acceptată de către consilierii municipiului. Văzând că nu prea-i merge cu referendumul, prin care el intenționa să le arate celor de la Chișinău unde iernează racii (calc din rusă, bineînțeles) și cât de mult îl iubesc bălţenii, Usatîi a decis să-l bage-n foc pe locotenentul său, Nicolae Grigorişin. Scopul operațiunii este exact același, căci nu există nicio îndoială că, în cazul în care câștigă acesta din urmă alegerile, orașul tot prin skype va fi „condus”, de la Molscova. Vom menționa doar că alți cinci primari, din localități mai mici, au demisionat recent și că alegerile anticipate vor fi organizate în martie. La runda anterioară a anticipatelor locale din această toamnă candidații PD-işti au înregistrat un scor remarcabil: 10 din 10! În locul lui Usatîi eu nu aș fi chiar într-atât de încrezut...

SUMA PROMITE SUME MAI MARI Săptămâna care a trecut Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Suma Chakrabarti, a fost în vizită la Chişinău pentru că, zice el, „R. Moldova se află la o etapă în care încep o serie de lucruri bune.” Cu declarații similare au venit și acei de la Banca Europeană de Investiții (BEI) care promit, prin intermediului deputatului european care ne-a susținut mereu, Siegfried Mureșan, că vor mări cu peste 36%, adică cu 5,2 miliarde de euro, ajungând la 19,6 miliarde de euro, investițiile în zonă. Ce să zic? Investitorii europeni și americani instituționali par a renunța la politica de petits joueurs în țară și în regiune (apropo, și James Pettit, ambasadorul american, a menționat în această săptămână că vor continua să investească în țară) și se implică mult mai serios, în proiecte de anvergură, de infrastructură, legând totodată de mâini și de picioare autoritățile de la Chișinău (căci toți acești bani sunt condiționați, evident). Orice nu s-ar întâmpla după 2018, oricine nu ar fi la putere, angajamentele vor trebui respectate (la fel precum au trebuit respectate angajamentele semnate până în 2009, la o adică). Și aceste instituții devin adevărați Guru în Republica Moldova, cu efecte de ecou ca în filmele vechi indiene cu Mithun Chakraborty (iertată să-mi fie această comparație, de prost gust, recunosc, dar de la care nu m-am putut abține). De cealaltă parte, Muhametşin, ambasadorul Rusiei, face și el ce poate: se duce la Tiraspol și le promite ălora pașapoarte rusești. Și oportunități pentru amatorii de „spiritualitate” de a deveni carne de tun prin donbasuri și sirii (Rise.md publica săptămâna trecută un reportaj despre mercenarii moldoveni care au luptat în Ucraina). Tancuri le-a dat deja. Că la altceva nu-i duce capul.

RAPORTAŢI LA SENATUL AMERICAN Săptămâna trecută a fost făcut un raport despre situația în Republica Moldova. 28 de pagini! Raportul a fost scris de către șeful serviciilor americane de informații al SUA, Daniel Coats și a fost pregătit pentru audieri în comitetul special pentru informații a Senatului SUA. Senatorii vor avea ocazia să descopere Republica Moldova fără a coborî în beciurile de la Cricova, amețiți de discursuri și evaporări etilice şi fără intermediari din Moldova. Apropo, raportul respectiv zice și următoarele: „discuţiile privind soluționarea conflictului separatist din Transnistria vor continua, însă succese se vor înregistra doar pe subiecte minore”. Americanii nu-și fac iluzii.

