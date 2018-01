Încetul cu încetul intrăm în an, care în Moldova durează doar 11 luni fiindcă ianuarie e practic șters din calendar, și încep să apară și știrile. În sfârșit a trecut și cea mai schizofrenică sărbătoare a anului: boboteaza. Putem răsufla mai ușurat. Prostia pravoslavnică a avut acum o săptămână momentul ei de glorie și s-a făcut deja ceva mai puțin vizibilă.

Lumea s-a mai flocăit nițel împroșcând în jur scântei de dragoste pur creștinească, dând bine din coate pentru o canistră-două de agheazmă; diverse personalități și-au muiat trupușorul în copci, săpate anume pentru această treabă (și aici spectrul a fost destul de larg: Putin, Dodon, Sobchak, Saakashvili...) căci, mdeh, ce nu faci pentru un procent-două electoral? Ceea ce mă miră însă cel mai mult la bigoții credincioși este acel soi de solidaritate inexplicabilă care îi leagă. În loc să facă tot posibilul ca să scape de prostie și ipocrizii în propria curte (cum ar fi prezenţa unui KGB-ist gradat în capul bisericii), ei se năpustesc asupra oricărui care îndrăznește să le pomenească...

Mai pe scurt, moldovenii s-au aghezmuit cu toții și acum, după o săptămână, stau cu gurile căscate pe știri să vadă ce la mai spune televizorul. Dar la televizor și idioțeniile lui vom reveni ceva mai târziu, pentru moment vom pomeni despre evenimente cu adevărat importante.

159 DE ANI DE LA UNIRE Astfel apărea România pe harta Europei: Pe 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Ţării Românești după ce devenise anterior, pe 5 ianuarie, domnitor al Moldovei. Toată floarea națiunii (dar să nu uitați că la noi există și așa o expresie: „a prinde floare”) de dincoace de Prut a fost în România, la Ieși. Majoritatea politicienilor „pro-europeni” din Moldova au strălucit prin absența lor de la aceste evenimente, alții au strălucit prin prestațiile lor aidoma Corinei Fusu care s-a încâlcit în imnuri ori primăriței interimare Silvia Radu care, demonstrativ, a rostit următoarele: „Dar nu pot să îmi încep discursul, fără a vă spune încă de la început ”La mulți ani!”, de ziua dumneavoastră când serbați Mica Unire...”. Da, doamnă interimară Radu, este ziua NOASTRĂ! Și noi avem tot dreptul să vă întrebăm (ținând cont de faptul că nu sunteți aleasă): „Dar Dumneavoastră, de-a cui sunteți?”... Și dacă tot am ajuns la discursuri, voi menționa că Președintele Johannis a fost mult mai inspirat: „„Fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare!” – așa îl îndemna Mihail Kogălniceanu pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza.” Nu putea găsi nimic mai bun pentru această zi!

ROMÂNIA ÎN STRADĂ! România protestează! Zeci de mii de persoane au protestat în acest week-end la București. Alte zeci de mii au protestat în orașele țării! Românii protestează împotriva modificărilor legislative promovate de către guvernul actual PSD-ist! „Fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare!”

LĂUTARUL ŢĂRII MOLDOVA Nicolae Botgros a împlinit 65 de ani! Republica Moldova are relativ puține cărți de vizită. Orchestra „Lăutarii” este incontestabil una din ele! Adică, stați, ce zic eu? Cât de des priviți festivaluri naționale de muzică folclorică? „Lăutarii” sunt ai întregii Românii! De facto, la fel precum Unirea înfăptuită de Cuza!

UN CENTENAR + 1: La vârsta de 101 de ani ne-a părăsit Neagu Djuvara... Oricât de fanteziste sau de contestate nu ar fi fost teoriile lui, mesaje îndurerate de această pierdere au venit absolut de peste tot, de la persoane cu viziuni diametral opuse. Pe bune, trăiești drept – ești văzut drept. Odihnește-te în pace, Neagu Djuvara!

SMURD ÎN MOLDOVA Promiteam cândva demult că voi oglindi regulat activitatea acestor oameni. Săptămâna trecută, în pofida condițiilor climaterice, echipajele SMURD din România au continuat să efectueze zboruri în Moldova. Astfel, un bărbat de 45 de ani a fost transportat de la Vulcăneşti la Chișinău de către elicopterul roșu. Un alt tânăr de naționalitate română, de doar 27 de ani, a fost aeroportat de la Chișinău la București... După cum se știe, eroii nu fac declarație la primărie și... traversează primii frontierele.

