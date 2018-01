Anul 2018 este an electoral în Republica Moldova. Nu știm încă data alegerilor, dar legal, la 30 noiembrie am intrat în an electoral, fiind vorba despre ultimul an de mandat al actualului Legislativ. Potrivit Constituției, data alegerilor poate fi stabilită într-un interval de cel mult trei luni după încheierea mandatului actualului Parlament. Cât despre legea electorală, pentru că suntem deja cu mai puțin de un an înaintea alegerilor generale și pentru că actuala majoritate nu are în intenție modificarea legii votului mixt, viitoarele alegeri se vor desfășura după legea votului mixt.

Votul mixt la alegerile generale

Discuțiile vizând un referendum pentru modificarea legii electorale și a votului mixt sunt perfect valabile. Oricine poate iniția un referendum, însă rezultatul unui referendum - nesusținut pe bună dreptate, în ultimul moment de către PPDA și, evident, PAS - nu are cum să se transpună într-o lege electorală. Legea se adoptă într-un singur mod, în Parlamentul Republicii Moldova, potrivit Constituției, iar aici nu există o majoritate în favoarea unei asemenea modificări, mai mult, potrivit recomandărilor generale ale Comisiei de la Veneția, legea electorală nu poate fi modificată cu mai puțin de un an înaintea alegerilor.

Da, eventualul efort pentru a înregistra un referendum și chiar eventuala trecere a unui referendum cu număr suficient de voturi - admițând prin absurd că tema ar fi de interes general și ar aduce oamenii la un asemenea scrutin - nu înseamnă nicidecum modificarea legii. A fost o greșeală această interpretare superficială, făcută inițial chiar de către Igor Dodon, când a vrut un referendum care, credea el, îi va modifica atribuțiile. Nu, legiferarea nu se face prin referendum ci doar în Parlament. Deci subiectul este închis, un eventual referendum victorios are relevanță strict politică, de argument de imagine, iar o discuție privind modificarea legii electorale va avea loc doar după generalele din acest an, cu aplicabilitate pentru scrutinurile ulterioare.

Strategii alternative: locomotiva electorală Dodon, care trage trenul PSRM în prăpastie

Intrarea în an electoral determină reașezări și strategii pentru toți jucătorii politici. Și aici cel puțin trei sunt de luat în considerație pentru a stabili șansele lor la alegeri: socialiștii pro-ruși ai lui Dodon, puterea declarat pro-europeană și opoziția pro-europeană. În fiecare dintre cazuri, lucurile sunt neclare și, în funcție de soluția tehnică adoptată, alegerile pot să arate în forme diferite, avantajând sau nu pe concurentul în cauză sau pe competitorii săi.

PSRM al lui Igor Dodon va merge, cel mai probabil, singur, ca partid, cu Igor Dodon simbol, stindard și, după cum ne-a anunțat – deși cred că l-a luat gura pe dinainte pe Președinte – cu Igor Dodon cap de listă. Spun că l-a luat gura pe dinainte pentru că nu cred că Președintele în funcție – care și-a dat demisia din partid spre a putea prelua funcția de Președinte al Republicii Moldova – se poate reînscrie în PSRM la alegeri, pentru a îndeplini condiția de membru de partid sau, în caz contrar, a se înregimenta ca independent pe listele și sub sigla PSRM – din nou discutabilă constituțional o asemenea asociere.

Dacă lăsăm deoparte aspectele de natură juridice – totuși extrem de importante și la care puțini competitori s-au gândit deja – asocierea pe o asemenea formula Igor Dodon- PSRM poate să nu convină neapărat partidului său. Mai întâi, pentru că leagă indisolubil partidul de ratingul electoral al lui Dodon, și acesta în scădere substanțială, ca și ratingul partidului. Pe de altă parte, asocierea aduce avantaje, în special pentru că PSRM nu are personalități cu rating, cunoscute, relevante – o postură nerecomandabilă în cazul votului uninominal. Deci asocierea cu Președintele în exercițiu ar putea fi un avantaj pentru liste, nu neapărat pentru celelalte 51 de locuri în circumscripții. Plusuri și minusuri care trebuie analizate temeinic, pe baza studiului sociologic aprofundat al experților partidului în cauză, dacă nu carecumva cineva joacă la improvizație și la risc maxim după propriile convingeri, nu după studii sociologice și realități de perscepție publică a propriilor votanți.

Bloc? Liste de partide competitive? Resurse? Opoziția pro-europeană și puterea la examen

Dar asta e doar partea simplă a lucrurilor. Căci ajungem la majoritatea declarat pro-europeană unde avem de a face cu un proces și mai complex. Cum candidează PDM, PPEM și grupul popularilor, ca să mă refer doar la aceste componente? Un bloc PDM? Un singur partid? Asta înseamnă dispariția sau absorbția PPEM. Nu îmi imaginez că vom avea parte de un bloc. El poate interveni, ori bloc, ori formațiune electorală unică, poate participa dar doar dacă reușește să consacre un nume nou în cele câteva luni. Pentru cei care au nevoie de alt brand, s-ar putea să fie o soluție.

Nu știu dacă PDM alege această cale. Oricum e o temă care trebuie soluționată în primele zile ale revenirii după Boboteaza pe stil vechi. Nu mai spunem despre opțiunile candidaturilor pe liste de partide separate (aici riscă pierderea voturilor PPEM dacă nu face pragul singuri pe listă) și ca bloc la formatul uninominal, pe circumscripții. De văzut aici în detalii și libertățile oferite de lege, și prevederile ulterioare și precizările tehnice ale Comisiei Electorale Centrale.

Dacă asta pare complicat – deși e doar o schiță de alternative, și acestea neeconturate până la capăt – să vedeți complexitatea tehnică a unei candidaturi a opoziției pro-europene. De aici începe durerea de cap. Cum candidează ea? Pe liste de partid separate pentru 50 de locuri și pe listă de bloc la circumscripții? Pe o singură listă de partid, ca să nu piardă voturi? Ca bloc electoral? Dacă da, din câte partide, că-s cel puțin trei. De aici complicațiile sunt enorme.

Problema PLDM: vulnerabilitate autoindusă și posibil competitor

Poate lăsa PAS-PPDA PLDM în afara asocierii formale? Înseamnă că riscă o candidature separată a PLDM, care mai ia voturi, chiar dacă nu intră în Parlament. În plus, a nu lua PLDM în echipă, oficial, înseamnă a-ți crea o problemă enormă la nivelul Partidului Popular European, a încălca angajamentele care te-au adus aici, în PPE, cu sprijinul unicului membru, PLDM, în plus înseamnă că nu poți folosi resursele partidului în campanie. Atunci cum își desfășori alegerile?

Evident opoziția pro-europeană are problema acestor alegeri. Ca de obicei, ele au intervenit în ultimul moment, pentru că cei care au mers la drum și stabilit candidatura comună nu au luat în discuție, cu toți avocații disponibili, și partea tehnică a procesului. Inclusiv prin întrebarea membrilor care au mai fost în campanie electorală, pentru că nu numai partea legală joacă un rol, ci și elemente politice, financiare, de resurse și în momentul votului. Deci membri în comisiile electorale și în comisiile de circumscripție, și la fiecare comisie și birou electoral în parte. Or experiența la prezidențiale nu este foarte încurajatoare, și prin amânarea deciziilor cruciale, opoziția nu pare să fi învățat din lecțiile trecutului. Prea târziu, prea puțin, prea confuz, prea neconvingător.

Și nu am ajuns încă la programe. Nici la selectarea candidaților. Sau, pentru unii, la găsirea lor. Va fi un an interesant!