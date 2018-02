Când bătrâna l-a văzut pe băiat intrând în casă, fără să bată la ușă, tocmai se gândea că nu mai are bani și nu știe de unde oare să se mai împrumute pentru a-și putea cumpăra leacuri pentru șale, căci în ultima vreme o durea cumplit spatele și ea încă nu primise pensia. Pensia urma să-i fie adusă peste șapte zile, iar șalele o chinuiau în fiecare zi.

Scârțâitul ușii a intrerupt-o din gândurile în care căzuse și a făcut-o să-și ridice, bucuroasă, sprâncenele spre băiat. Adolescentul înainta spre ea, mohorât. Bătrâna s-a sculat câine-câinește de pe scaun și s-a apucat cu mâinile de regiunea lombară a spinării sale, așezându-se îndărăt. De durere, nu putea să stea în picioare. Of, dacă aș avea ceva parale, l-aș ruga chiar acum pe băiat să se ducă la farmacie și să-mi cumpere un unguent, și sunt sigur că el s-ar duce, pentru că e un băiat atât de prevenitor. Of, ce să fac ca să-mi mai amorțească durerile, ce să fac? De unde să fac rost de bani? Bătrâna nu știa. Băiatul s-a oprit în fața ei și o privea. Îl privea și bătrâna, bucuroasă că tânărul a venit s-o vadă și înainte de-a se culca. După-amiază i-a adus o căldare de apă. Of, ce m-aș face, dacă nici el nu ar mai trece pe la mine, așa cum nu vin nici fiii mei, și nu m-ar ajuta? Cum m-aș descurca? Bătrâna nu-și putea imagina.

-Așază-te, Victoraș, i-a făcut semn cu capul spre un scaun aflat lângă masă, dar băiatul nu a vrut să se așeze și asta a mirat-o un pic. A mirat-o că a rămas să stea în picioare și s-o privească cu niște ochi arzători, de parcă ar fi văzut-o pentru prima oară. I se păru schimbat. Nu era ca de obicei. De regulă, era foarte prietenos, dar acum o privea ostil, cu niște ochi de gheață, cu niște ochi răi. Poate, l-o fi supărat cineva prin sat, s-a gândit bătrâna și i-a zâmbit, dar nici un mușchi nu I s-a mișcat pe fața adolescentului.

-Dă-mi niște bani, mătușico!

-Ce ai spus, Victoraș?

-Am zis că-mi trebuie bani.

-Eu sunt cam surdă și nu te aud prea bine, i-a spus iar bătrâna și băiatul s-a înfuriat și a început să urle ca să-I dea niște bani. Pentru prima dată striga la ea și bătrâna, pentru prima dată în ultimele zile, a uitat de durerea de spate. Era uluită, pentru că băiatul ăsta niciodată nu mai strigase la ea. Voia bani. Dar ea bani nu avea. Nu avea nici un sfanț. Oare cum să-i spună că și ea ar fi vrut să-i ceară cuiva niște bani, și ar fi cerut, dacă ar fi știut de la cine?

-Unde-ți ții banii, mătușico? Dă-mi niște bani? Măcar vreo sută de lei, mătușico!

Bătrâna i-a explicat cu o voce domoală că a rămas fără bani de vreo săptămână și băiatul a început să-I dea roată și să strige la ea. Bătrâna i-a promis că o să-I dea bani atunci când va primi pensia, dar băiatul nici nu a vrut să audă de asta. Era sigur că ea avea bani și nu voia să-i dea și a început să-i răscolească prin cufăr, răsturnându-i pe podea tot conținutul.

Pe bătrână a început s-o doară și mai tare spatele și a dat să se ridice de pe scaun și ceea ce a mai văzut a fost cumi băiatul a înhățat cuțitul de pe masă și s-a pornit spre ea, amenințând-o, dar femeia nici pentru o clipă nu a crezut că o să îndrăznească să-l împlânte în ea și l-a privit, până în ultima clipă, zâmbind.

Când un amic m-a sunat și mi-a povestit că o știe pe bătrâna, dintr-un sat din raionul Râșcani, care a fost omorâtă de un adolescent, tocmai citeam o știre despre cum judecătorii care examinau dosarul lui Shor s-au recuzat și m-am gândit imediat la Dostoievski și la acest Raskolnikov moldovenesc, care i-a răpit viața unui om pentru câteva sute de lei. Prietenul meu mi-a povestit că băiatul și-a recunoscut vina. Știrea aia cu procurori care s-au recuzat nu am mai putut s-o citesc mai departe și nu am mai aflat de ce au făcut-o. Mă gândeam bătrâna ucisă! Mi se pare că și eu am cunoscut-o.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare