Nu-mi stă în caracter să laud, deși sunt un profesor darnic cu aprecierile pentru lucrul bine făcut sau analiza inedită ce trădează cunoaștere și înțelegere. Cine mă cunoaște știe că sunt mai degrabă animat de abordarea spiritului critic maiorescian și junimist, ca ieșean ce mă revendic, chiar dacă sunt mutat în București de vreo 20 de ani - un ieșean cu părinți, bunici și copii ieșeni, cu casă în Iași, și care suspină după liniștea de pe dealurile Copoului. Dar cu tot riscul unor catalogări și etichetări, astăzi am să fac un panegiric. Un laudatio la adresa unui fapt de presă care s-a petrecut chiar aici, la deschide.md, unde am scris deja peste 300 de editoriale în ultimii 3 ani, nemaivorbind despre cele reluate de redacție din Evenimentul Zilei.

Este vorba despre interviul luat de instituția de presă omului forte de azi, de la Chișinău, lui Vladimir Plahotniuc. Este al treilea interviu la deschide.md și al doilea asumat de tânăra Svetlana Maftei, evident un rezultat al sumei de întrebări pregătite de către redacție. Mărturissesc, de asemenea, că nu am fost deloc implicat în interviu, altfel nu-mi permiteam să-mi laud colegii atât de public și deschis.

De ce de abia la al treilea interviu lansez aceste observații? Nu pentru că există și a fost publicat un interviu cu Oligarhul Rău care a Capturat Statul în Republica Moldova – după cum vă spuneam au mai existat două – ci pentru conținutul său. El dezvăluie, în premieră, lucruri cu adevărat importante despre Republica Moldova, despre PDM și persoana care conduce cu mână forte partidul și guvernul Republicii Moldova, cea care deține, practic, puterea discreționară astăzi la Chișinău, un interviu pe care ar trebui oricine face politică sau are un interes în Republica Moldova să îl adnoteze și să-l analizeze cu lupa. Este o realizare de presă ce merită salutată și care ar fi meritat mult mai multă atenție.

Interviul dezvăluie un personaj departe de crochiurile și etichetele lipite peste el în Republica Moldova, etichete care, trebuie să recunosc, au reușit să-l contureze foarte clar în percepția unei largi părți a publicului. Și cum percepția ia locul realității, Vladimir Plahotniuc este victima ignorării sau trimiterii în derizoriu, din primele momente, a atacurilor la adresa sa, ulterior victima nervozității și inabilității contracarării acestui instrument de război informațional, etichetarea, iar când profesioniștii comunicării contactați s-au uitat cu atenție la subiect, era deja prea târziu, valul era pornit și eticheta lipită puternic de personaj. Reconstrucția în spațiul prestigiului e dificilă, anevoioasă, și reclamă enorm de mult timp, timp pe care PDM și Plahotniuc nu îl mai au până la alegeri. Deci el va trebui să realizeze singur că prezența sa în prim plan și asocierea sa cu orice imagine în competiția electorală aduce costuri enorme.

Evident că întrebările au fost prezentate de redacție din timp și răspunsurile au fost cumpănite și de către o echipă de comunicare puternică și competentă, pe care Plahotniuc este, probabil, singurul care și-o permite în Republica Moldova – el fiind, probabil, și unul din puținii conștienți că are nevoie de așa ceva, de profesioniști. Dacă acestea erau răspunsuri spontane, probabil că aveam unul dintre cei mai buni politicieni din spațiul românesc. Nu, nu e vorba despre răspunsuri spontane, ci despre unele gândite, reflectate, dar care, în premieră, au nota de autentic. Plahotniuc a trecut cu pixul peste răspunsurile date de staff-ul său, și acestea realizate din start pe direcții și cu note indicate de către el.

Interviul este foarte bun, de data aceasta – cel mai bun după cele citite de mine în toată mass media de la Chișinău, București și din materialele plătite peste ocean prin The Hill și în alte locuri – pentru că are o notă de autenticitate și pentru că Vladimir Plahotniuc chiar vrea să comunice ceva. Nu e doar o ocazie spre a utiliza o platformă ca oricare alta pentru a-și face imagine, a lansa mesaje de campanie sau de auto-promovare individuală(apar și acestea prin text). Ci e o ocazie de a comunica, motiv pentru care am și spus că merită citit cu creionul pentru notițe și că dezvăluie foarte multe despre strategii, abordări și omul Vladimir Plahotniuc.