COCOANELE LA BUCUREŞTI Silvia Radu, primarul interimar al Chișinăului a fost săptămâna trecută la București. După discursul său, deloc inspirat, de la Iași cu „sărbătoarea voastră”, îmi era cumva grijă să nu facă vreo gafă ceva și de data asta, dar parcă s-a trecut binișor. Poate în afară de momentul cu darurile, când, după un schimb drăgălaș, pur femeiesc, de ii (păi cu ce să se mândrească niște cocoane, dacă nu cu haine înflorate?) a urmat o parte „spirituală”. Gabriela Firea, primărița Bucureștilor, a fost mai finuță așa, oferindu-i un album cu mănăstiri, care poate fi interpretat și ca un dar „cultural”, la o adică, asimilat cu patrimoniul arhitectural et tutti quanti, iar Radu în retur – hodoronc cu o icoană! Bine că nu i-a adus o cutiuță cu moaște de pe undeva... Dar cel mai important este că a fost semnat un vast Program de cooperare, cu proiecte multe și interesante în domenii variate. Bucureștiul chiar va dona și două autobuze Chișinăului pentru un traseu turistic. Iar eu când am văzut știrea despre autobuze mi-am adus aminte (tre’ să fac ceva cu memoria asta a mea, căci mă încurcă să mă entuziasmez) de firma românească BMC „Truck & Bus” care câștiga o licitație organizată de parcul de autobuze din Chisinău pentru a livra 13 mașini. Dar Agenția Natională pentru Soluționarea Conflictelor (ANSC) anula rezultatele concursului la solicitarea unui concurent, BELAZ (din Belorusia). Și de Dedeman tot încă nu am uitat... Uite-aşa ii inflorate şi iconiţe...

PARTIZANII DIN PRIMĂRIE Să nu credeți carecumva că sunt tendențios față de Silvia Radu. Nu am nimic cu dumneaei, dar tare mă supără statutul ăsta de primar interimar. N-a fost aleasă și asta-i tot! Cu toate acestea, dacă o duce tot așa, nu-i exclus să fie şi chiar la următoarele alegeri! Săptămâna care a trecut două alte focare de paraziți au fost descoperite în primărie. Radu a anunțat că mai multe buticuri din sectorul Râşcani al capitalei sunt racordate la întreprinderea municipală "Lumteh", fără contor, fără nimic. Încercați careva s-o faceți acasă și vedeți ce pățiți... Și să nu zică careva că acei de la „Lumteh” nu știau nimic! Al doilea cuibușor de făcut păduchi a fost descoperit chiar în incinta primăriei! CNA i-a luat chiar de acolo, călduți. Oamenii au deschis un fel de birou de legalizări ale construcțiilor. Principiul era siplu de tot: duci banul – ai autorizația. „Ghiseul unic” nici n-a visat așa eficacitate!

DIN DOSAR ÎN PARLAMENT Iurie Leancă și-a lăsat mandatul de deputat. Fiind ales pe listele PLDM-ului (parcă nici n-au fost acele alegeri, nu-i așa?), mandatul i-a revenit lui Sergiu Ceauș, supleant pe lista PLDM, fost secretar general interimar al Guvernului și ex-vicepreședinte al raionului Criuleni. Toate bune, dar el este cercetat penal! De acum încolo reiese că-i cu imunitate...

Vom pune punct aici, dar nu înainte de a trimite tradiţionala „Cireşică de pe tort”. Trei candidaţi am avut în această săptămână:

1) Contrabandiştii moldoveni care transportau ţigări cu... drona! (De ce nu? Trăim în era Space X, cum n-ai da!)

2) ANSA care, speriaţi de scandalul „pseudo-lactatelor”, a dat foc la 1 tonă de cârnaţ! (Probabil, dacă nu-l ardeau, ajungea în magazine fără probleme).

3) MAIB şi fiul lui Serafim Urechean, Vitalie Urechean, care a participat la un concurs organizat de bancă şi, ce miracol, a câştigat! Despre acest lucru anunță banca pe pagina sa oficială: „Campania promoţională „A fi în lumea filmului este de nepreţuit”, derulată de către BC Moldova Agroindbank SA şi MasterCard Europe, şi-a desemnat marele câştigător. Astfel, într-o călătorie la unul din cele mai importante festivaluri de film din lume - Festivalul Internaţional de Film Berlinale 2018 din Berlin – va pleca Vitalie Urechean împreună cu soţia sa”.

Juriul constituit din subsemnatul, din autorul acestor rânduri şi din editorialistul Vitalie Vovc, nu a rămas insensibil în faţa unui asemenea noroc chior şi, urmărind aceleaşi principii de atribuţie, i-a acordat „Cireşica” tizului!