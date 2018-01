În ziua când Octavian, un reprezentant al firmei ECOSEM, mi-a prezentat-o pe doamna Tizu, pe mine mă durea strașnic capul și îmi părea rău că nu am reușit să trec înainte de asta pe la o farmacie și să beau un calmant.

-Ea este doamna Tizu! Ea este Elena. Eu vă las singure câteva clipe și revin după ce ajungeți la o înțelegere, ne-a spus Octavian, și s-a retras într-o parte. De acolo de unde era, stând cu spatele la noi, nu cred să fi putut auzi discuția noastră.

-Bună, doamna Tizu!

-Bună, Elena.

-Dumneavoastră sunteți costumieră la Bălți?

-Da.

-Și vreți să vă retrageți din această ipotecă?

-Da.

-Dar de ce, doar ipoteca asta e o mană cerească?

-Nu mai am bani ca să pot rămâne în ea. Însă de-ați ști ce rău îmi pare.

-Eu vreau să vă mulțumesc că sunteți dispusă să-mi cedați mie locul dumneavoastră. M-ați făcut fericită. Știți, pur și simplu am niște bani și nu știu ce să fac cu ei.

-Iar eu regret nespus că nu-i am.

Femeia s-a întristat și și-a scos băsmăluța. Am apucat-o de mână.

-Poate, vă mai gândiți.

-M-aș fi gândit dacă aș fi avut bani.

-Îmi pare rău pentru dumneavoastră, doamna Tizu.Cu cât îmi vindeți locul?

-Cu trei mii de euro. Aveți banii?

-Da, sunt la mine, i-am spus eu cu o voce veselă și tristă în același timp, veselă, pentru că îmi realizam un vis mai vechi- să-mi cumpăr un apartament nou, într-un bloc nou- și tristă, pentru doamna Tizu, care nu se știe când își va mai putea rezolva problema imobiliară și se va putea muta de la gazdă, unde trăia de când s-a măritat, într-o casă nouă.

-Eu vă doresc succes, mi-a spus doamna Tizu și s-a grăbit să-și ascundă banii în buzunar , de parcă se temea să nu mă răzgândesc, dar eu nici gând nu aveam să fac un pas înapoi; eu eram foarte bucuroasă că am putut să prind ultimul tren și să intru în această ipotecă, în care deja erau atâția prieteni de-ai mei: Iulian, Dumitru Crudu, Mihai Fusu, Luminița Țâcu, Sorina Ștefârță.

-Octavian, l-a strigat doamna Tizu pe domnul de la Ecosem, care în tot răstimpul acesta a stat cu spatele la noi și s-a zgâit în ecranul mobilului său.

-Ați terminat? ne-a întrebat domnul cu tâmplele vopsite, în timp ce se apropia de noi.

-Da, i-a spus doamna Tizu.

-Toată lumea-i mulțumită?

-Da, toată lumea, i-am confirmat noi simultan și vocile noastre s-au amestecat, așa cum afară se amesteca zăpada cu ploaia.

Capul mă durea de nu mai puteam și m-am bucurat foarte tare că doamna Tizu și Octavian au plecat, pentru că puteam să plec într-o farmacie să beau un calmant.

Era joi, era iarnă și eu, deși mă chinuia capul, eram fericită.

De atunci au trecut zece ani și eu am vărsat o groază de bani în conturile firmei ECOSEM, și mă duceam o dată la două luni ca să văd ce se mai întâmplă pe șantier. O dată, împreună cu Iulian, cu Lucia, cu Dumitru Crudu și cu soțul meu am organizat un picnic în păduricea din fața blocului nostru. Un picnic a unor viitori vecini. Priveliștea era minunată, doar un singur lucru nu ne încânta că nu prea înainta construcția. Octavian, care venise cu noi la picnic, ne-a convins că nu avem de ce să ne îngrijorăm. Până la urmă însă, blocul nu l-au mai terminat de construit și ECOSEM-ul a dat faliment. Iar eu am rămas și fără bani și fără speranța că o să mă mai pot muta vreodată în noul meu apartament.

Zilele astea, treceam prin fața farmaciei în care am intrat în urmă cu zece ani când mă durea îngrozitor de tare capul și mi-am amintit de întâlnirea pe care mi-a mijlocit-o Octavian cu doamna Tizu. Mi-am amintit că au plecat împreună râzând zgomotos. În aceeași zi, am sunat la Teatrul „Vasile Alecsandri” din Bălți și am aflat că nu există nicio costumieră cu numele Tizu. Și nici nu a existat vreodată. M-au avut. M-au avut de două ori.

Brusc, m-a apucat o durere năprasnică de cap, ca acum zece ani, și mi-am scos o pastilă din cap și am băut-o. Acum am mereu pastile cu mine. Acum nu ies niciodată din casă fără să am pastilele astea la mine.

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare