După Ziua Culturii Naționale, când e și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, sărbătorile de iarnă se termină. Cred că e și cazul: moldovenii deja sunt dezorientați de atâtea sărbători și pe nou, și pe vechi.

Dacă pentru Crăciunul pe vechi parcă mai găsim o justificare, revelionul pe vechi e o inerție. Mai ales că tradițiile au cam dispărut în majoritatea localităților, dar masa cu de toate încă se menține, spre disperarea medicilor de la Urgențe. Tot sărbătorind, noi începem să semănăm cu Dodon, care merge să depună dis-de-dimineața flori la bustul lui Eminescu, ca să nu fie huiduit de restul lumii. An de an, dacă e întrebat dacă știe vreun vers eminescian, Dodon o ține cu „Criticilor mei”, de parcă ar fi un geniu neînțeles din perioada romantismului.

Totuși am avut parte de bucurii și de Revelionul pe vechi. Nu că iar m-aș fi așezat la masa încărcată, ci am simțit că ciclul sărbătorilor se încheie cum a început: cu un concert al unei fanfare din Vaslui. Înainte de Crăciun, trecând prin Gara feroviară din Iași, după trei ore de stat în picioare în microbuz (că așa se fac la noi rezervările), am mai stat în picioare și de bunăvoie, ca să-i ascult pe niște muzicieni veritabili din Vaslui (cum am aflat mai târziu). O prietenă din Iași mi-a spus că ei vin an de an în Iași și trec prin toate cartierele, făcându-i pe oameni să simtă la maximum bucuria sărbătorilor.

Ieri am avut o mare surpriză când am văzut fanfara din Vaslui în fața pieței de la Flacăra. Nu doar eu m-am bucurat, s-au adunat mulți oameni ca să-i vadă și să-i asculte pe muzicieni. Mai mult, câțiva i-au semănat pe vasluieni, bucuroși că aud o fanfară adevărată. Am văzut și chișinăuieni care le-au cerut contactele, pentru eventuale colaborări. După ce a încântat lumea din Buiucani, o parte din fanfară s-a mutat la Piața Centrală, unde i-au îndemnat tot chișinăuienii, spunându-le că acolo îi pot admira mai mulți.

Prezența fanfarei din Vaslui pe străzile din Chișinău mă bucură și pentru faptul că Prutul e tot mai inofensiv ca graniță. Și dacă tot e Ziua Culturii Naționale, ar trebui să ne amintim că nu doar artiștii de pe scene mari înseamnă cultură, ci și acești muzicieni foarte buni din Vaslui, și mulți alții, pe care nu-i observăm restul anului.