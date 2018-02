Am visat astă-noapte că Dodon m-a decorat cu ordinul Republicii, că însuși Igor Nicolaevici în carne și oase mi l-a agățat în piept, la rever, și mă felicita, îmi strângea mâna, mă îmbrățișa și mă ruga să primesc să facem o poză împreună și, parcă, fără să mai aștepte răspunsul meu, s-a aliniat lângă mine și fotografii au început să ne facă fotografii, toți deodată, și erau la fotografi, sute de fotografi, și toți ne fotografiau numai pe noi, ne fotogafiau din toate părțile, chiar și din dreapta, iar Igor Nicolaevici zâmbea fericit.

Mai puțin eu. Pentru că eu mă simțeam nefericit și nedumerit, fiindcă nu înțelegeam de unde și până unde să mă decoreze Dodon pe mine, când toate medaliile pe care le acordă, le dă doar pe criterii politice? Or, eu nu fac parte din partidul socialiștilor și nici nu sunt un simpatizant al lor. Aș putea spune chiar că sunt un opozant de-al lor. Un critic pe față al politicii lor retrograde și reacționare și atunci de ce să-mi decerneze mie –tocmai mie- cea mai importantă distincție din stat? Iată ce nu înțelegeam eu și faptul că nu înțelegeam acest lucru mă făcea să sufăr ca un maidanez.

Voiam să fug de acolo. Și chiar am făcut un pas înapoi, i-am întors spatele lui Igor Nicolaevici și am tăiat-o spre ușă. Fugeam ca la proba de o sută de metri. Sprintam. Dar Igor Nicolaevici s-a luat după mine. Fugea de-i scăpărau picioarele și m-a ajuns din urmă, când eram gata-gata să pun mâna pe clanță, s-o apăs în jos, să deschid ușa și să ies afară, iar dacă ieșeam afară, asta ar fi însemnat că eram liber și primul lucru pe care l-aș fi făcut dacă aș fi ieșit afară, ar fi fost să-mi smulg medalia aia din piept și să i-o agăț în piept boschetarului care stătea cu mâna întinsă în fața președinției.

Igor Nicolaevici a pus mâna pe mine și m-a îmbrâncit îndărăt și eu am căzut cu capul de podeaua de beton și ...m-am trezit din somn. Ude ciuciulete. Sudoarea îmi curgea în râuri pe frunte. Sărată și lipicioasă îmi intra în ochi. Mâinile cu care mi-o ștergeam, îmi tremurau. Mi-am pipăit pieptul. Nu aveam nici o medalie prinsă la reverul pijamalei. Eram fericit, totul nu a fost decât un vis stupid și nimic mai mult. Am băut un pahar de apă la bucătărie și mă uitam la ninsoarea de afară. Fulgi mari cât niște medalii. Mă bucuram că totul nu a fost decât un vis. Pentru că pentru nimic în lume nu aș fi acceptat aievea să primesc vreo distincție de la Dodon.

Tocmai atunci a sunat telefonul. Era un domn pe care-l știam. Un om de cultură foarte important, care îmi spunea că ar vrea să mă propună pentru titlul de Maestru în Artă. Și cine-l acordă? Dodon, mi-a spus el.

Simțeam că visul acela devine realitate. Nu vreau să-l primesc, i-am spus eu. Nu mă propuneți. Refuz. Nu vreau să devin maestru în artă. Nu știu cum să vă spun, dar nu vreau. Nu vreau și gata. De aia că îl acordă Dodon? Da, de aia, i-am spus eu, și am trântit receptorul.

Ninsoarea s-a oprit. Nici nu știu dacă nu se va topi până dimineață. Aș fi putut să mai dorm, dar am refuzat. Cine știe ce vise aș mai putea avea dacă m-aș culca. Mai bine rămân treaz.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare