Anul trecut, la 8 decembrie, a avut loc ceremonia de inaugurarea a.Biroului de Legătură NATO la Chişinău. Mai multe mijloace de informare în masă de la noi, între care şi portalul nostru, DESCHIDE.MD, au fost luate în colimator relativ la modul în care au găsit nimerit să reflecte acest eveniment diabolizat de socialişti, în cor cu alţi „statalişti” din zonă. Poate n-ar strica într-o bună zi să ne apucăm de monitorizarea monitorizărilor, mai ales a celora de soiul în discuţie aici, măcar pentru faptul că nu-şi pot reprima un aer suficient, de adevăr în ultimă instanţă, deşi adesea – practica dixit! – nu sunt decât nişte pâre mai solemne. Acestui curios procedeu care constrânge sub stindardul libertăţii de expresie se dedică:

Nu demult, MEDIACRITICA.MD a făcut un studiu de caz a mijloacelor media care au reflectat inaugurarea Biroului de Legătură NATO la Chişinău.

De prin ’90, mi se pare (nouăzecii secolului trecut, evident), a început să mişte şi pe la noi vorbuliţa asta, echidistanţă, cu pandantul ei, imparţialitate, cărora foarte iute (o viteză a obedienţei, negreşit), de la vlădică (id est redactorii-şefi) până la opincă (reporterii, infanteria care aleargă pe câmpul informaţional) ne-am închinat şi continuăm s-o facem, cu o stranie, ca să nu zic decerebrată, fervoare. Să fim echidistanţi, să fim imparţiali, să cităm nu ştiu câte surse, să nu colorăm nimic, pentru că, vezi-doamne, impietează, să fim neutri (alt poncif!) şi tot aşa, până-ţi piere piuitul. Fiindcă efectul, în ultimă instanţă, e chiar ăsta: inhibarea scriptorului spre neascunsa bucurie a politicului. Diverşi deştepţi cu pospai prin Occident sau peste Ocean (ori nici atât, în cele mai dese cazuri) vin şi te trag de mâneci cu aerul cel mai omniscient din Galaxie: n-ai zis bine aşa, trebuia să formulezi altfel, fiindcă tocmai ai comis un delict de parţialitate; aici nu era cazul să generalizezi, căci e tehnică, mă-nţelegi; dincolo ai omis, ceea ce-i tot aia, adică manipulare, şi nu-i deloc bine, ia aminte, că se ofuscă deontologia...

Dar, apropo, ce-i deontologia? Dicţionarele mint că ar fi o parte a eticii, profilată de norme şi obligaţii specifice unei anumite activităţi profesionale. No! E o tanti încărcată de pectorali, ce are tenacitatea şi puterea de observaţie a unui lunetist. Tu scrii, de pildă, că maimuţele megalomanului din fruntea statului se grozăvesc, iar chintesenţa de virtuţi deontologice te împunge mintenaş cu degetul său înfăşurat în osânză cum că, bagă de seamă, amesteci faptele cu opiniile! Dar ce amestec, procuror dumneavoastră (procuror pe granturi străine, of course!), când orice veterinar din zona rurală îţi poate confirma una-două – citându-l pe Darwin în original – că evoluţia nu le-a hărăzit decât facultatea asta, de a se da în stambă, aprofundată cu zel de-a lungul ultimelor mandate. Tipii fac şi ei ce pot prin cod genetic, ca păduchii care perseverează printre floci, iar vorbolologul te drăcuieşte în viteză, de te-ntrebi cine, de fapt, amestecă lucrurile şi, mai cu seamă, din pomana cui?

Păi, se cam înţelege din a cui, dacă o remarcă atât de precisă în esenţa ei – că fostul şef de iure al primatelor a rămas, după învestire, căpetenia lor de facto (că Zina, cum a fost păpuşă, aşa a rămas, dacă mai pudrăm pe ici, pe colo fireasca uzura de la prim-ministeriat încoace) – e taxată prompt ca informaţie falsă. Haida, de! Cum falsă, tanti?! Nu vezi că şi la Bruxelles, când spui „PSRM”, subînţelegi „pudelul lui Putin” – specie inedită de paricopitate de companie, potrivit specialiştilor în anatomia patologică, încropită în laboratoarele FSB şi menită să arunce în derizoriu arsenalul atomic de pe mapamond prin forţa devastatoare a pupincurismului geopolitic?

Chestiunea e totuşi mai gravă decât pare. Chit că ciugulesc din mâinile unui Occident căzut în cecitate (orbul găinilor, pentru cine a învăţat la Harvard), rafinaţii ăştia sunt pe punctul să întruchipeze în plină democraţie posteritatea cenzurii din illo tempore, care putea să-ţi facă dintr-o virgulă un douj’ de ani dincolo de Cercul Polar, ca echivalent al glontelui tras muncitoreşte în ceafă. Tristeţea – o spun acum pe bune, fără pic de sarcasm – e că specia asta agită prin târg câte o delaţiune denumită emfatic studiu de caz, deşi tonul de rechizitoriu îţi arată fără echivoc cu ai cui nepoţi ai realmente de-a face. Felix Edmundovici, auzi?