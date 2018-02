La sfârșitul anului trecut, redacția Deschide.md și subsemnata au fost date în judecată de către Elena Pahomova, consiliera lui Igor Dodon, și scenarista filmului „Istoria Moldovei” al aceluiași Dodon.

Motivul pentru care am fost chemați în judecată este articolul „Istoria Moldovei – manual identitar pentru „națiunea civică”, unde am expus o opinie despre seria de filme realizate sub auspiciile președintelui moldovenist, pus pe rescrierea, subordonarea și politizarea istoriei în R. Moldova. Era vorba despre o analiză a recrudescenței brutale în R. Moldova a tezelor ideologice moldoveniste de proastă faimă, despre popoare multietnice și multiculturnice după modă sovietică, ca pretext pentru a da peste cap reafirmarea firească a unei istorii libere de constrîngeri politice și ideologice.

Nemulțumită că a fost pusă la locul ei, de „lacheu” al curții prezidențiale, Pahomova a încropit un rechizitoriu în care și-a enunțat pretențiile aberante la adresa redacției și a mea personal, amenințînd cu judecata pentru analize, expuneri și aprecieri în limita libertății de expresie, și care pot face obiectul unui proces doar în universul kafkian din mințile acestor profesioniști ai coabitării cu puterea.

Sunt acuzată că i-am lezat onoarea și demnitatea apreciind că „filmul – adevărată capodoperă a genului propagandistic – te marchează prin pudoarea aceea ticăloasă, tipică prostiei de salon, bine crescută, educată, decentă”.

Expreisa se înscrie larg în marja libertății de expresie. Șocant e mai degrabă faptul că, în R. Moldova anului 2018, poți fi adus în fața tribunalului pentru expunerea unei asemenea opinii. Dacă, totuși, e să reluăm probele, caracterul profund politizat și ideologizat al demersului „cinematografic” se susține prin simplul fapt că reclamanta își demască singură intențiile în propriul rechizitoriu plin de greșeli gramaticale:

„Dar principalul, care (sic!-n.m) îl accentuez este că ideia (sic!-n.m) pe care o redau în film e despre istoria veche de secole a Moldovei care confirmă posibilitatea existenței pașnice a diferitelor naționalități, care constituie un singur popor moldovenesc”.

Demersul E. Pahomova nu confirmă nimic. Cercetarea istorică profesionistă nu se face pornind de la concluzii stabilite din start, de la idei preconcepute care să fie „demonstrate” prin mobilizarea selectivă și interesată de informații, probe, argumente care să susțină anume acea concluzie. Este evident așadar că autorii filmului recunosc ei înșiși că au pornit de la o concluzie gata formulată, pe care au încercat s-o „demonstreze” interesat prin informații selective care să le confirme concluzia. E un abuz elementar de logică și metodă istoriografică, e neștiințific și hilar să încerci să-ți „demonstrezi” prejudecățile.

Propagandista-șefă a lui Dodon s-a simțit ofensată și de următoarea apreciere:

„documentarul este o mostră de analfabetism istoric și protocronism flagrant, din care se desprind aceleași „teze din iulie”, formulate și altă dată de Tkaciuk în largi interviuri..., sau rostogolite pe site-uri de pseudo știință istorică...”

Protocronismul e unul din formele cele mai uzate de propagandă și politizare a istoriei, iar subtextul filmului e marcat anume de acest anacronism: ideologii din spatele documentarului au de apărat cu strășnicie iacobină o „patrie în pericol” să fie atacată, au de păzit o „statalitate” moldovenească de veacuri instituită în Moldova medievală și reafirmată glorios în actuala R. Moldova. Or realitatea poltică actuală – R. Moldova – nu se justifică prin interpretarea abuzivă a unei istorii medievale. R. Moldova nu este continuatoarea Moldovei lui Ștefan cel Mare. Moldova medievală e parte din patrimoniul istoric, politic, simbolic și identitar al României, iar această istorie nu se (re)rescrie scoțînd de la naftalină tezele istoriografiei sovietice despre o Moldovă distinctă de istoria românească, o Moldovă sovietică și post-sovietică reinstalată în pretenția suveranistă a Moldovei medievale, sau emițînd pîrțuri iredentiste despre o Moldovă Mare.

Am avut astfel destul temei obiectiv să apreciez filmul ca fiind o producție ideologizată, politizată, deci neprofesionistă și propagandistă.

Pahomova a fost atinsă în amorul propriu și de următoarea analiză:

am afirmat că, în opinia mea, „divizarea societății nu e problema, e efectul libertății cîștigate în urma prăbușirii URSS și, odată cu ea, a monopolului gîndirii unice: o parte dintre moldoveni, cei mai conștiincioși dintre ei, și-au cîștigat libertatea de a opta deschis pentru integrarea în spațiul valoric euro-atlantic, românesc, în conformitate cu propria lor conștiință liberă; cealaltă parte – mai precară, abrutizată, abandonată propagandei ruse de către stat și de către elite... rămîne ostatică vechilor mistificări sovietice – cu impactul cunoscut asupra identității, perceperii istoriei, exercițiului memorial”.

