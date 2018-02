Vă spun sincer, eu sunt debusolat. Vă spun sincer, eu nu mai știu ce să mai mănânc. După recentul scandal din jurul produselor lactate de la JLC, am rămas complet debusolat și nu mai știu ce să mai fac.

Intru în magazin și trec printre rafturi și stelaje: brânza aia am auzit că nu e brânză; smântâna aia nu e smântână, laptele acela nu are nici o legătură cu laptele. Deci, nu o să cumpăr brânză, smântână, lapte. Cu toate că, până nu demult, eram un mare mâncător de brânzeturi și un băutor împătimi de lapte, după ce am aflat că sunt contrafăcute, am decis să le boicotez. Nu laptelui, smântânii, brânzei din magazin.

Dar ce să cumpăr atunci? Carne? Salam? Ceafă de porc? Nu, nici astea, pentru că am auzit că și în astea naiba știe ce pun pentru ca să aratea cât mai atracțios și pentru a fi cât mai gustoase. Am aflat că salamul, cârnațul, ceafa de porc, micii, crenvurștii nu sunt ceea ce par a fi. E o contradicție între formă și conținut. Adică ceafa de porc nu e ceafă de porc. Salamul nu e salam și nici mici nu sunt mici. Adică procentul de carne din ele e infim ca să-și merite numele pe care-l poartă. Așa am auzit. Nu știu dacă e adevărat. Dar așa am auzit. Așa vorbește lumea și eu nu vreau să bag dracu să știe ce în mine și atunci pur și simplu ocolesc rotonda unde se vinde carne.

Mă învârt ca titirezul prin magazi. Să risc totuși și să iau o sticlă de lapte de la JLC. Sau de la?.. Dar dacă e așa cum se spune și laptele acela nu e lapte, ci e o bombă cu ceas, de ce naiba să-mi fituiesc banii?

A trecut o jumătate de oră de când mă plimb prin magazin și eu tot nu m-am decis ce să cumpăr. Nu știu ce. Chiar nu știu.

Am ieșit afară fără să cumpăr nimic. Stau pe trepte și fumez o țigară și mațele îmi chiorăie. Eu oare ce să mănânc?