Și iată ce am întețeles eu, din lectura interviului:

Deși nu face referire directă la furtul miliardului (deși a existat întrebare pe acest subiect cu referire la raportul Kroll, cred că e vorba despre surprize despre care Plahotniuc nu vrea să vorbească încă, dar dacă aș avea în punctaje ca politician sau formator de opinie atacul pe acest subiect aș deveni îngrijorat la modul de raportare la el) Vladimir Plahotniuc îi contrapune pe larg dosarul Laundromat(de la laundry – spălătorie de bani, nu Landromat, cum s-a încetățenit la Chișinău) care e cea mai mare lovitură dată de justiția și instituțiile anti-corupție din Republica Moldova Rusiei, oligarhilor și unui set de generali ce exportau miliardele către conturi din off shore-uri, corupând judecători și oameni de afaceri, precum și alți intermediari din Republica Moldova. Vladimir Plahotniuc așează astfel discuția încât arată că aici sunt implicate serviciile de informații și spionaj ruse(dar și cele de acțiune) FSB și acțiunile sale la București fiind pronunțat ca atare.

Interviul mai subliniază explicit și fără perdea implicarea serviciilor secrete ruse în manipularea unor televiziuni și a unor politicieni, dintr-un partid de opoziție, pentru a ataca dar și a bloca perspectiva unei coaliții pro-europene după alegeri. La modul în care e abordat subiectul și cu referire la câteva formulări (singurul loc unde apar niște glumițe nepotrivite pentru seriozitatea interviului) – mă aștept la mari surprize în curând:

„…care sunt cele două televiziuni așa-zis pro europene, pe care le folosesc. Sunt televiziuni care, pe de o parte cer finanțări europene, pe de altă parte activează în aceste scheme de hărțuire politică derulate de serviciile secrete ruse. Cred că anul electoral ne va aduce multă claritate și în privința unor persoane care activează în interesul acestor servicii. Ele își ascund tot mai greu activitățile, urechiușele deja sunt la vedere…” „…În realitate însă, avem de-a face cu o implicare tot mai evidentă a unor entităţi din Federaţia Rusă în activitatea politică din țara noastră…” „….Atunci când ai partide de stânga care nici măcar nu se ascund că au susţinere de la Moscova, inclusiv logistică, mediatică şi de alte feluri, când ai un partid în opoziţia de dreapta cu legături foarte clare cu oameni care acţionează pentru serviciile secrete ruse şi care, deşi nu mai are un scor prea mare, are misiunea clară de a ţine dreapta divizată şi a împiedica o nouă coaliţie pro europeană după alegeri, atunci când la noi în ţară vin tot mai multe persoane din Federaţia Rusă cunoscute pentru activitatea lor propagandistică şi nocivă, implicate în trecut abuziv şi în campanii electorale din alte ţări democratice, nu cred că mai sunt necesare multe exemple şi comentarii. Avem încercări tot mai evidente de implicare a unor entităţi din Federaţia Rusă în campania electorală care urmează să aibă loc în Republica Moldova, documentăm toate aceste cazuri, suntem extrem de atenţi la ceea ce se întâmplă. Am sesizat şi vom sesiza în continuare instituţiile statului în legătură cu aceste semnale periculoase, dar şi instituţiile internaţionale.” „….Nu avem de gând să stăm cu mâinile în sân, să ne punem întrebări după ce alegerile au avut deja loc. Vom interveni la timp şi nu vom permite ca cineva din afara ţării să se implice în campania electorală, nici direct, nici indirect, prin diferite modalităţi de şantaj şi presiune asupra statului sau a politicului. Alegerile trebuie să fie libere, democratice şi să aibă loc în Moldova, să reflecte opinia cetăţenilor noştri, inclusiv a celor plecaţi peste hotare, dar nu opinia unor grupări de interese sau a altui stat…”

Personal aștept cu nerăbdare ceea ce va urma pentru a substanția asemenea afirmații. E adevărat că nu e pronunțat nici un nume de partid sau de personaj politic, dar lucrurile sunt transparente. O asemenea afirmație ar fi pe deplin iresponsabilă dacă nu ar fi urmată și de probe. În locul celor implicați, aș fi foarte preocupat de aceste probe care vor veni. În caz că ele nu apar până la alegeri, e un risc major lansarea unor asemenea acuzații public, dar cum vorbim despre profesioniști ai comunicării care au pregătit răspunsurile, sigur ei l-au avertizat pe Plahotniuc să nu afirme niciodată ceea ce nu poate proba, pentru că altfel și-ar submina definitiv poziția de reconstrucție a propriei imagini și și-ar îngropa partidul. Deci, personal, aștept probele cu nerăbdare.