E foarte greu de încadrat juridic, dar și în simpli termeni de bun simț, aberația de a chema pe cineva în judecată pentru un asemenea pasaj. Este halucinant că, la peste 25 de ani de la independența R. Moldova și căderea colosului totalitar, asistăm la intimidări venite din partea unei jurnaliste cu onoarea și demnitatea agățate la pieptul gloriei muncii de către puterea zilei, și la neînțelegeri flagrante a ceea ce înseamnă libertatea de expresie, a cuvîntului, a opiniei, a aprecierii realităților istorice și politice.

Ca să aibă Pahomova la ce medita și mai mult temei pentru argumentarul „juridic”, reiau:

Da, cred că divizarea societății moldovenești nu e problema în sine. Cred că e un clișeu molfăit în locul unor sincerități cu noi înșine, în locul curajului de a afirma adevărata problemă: propaganda rusă și rezidurile celei sovietice, cărora le-au căzut pradă o bună parte din cetățenii R. Moldova, abrutizați prin deznaționalizare. Ceea ce este și mai grav e că stimabila jurnalistă mă acuză, demn și onorabil din ocolul lui Dodon, că aș susține, prin aceste aprecieri, nici mai mult nici mai puțin decît teoriile nazismului!

„Pîrîtul ...consideră că intransigența și opoziția oamenilor de naționalități diferite (sau a unei naționalități care are opinii geopolitice diferite), este un proces normal sau chiar pozitiv și este mai bine decît ceea la care ader și sper eu. Autorul în mod evident susține teoriile nazismului, și nu doar în privința altor naționalități, dar și în privința poporului său, dacă îl divizează pe „o parte dintre moldoveni, cei mai conștiincioși dintre ei” și pe „cealaltă parte – mai precară, abrutizată, abandonată propagandei ruse de către stat și de către elite”, victime „românofobiei patologice și a imbecilizării sovietice”.

Constatarea din partea mea a regretabilei prize a propagandei ruse și filosovietice în R. Moldova are legătură cu nazismul cît are Pahomova cu cercetarea istorică. Susțin că o parte importantă din cetățenii R. Moldova este afectată de propaganda rusă și că acest lucru prejudiciază democratizarea, europenizarea și liberalizarea societății în R. Moldova. Doar dacă, contrar realității, Pahomova consideră că actualul spațiu politic rus este un unul de democrație și libertate politică, sau nostalgiile după un regim sovietic totalitar, afișate regretabil de o parte a populației R. Moldova, trădează porniri democratice care merită celebrate.

Nu, nu cred că soluția pentru societate este împăcarea caprei cu varza, într-o sinteză moldovenească originală a Occidentului cu „Russkii mir”. Cred că numai aderarea Moldovei la spațiul euro-atlantic și efortul de convingere a cetățenilor că doar în acest spațiu își pot realiza plenar aspirațiile de libertate individuală, economică și politică, au potențial să rezolve problemele acestei comunități. Da, din acest punct de vedere, „intransigența și opoziția pe bază de opinii geopolitice diferite” sunt expresie a libertății, tensiunii și concurenței firești de idei, de blocuri de civilizație și valorice concurente, de tradiție și practică politică diferite. Nu, nu cred că Rusia actuală e un model politic, economic și moral pentru R. Moldova și pentru cetățenii ei, indiferent de naționalitate. False concordii și monopoluri geopolitice am trăit înainte de `89. Acum unii dintre noi avem libertatea, cu permisiunea E. Pahomova, să vrem în Europa, și dacă, bineînțeles, ne lasă și nostalgicii după komunalkă și cîrnațul de 2 ruble.

Dacă asta e „nazism” și „instigare la ură” și Pahomova mă dă în judecată, atunci trăim în scenariul unui proces kafkian. Mai mult decît atît, prin exemplul pîrei onorabilei Pahomova, constatăm un lucru îngrijorător, și anume că „teza din iulie” despre o „societate divizată” care trebuie conciliată cu forța în pofida disensiunilor valorice firești de natură politică și geopolitică, și rostogolită iresponsabil ani la rîndul de „societatea civilă”, riscă să devină dogmă oficială în acest stat, cu repercusiuni de natură legală, de băgare a pumnului în gură, pentru cei care nu aderă la această interpretare, și pretext - așa cum se vede - de poliție politică a gîndirii.

Societatea moldovenească va fi conciliată prin conștientizarea că spațiul euro-atlantic al libertăților este valoric superior sclaviei politice și economice de tip rusesc, nu prin forțarea unei cenzuri publice pe marginea acestui subiect, nici instalarea unui monopol al gîndirii în ceea ce privește „împăcarea caprei și verzei”, și nici etichetarea respingerii acestei adevărate corectitudini politice drept nazism! Și oricum, acestea sunt propriile MELE interpretări și analize, la care am DREPTUL, și n-au nicio legătură cu „onoarea și demnitatea” E. Pahomova.

Nu mai puțin grav, prin acuzații iresponsabile și nefondate de „nazism”, Pahomova devalorizează conținutul criminal al nazismului, prejudiciind memoria milioanelor de victime care au avut de suferit de pe urma acestei ideologii totalitare. Nazismul are o încadrare teoretică, ideologică și practică concretă, definită, studiată. Nu tot ce i se năzare E. Pahomova e nazism.

