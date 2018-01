În dimineața asta, Ilan Shor s-a sculat din pat și și-a lăsat picioarele să-i spânzure spre podea. L-au apucat regretele. S-a făcut la față ca racul și ochii i s-au umplut cu lacrimi. Omului i s-a făcut rușine de tot ce a făcut. Oare cum am putut să pun pe butuci Banca de Economii și oare cum am putut să fur un miliard? Oare unde îmi era capul în acele clipe?

În curte, o bătrânică scociora în ghenă. În ghena lui, de unde a pescuit o gâscă mâncată doar pe jumătate. Lui Ilan îi curgeau lacrimi pe obraji, șiroaie, una după alta- o ploaie de lacrimi- pe obrajii lui stacojii și puhavi. Uite, femeia asta nu are ce mânca și eu am ruinat o bancă? Frate, da poate dacă eu nu furam miliardul, poate nici bătrânica asta nu mai ajungea boschetară? Poate a sărăcit în halul acesta din cauza mea? Poate eu sunt de vină că ea răscolește ghena pentru a supraviețui?

Gheara remușcării i s-a înfipt în gât. Of, of, ce ticălos mai sunt. Nu cred să există în toată Moldova asta o canalie mai mare ca mine. Sunt o secătură, un tip care nu se gândește decât la sine și la cum să se distreze el mai bine. Ilan vorbea cu voce tare. Sughița. Plângea. Își rupea cămașa de pe el și se înjura. Cum am putut? Oare cum am putut să decad așa de jos? Eu, care toată viața mea am suferit că pe lumea asta mai sunt și oameni sărmani. Eu, care am luptat ca să nu mai existe sărăcie. Oare cum am putut să-mi trădez idealurile din tinerețe? Eu, care sunt un mare admirator al lui Tolstoi, eu, care am recitit de șapte ori „Moartea lui Ivan Ilici” și „Părintele Serghi”, oare ce s-a putut întâmpla cu mine că am devenit o scabie, o râie?

Bătrânica a plecat și Ilan s-a dat jos din pat și s-a oprit în spatele ferestrei. Îi era așa de nașpa pe suflet. Îi era așa de parșiv. Voia să devină un alt om. Visa să înceapă o viață nouă. Așa nu se mai poate trăi. Am trăit fals, am trăit cum nu trebuia să trăiesc, își tot spunea Ilan, fără să-și șteargă lacrimile de pe obraji. Ilan a ieșit din casă desculț și în vârful degetelor ca să nu-l audă ai lui. S-a încălțat în pantofi doar în curte. Ilan voia să se ducă la Curtea de Apel și să-l roage pe judecător să-l condamne odată și odată pentru tot răul pe care l-a făcut pentru că el mai mult nu mai poate trăi așa, nu mai poate. Nu mai poate. Ilan simțea cum i se ia o piatră de pe cuget. Ilan voia să restituie miliardul și tot ce a furat, Ilan voia să rămân sărac lipit pământului ca bătrânica aia și să plece în lume. Tocmai se fofila pe ușa garajului când l-au zărit ai lui și l-au găbuit. Ei știau ce gânduri îi umblau prin cap și l-au încuiat în casă. Și lui Ilan nu i-a mai rămas nimic de făcut decât să plângă. Sărmanul Ilan, ce milă îmi mai este de el!

NOTĂ AUTOR: Parantezele deschise de mine au un caracter de ficțiune și trebuie abordate ca atare.