Vladimir Plahotniuc desparte apele și în privința oricentării strategice, și se profilează, cu explicații, nu ca un anti-rus, dar ca un personaj vizat de către Rusia și care a optat rațional și sufletește, personal, pentru varianta pro-europeană în formule care ard foarte puternic punțile înapoi spre o reorientare spre Moscova:

„…. câțiva reprezentanți ai FSB au mimat o deplasare de serviciu în Ungaria, Bulgaria și România pe o temă anume. În realitate însă, când au ajuns la București au stat 3 zile, în loc de una cât era planificat, au participat la mai multe întâlniri aranjate de Usatîi prin rudele și cunoștințele lui, în speranța că vor putea penetra sistemul juridic românesc și forța un dosar pe numele meu. Cred însă că România este la un nivel în care serviciile secrete ruse nu pot avea succes cu astfel de încercări de hărțuire politică, cu astfel de farse….”

„… Ne-am bucura ca Duma să ia mai întâi în discuţie campaniile agresive de manipulare promovate de mai multe televiziuni din Rusia, în care Moldova este prezentată umilitor, moldovenii sunt făcuţi în toate felurile, iar ceea ce se întâmplă în ţara noastră este prezentat prin lungi reportaje pline de minciuni. Ne-am fi dorit, de asemenea, ca Duma să ia în discuţie modul abuziv în care FSB şi alte instituţii ale statului acţionează împotriva Republicii Moldova şi a oficialilor noştri…”

Dacă depășim elementele ce țin de aceste afirmații - care ar fi trebuit să facă titluri de știri senzaționale !!! - interviul mai dezvăluie și strategia de campanie a PDM. Practic, Vladimir Plahotniuc ne anunță o campanie pozitivă - făcută de pe poziții de infatuare excesivă, e adevărat, atunci când afirmă că nu se bate cu nimeni decât cu problemele oamenilor, în condițiile în care PDM este, totuși, abia a treia forță politică din toate sondajele. Ceea ce știm sigur este că va reacționa la toate atacurile:

„….PDM va veni cu o abordare electorală nouă, care nu este orientată în nici un fel spre războaie politice, spre lupta cu alte partide, ci spre o competiţie cu sine însuşi, cu capacitatea de a se apropia tot mai mult de cetățeni și a-i ajuta. Este o abordare pragmatică și cu un obiectiv foarte clar asumat. Principalul inamic al PDM este reprezentat de problemele din ţară, acumulate în ani şi ani de instabilitate politică, coaliţii complicate, orgolii, luptă pentru putere, probleme acumulate inclusiv de reprezentanţi ai partidelor care sunt astăzi în opoziţie, dar nu cu mult timp în urmă au fost la putere.”

„….de la PDM să vă aşteptaţi la o implicare puternică în rezolvarea problemelor cu care se confruntă ţara, la mai puţină polemică politică, la evitarea războaielor politice. Vom reacţiona doar punctual atunci când vom considera necesar să punctăm public anumite acuzaţii false la adresa noastră, ne vom apăra colegii atacaţi pe nedrept. Partidul nostru este format dintr-o echipă unită şi puternică…”

„…PDM va continua şi după alegeri calea europeană de dezvoltare, cu partidele de dreapta care vor dori asta. Nu vrem să comentăm sau să polemizăm pe seama declaraţiilor pur electorale ale unor partide de dreapta din opoziție, care au mesaje doar despre ce nu vor face, fără însă a le spune oamenilor ce vor face pentru ei. Credem că aceste discuţii trebuie să fie reluate după alegeri, poziţia noatră strategică rămâne fermă pe linia votată de către Consiliul Politic…”

Despre guvern și guvernare apar foarte puține lucruri, fie prin detașarea guvernului de partid, și prin nota de guvern tehnocrat – dar asumat de PDM-PPEM pe care vrea să i-o dea – fie pentru că interviul vizează mai degrabă aspectele politice – prilejul fiind lansarea sediului PDM:

„…noua echipă guvernamentală este o formulă foarte potrivită pentru priorităţile ţării, este formula gurvernamentală cu cea mai puternică expertiză profesională din ultimii ani…”

Lucru perfect adevărat, Plahotniuc a cules de pe piață cam tot ceea ce a putut găsi în materie de profesioniști și administratori în zona executivă, e adevărat, cei care i-au răspuns la telefon și la ofertă, fără a discuta însă și aspectele de imagine. Aici a lăsat în afara spectrului societatea civilă, zona academică și pe cea contestatară, firește, dar cu prestigiu și o voce relevantă în materie de imagine, cu precădere în Occident.