Reclamanta își continuă vria închipuindu-și că „în articol se pune sub (sic!-n.m.) îndoială profesionalismul meu și a celor care au produs filmul. Se afirmă despre „analfabetismul” autorilor și consultanților”. Degeaba forțează Pahomova nota. Am pus la îndoială profesionalismul ei – nu al consultanților - în materie de istorie, tocmai de aceea una este ceea ce au afirmat consultanții, alta e ce direcție de interpretare conferă documentarul afirmațiilor lor, cum anume au fost alese cu grijă și scoase din context comentariile științifice ale profesioniștilor consultați, grila ideologică – moldovenistă – în care a fost realizat filmul, șamd, lucruri pe care am toată libertatea să le apreciez. Rechizitoriul mai pretinde că subsemnata „nu este pregătită pentru a discuta despre temele istoriei...”. Ei bine, Pahomova și-a găsit nașul: am absolvit Facultatea de Istorie a Universității ieșene „Alexandru Ioan Cuza”, unde opus-urile diletante ale colegului ei de „Consiliu al societății civile” – Vitea Stepaniuc erau prilej de bancuri printre profesori.

Dincolo de astea, și tehnic vorbind, lipsa de profesionalism se susține simplu prin intervievarea unor consultanți istorici – ca Emil Dragnev, un reputat medievist, care a declarat că nici nu fusese anunțat în legătură cu finalitatea și scopul proiectului, trezindu-se fără știința sa decor într-un film de propagandă pentru Igor Dodon! Sau analfabetismul profesional se susține atunci cînd au fost difuzate imagini - fără voia protagoniștilor, inclusiv cu copii minori! – de la festivalul de reproducere istorică de la Alba Iulia. Care cetățeni români și-ar fi aprobat participarea într-o producție subordonată intereselor politice ale unui președinte pro-rus? Pahomova știe asta și a „uitat” să-i informeze cu privire la conținutul și finalitatea filmărilor, bătîndu-și joc nu doar de istoria, dar și de imaginea cetățenilor României.

Degeaba și înșiruirea de instituții pe care le-ar fi consultat autorii filmului, prezentate ca argument de autoritate academică și profesională, cu care se acoperă Pahomova:

„...toate materialele folosite în pregătirea filmului nu au fost preluate de pe site-uri de pseudo-știință istorică” ci au fost prezentate de către conducerea și angajații instituțiilor Muzeului Național de Istorie a R. Moldova, Bibliotecii naționale a R.M. Muzeului național de istorie a României, Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, Festivalului „Apulum” din Alba Iulia, Cetății Alba-Carolina, Muzeului Civilizației dacice și romane, Deva, Complexului muzeal Sarmizegetusa Regia, Romania, Complexului muzeal Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Romania, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeului Civilizației Cucuteni din Iași, Muzeului sitului arheologic Cucuteni, România, Muzeul de Stat al Istoriei, Moscova, Rusia”.

Ce nu înțeleg acești pastișari e că poți (re)scrie o istorie distorsionată apelînd la cele mai obiective surse. Exactitatea mecanică a acestora nu echivalează și nu înlocuiește nepolitizarea interpretării lor. Dar ce mai contează toate aceste observații de bun simț: realizatorii filmului sunt niște „profesioniști” – „au lucrat cu Steven Spielberg și alte companii celebre în toată lumea”! Profesionismul ține însă de o chestiune de conținut, nu de semnalarea fudulă de virtuți.

Mai sunt reclamată pentru faptul că am apreciat-o ca „fostă jurnalistă”. Cred și eu că și-a pierdut orice credibilitate profesională după ce a slujit pînă în februarie 2017 televiziunii de stat a regimului separatist ilegal de la Tiraspol, înainte de a se înhăita într-o structură politizată, numită – „Consiliul societății civile” pe lîngă președintele Igor Dodon. A și fost decorată recent cu „Gloria Muncii”. Subordonare și lichelism politic de jurnalist liber (și) profesionist.

Dar marele deranj e că am descris-o drept boschetară istorică ce răscolește gunoiștea tezelor moldoveniste de altădată. Acuzațiile aberante de mai sus pe care mi le aduce acoperă însă pe deplin descrierea.

În sfîrșit, cunoașteți genul ăla de prost erudit, din categoria „știați că...”. Îl știți. Documentarul mobilizează – într-o prostie enciclopedică – o căruță de informație istorică de-a valma - despre omul peșterii, cucutenieni, sciți, migrații gotice și slave - ca să „demonstreze” că pe teritoriul actual al R. Moldova „poporul moldovenesc” a trăit în pace și bună înțelege din paleolitic pînă azi, într-o desconsiderare totală a metodei istorice sau măcar a rigorii carteziene a argumentului. Aceasta este „analiza istorică” a E. Pahomova. Atîta poate. Are dreptul la această subtilă, rafinată interpretare istorică. Dar și tupeul de boschetar istoric, care a asudat pentru Gloria muncii, să cheme lumea în judecată.