Acum să revenim la „televizorul” nostru cel de toate zilele, la cele mai nebune:

5 ANI PÂNĂ LA LUMINĂ! Cică interconectarea rețelelor elctrice cu România va fi cu adevărat efectivă abia peste cinci ani... E bine că s-a mișcat carul din loc, dar eu fac așa un calcul: 5 ani înseamnă 4 ani și încă unul. Un ciclu electoral. Dar poate să însemne și 4 ani plus alții 5. Depinde de cum va fi următorul ciclu electoral, bineînțeles. Printre altele, nu ar fi inutil să menționăm că Iurie Leancă, aflat în vizită la Bruxelles, s-a întâlnit și cu Maroš Šefčovič, Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energetică, de la care a cerut ajutor pentru a accelera această interconecţiune. Știe el ce știe...

BĂSESCU PIERDE PRIMUL SET Băsescu a pierdut prima rundă. Dar, spre deosebire de tenis, în justiție pentru a ajunge în finală trebuie să tot pierzi. Judecata nu i-a dat câștig de cauză și nu i-a întors cetățenia moldovenească retrasă de către Dodon. Apropo, nu doar deputații socialiști dețin cetățenie românească. Și avocatul care apără interesele lui Dodon, tot român se numește! Uite-așa un paradox.

REPORTAJUL ZEYNALOVEI Săptămâna trecută un „ostaş al frontului informaţional” din Rusia, Irada Zeynalova, după ce i s-a refuzat o dată intrarea în țară, a reușit totuși să revină, cu ajutorul lui Dodon. La întoarcere în Rusia a fabricat un fel de reportaj în care minciunile se călăreau una pe alta fără niciun spațiu intercalat. Nu era mai simplu pur și simplu s-o declari persona non grata, ca pe Rogozin? Dar e nevoie și de show pentru public, nu-i așa? Tot săptămâna aceasta şi alți „ostaşi” din aceștia au fost întorși la hotar. Și cred că circul va continua.

TV8 ÎNVINUIŢI DE SILVIA RADU Cât era la Iași și ne felicita pe „dumneanoastră”, ori poate în timp ce făcea shopping la mall (e noul hobby moldovenesc, dacă poate nu știați: să mergi cu mașina la Iași la mall), „jurnaliştii” de la TV8 au venit la primărița interimară acasă și i-au luat copilul la ceterat. Cel puțin așa susține Silvia Radu. Nu prea văd de ce ar minți. Să vedem ce vor zice acei cu pricina, dar dacă e așa, atunci eu chiar aș vrea să știu care e diferența între ei, Zeynalova sau Pro TV... Uite-așa „televizor” avem noi: ca pentru aghezmuiţi.

A IEŞIT CU PAGUBE Adrian Candu a declarat că Moldova va angaja o companie internațională pentru a calcula pagubele pe care le-am suferit din cauza prezenței armatei ruse în Transnistria. Nu știu dacă chiar au s-o facă. Să sperăm. Ceea ce știu cu certitudine este că rușii nu vor plăti oricum nimic, dar asta nu are importanță. Trăim în epoca în care banul și economia contează mai mult că orice și, dacă aceste calcule sunt făcute cu cap, pot deveni un argument puternic în discuțiile ulterioare cu instituţiile interesate. Drept răspuns, Rusia ne-a amenințat că ne va factura prezența așa numitor „forţe pacificatoare”. Păi eu zic chiar s-o facă! Și dacă nu plătim, ce se întâmplă? Oare nu cumva pleacă? Ori pornesc cu tancurile până la Chișinău să-și recupereze plata?...

TRANSNISTRENII LA RAPORT Săptămâna trecută vă povesteam despre cum au fost transnistrenii la Paris. Invitați la Comisia Europeană la o discuție. Cică europenii vor să regulamenteze „conflictele îngheţate”. Să le urăm succese mari! Numai că eu le-aș spune mai întâi unde au plecat acei cu care s-au văzut la Paris imediat după. Ați ghicit? Hai, că nu e greu de loc: la Moscova au plecat!

Cam atât pentru ediția de astăzi. Ne vom lua rămas bun, dar nu înainte de a trimite tradiţionala Cireșică de pe tort. Și o vom trimite Alionei Berdilă, șefa Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale (DGERRP) a Primăriei Chisinău (cu diploma de... Arte plastice!), care a plecat recent în concediu de maternitate, luând cu sine și mașina de serviciu. Soțul funcționarei-activistul PDM, Andrei Russu-a reușit, cu numai 600 de lei, să „legalizeze” un garaj de peste 50 de metri pătrati, construit pe un teren public. Uneori avantajele în natură sunt tare greu de lăsat...