Interesant Vladimir Plahotniuc dă și explicația privind perspectiva integrării europene a Republicii Moldova care există, dar depinde de reformele interne și de evoluția deschiderii UE spre subiect, însă respinge inexistența unei perspective europene, evitând să se pronunțe în vreun fel despre unioniștii, cum i s-a oferit ocazia, potrivit formulării din întrebare:

„…pe noi, până la integrarea europeană efectivă, trebuie să ne preocupe ca Republica Moldova măcar să ajungă la standardele minime ale unei ţări membre UE. Apoi, putem să cerem activ şi demararea procesului de integrare şi sunt sigur că vom fi auziţi. Deci avem treabă multă mai întâi acasă….”

Conbaterea corupției este o temă importantă și o realizare a Republicii Moldova. E adevărat, această realizare e acuzată de justiție selectivă, pentru că nici un dosar nu-l implică pe Plahotniuc, măcar spre a fi cercetat; cât despre dosarul miliardului, Iurie Leancă, cel care a semnat toate documentele, e liber, mersi, ba chiar ministru, fără ca nimeni să nu-l deranjeze cu o întrebare, Ilan Șor primește vizite europarlamentare, deși Vlad Filar e în închisoare condamnat deja și are vreo doi ani ispășiți. Cu toată inegalitatea de tratament sau relativa selecție a țintelor, care e evidentă, totuși nimeni nu poate nega pașii făcuți în domeniu, încă timizi, dar pe un drum bun. Plahotniuc abordează subiectul recunoscând niște plusuri, dar vorbind în continuare despre ineficiența și reținerile instituțiilor respective (nimic încă despre relaționările politice și nevoia de independență a lor):

„…nevoia unei terapii de șoc. Păi iată, în domeniul corupției chiar e nevoie de asta, trebuie ca instituțiile responsabile să intre în forță în acest subiect, să lase timiditatea la o parte…”

Din păcate, pe aceste direcții, sunt multe de făcut. Nici un socialist nu e anchetat, Voronin și fiul său sunt bine mersi, deci înțelegeri politice ocolesc unele zone în cercetări, fapt ce face puțin credibilă activitatea anticorupție despre care, încă o data, recunosc că e în ascensiune și merge în direcția bună.

După elementele de promovare, ca să nu zic propagandă, despre PDM, Vladimir Plahotniuc folosește interviul pentru a lansa sediul nou al PDM dar și pentru a marca, subliminal, despărțirea sa de afaceri. Aici trebuie să remarc faptul că au lucrat bine comunicatorii, fără întrebări și afirmații directe - care ar fi fost rizibile - ci folosind insinuarea, semnificația imagologică a actului mutării dintr-un sediu al afacerii într-unul politic și transmiterea subliminală a informației – pe modelul unei operațiuni psihologice, dacă vreți. Iată ce afirmă Plahotniuc:

„….Uneori îmi lipseşte activitatea în business, prezenţa în clădirea GBC îmi dădea senzaţia că nu am plecat din acest domeniu. Aici însă mă voi simţi mai implicat ca oricând în politică, mai ales că toate activităţile majore ale partidului se vor desfăşura aici….”

„…. Cred că e un pas nou, necesar, inclusiv pentru colegii din PDM, să fim în sfârșit toți în acelaşi loc, mai aproape unii de alţii. Am creat condiţii de lucru şi pentru cei care vin temporar aici, inclusiv pentru mass media, un loc mai funcţional, să nu mai fie situaţiile neplăcute pe care le aveam în spațiul în care am activat. La fel, condiţii pentru cetăţenii care vin în audienţă, pentru invitaţi şi aşa mai departe….”

După cum spuneam, un interviu bun, pentru că spune ceva, dezvăluie alte lucruri, anunță unele elemente de perspective, aspirații, doleanțe și formule de abordare a campaniei electorale. Felicitări echipei care a realizat-o, de la deschide.md și de la comunicarea lui Plahotniuc. Despre costurile acestei întreprinderi, mai vorbim în viitorul nu prea îndepărtat. Ca și despre temele pe care NU le abordează interviul și despre care tace Vladimir Plahotniuc.