În Moldova apar constant tot felul de asociații, organizații, mișcări care, inducând lumea în eroare cu numele lor, sunt menite de fapt să susțină dodonismul. Dacă Dodon depune flori la bustul lui Eminescu, de ce n-ar exista și câțiva „pațani” care s-ar numi pompos „mişcarea de tineret Urmașii lui Ștefan”, de exemplu, sau o „mișcare națională Voievod”?

Din când în când, membrii acestor „nişcări” trebuie să „nişte”, de fiecare dată în folosul stataliştilor şi dodoniştilor, că doar nu-l duce Dodon gratis pe Pascaru la Athos. Ei vor să contrabalanseze cumva evenimentele organizate de tinerii unionişti: ODIP, Tinerii Moldovei. Au şi alte activităţi, ca să pară legitimi, nu doar latră la comandă: „voievodul” Pascaru e şi preşedinte al Federației de Lupte Naționale, care se numeşte, desigur, „Voievod”, iar celor cărora sportul nu le-a plăcut, fac întâlniri la Urmaşii lui Ştefan. Cât de serios e Pascaru, aţi putut deja vedea în câteva materiale pe deschide.md, el şi-a clădit CV-ul şi federaţia pe falsuri şi vorbe goale.

Ieri i-am văzut şi pe Urmaşii lui Ştefan în acţiune, unde altundeva dacă nu la postul rusesc propagandistic NTV?! Ce vor ei? Păi nu e deloc o surpriză, ceea ce vrea şi Dodon, dar nu poate: declararea lui Traian Băsescu persona non grata în Moldova. Iritarea vine de la ultimele întâlniri ale lui Băsescu prin raioane şi de la iniţiativa lui de a depune în Parlamentul României un proiect de lege privind unirea cu Moldova, bazat şi pe Decizia 148 a Senatului SUA. Urmaşii s-au sincronizat iarăşi cu socialiştii, căci şi „tânărul” Bătrâncea s-a manifestat în aceeaşi direcţie, crezând că lumea deja începe să uite cum a rupt în parlament harta României. Dar lui Bătrâncea i-a răspuns deja Anatol Şalaru: „Nici nu au reușit bine să digere sarmalele de la ”anul nou pe vechi” că socialiștii au și început a se război cu Centenarul Unirii și Traian Băsescu. Și cum în PSRM pare a fi concurs de cine este mai penibil, Vlad Batrâncea a ieșit din nou la rampă, de data asta acuzând România de imperialism și, binențeles, cu tradiționalele amenințări la adresa lui Traian Băsescu. Faptul că socialiștii se tem de Traian Băsescu precum dracu de tămâie este de înțeles, dar să acuzi România de imperialism este ca și cum ai acuza Rusia de pacifism. Și conform zicalei: de ce te temi nu scapi, îi anunț pe socialiști, dacă nu au observat , că Unirea a început”.

Urmaşii lui Ştefan vor ca împreună cu Băsescu să dispară toţi cei care nu cred că Moldova e raiul pe pământ: „iar noi, moldovenii, să ne orientăm spre o nouă tendință prin care să excludem toate persoanele care nu cred în țara noastră”. Cu alte cuvinte îşi doresc o autoexterminare, pentru că cel puţin 90% dintre moldoveni nu cred în viitorul statalist al Moldovei, unii o văd cu Rusia, alţii cu România, iar un million de moldoveni în general a dispărut în neant. E clar că “urmaşii” sunt mari fani a filmelor SF ca Terminatorul.

Cine sunt aceşti „urmaşi” falşi ai lui Ştefan? Împreună cu cei de la Voievod, ei sunt promovaţi intens pe site-urile stataliste agresive şi antiromâneşti noi.md şi moldovenii.md. Am urmărit un interviu cu liderul acestora la emisiunea „Mîndriți-vă că sînteți moldoveni”. Nu, nu e o glumă, deşi pare, amintind de hiturile Planetei Moldova. Ca acoperire, ei au organizat mai multe întâlniri, cu numele iExpert: „un curs de dezvoltare a abilităților și calităților de lider în rândul tinerilor”, unde au fost invitaţi să le vorbească Dodon (ce surpriză, nu mă aşteptam!), Andrei Popov, Victor Stepaniuc, Valeriu Ostalep etc., dar şi Viorel Pahomi şi Iliuşa. Cu alte cuvinte, au făcut o iCiorbă. Am aflat şi ceva bun legat de „urmaşi”, trebuie să recunosc: au curăţat Bâcul două ore. Cred că ar fi mult mai apreciaţi, iar noi le-am fi recunoscători, dacă s-ar ocupa de curăţarea Bâcului în continuare.

Urmaşii lui Ştefan par a fi un fel de gardă tânără a socialiştilor care-i are ca model pe Bătrâncea şi Marina Radvan, ajunşi deputaţi foarte rapid, manifestându-se cu inscripţii în piept ca „mă f*t pentru mâncare”. Dar nu sunt atât de inofensivi pe cât par. Pe lângă antiromânismul lor evident, „urmaşii” au şi apucături evident rasiste. Iată o declaraţie de-a liderului lor: „Ar fi păcat ca această țară să rămână în grija nu știu cui... Noi înțelegem destul de bine că în cazul în care noi plecăm cineva va veni aici. Însă eu am mari dubii că cine va veni aici este de rasă europeană”.

Antiromâni, rasişti, dodonişti: cam ăsta pare un rezumat al CV-ului „Urmaşilor lui Ştefan”.