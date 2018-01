Poate nu chiar totul, dar sărbătorile – cu siguranță! Și din cauza acestei veritabile schizofrenii moldovenești care durează aproape o lună, nici evenimente majore nu prea am avut. În schimb am posibilitatea să comentez anumite subiecte mai pe îndelete, ceea ce nu prea încumet în alte circumstanțe.

Dar vom începe cu ceva bun:

ÎNFRĂŢIŢI! 97 de localități din Republica Moldova s-au înfrățit cu localități din România în 2017! Să știți că până și orașul Bălți s-a înfrățit cu Botoșani! Desigur, forma e una, iar conținutul – altceva. Orașul Bălți și pe timpurile sovietice era înfrățit cu Larissa din Grecia (hăt din 1985!), însă nu prea am văzut sau auzit față de grec pe acolo. Cu toate acestea înfrățirile respective trebuie să dea un nou și veritabil impuls proceselor integraţionaliste. Pană în 2015, doar 150 de localităti din R. Moldova aveau semnate acorduri de infrătire cu localităti din România. În urma campaniei organizate de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 acum doi ani, numărul înfrăţirilor sau localităţilor în curs de înfrăţire a depăşit 500. Radio Chișinău publică o poveste frumoasă despre Chişcăreni și Drajna. Consiliul Local Drajna a contribuit direct la reabilitarea Parcului Central din Chişcăreni, au donat bibliotecii, în repetate rânduri, carte romanească. În 2018 vor fi implementate două proiecte în domeniul educației. Anume astfel trebuie procedat! Lumea trebuie scoasă din mocirlă. Oamenii trebuie să vadă cu ochii lor cum se trăiește peste Prut!

MAI PUŢINE ANIMALE Nu știu cum stă România la capitolul șeptelului de animale, dar în Republica Moldova numărul lor a scăzut de la 5 milioane în 2015 pană la mai puțin de două milioane în 2017!... Fiindcă nu se poate să-ți bați joc de propria țară și de agricultori... Fiindcă totul e făcut pentru noii latifundiari, foștii agronomi, care sunt mai mult interesați de subvențiile (inclusiv europene) pentru agricultură decât în a crește ceva durabil. Trăiască noua colectivizare, tovarăși! Da, încă ceva: poftă bună, stimaţii mei cititori orășeni! Cum?: sunt gustoși crenvurștii din deșeuri alimentare?

DEDEMAN, DUBLU DOI: BMC „TRUCK & BUS” Vă mai aduceți aminte de compania Dedeman, care așa și nu a reușit să-și deschidă sucursală la Chișinău? Asistăm acum la o a doua sagă de acest fel. Și mai dubioasă și mârșavă. Compania română BMC „Truck & Bus” câștiga o licitație organizată de parcul de autobuze din Chișinău pentru a livra 13 autobuze. Dar Agenția Națională pentru Soluționarea Conflictelor (ANSC) anulează rezultatele concursului la solicitarea unui concurent, BELAZ (din Belorusia). BMC „Truck & Bus” a atacat săptămâna trecută decizia în instanță, dar eu altceva voiam să vă aduc aminte: ANSC a anulat rezultatele licitației exact atunci când premierul moldovean, Filip pleca într-o vizită oficială în... Belorusia! Eu zic că e genială această coincidență, căci ce altceva poate fi decât o simplă și banală coincidență?

ŞI DE TREI! Unde-s două, merge și a treia! A treia suspendare a atribuțiilor președintelui Dodon, i-a permis lui Candu să semneze „Legea antipropagandă” și să numească membrii noului Guvern. Jurământul a fost depus, și noii miniștri vechi au intrat în funcție.

DODON – INDIANU Probabil așa i s-ar spune președintelui pe undeva prin Ferentari. Săptămâna aceasta s-a adeverit că mult-iubitul președinte al Moldovei este iubit foarte mult şi de către indieni! Vorbim despre likurile pe Facebook şi de faptul că mii de indieni au apreciat profilul lui Halat Alb. Aceeași poveste a fost depistată și pe profilul lui Ilan Şor. La drept vorbind, această „ştire”, în afară de faptul că e amuzantă, m-a mai împăcat puțin cu internauții moldoveni. Nu mai sunt ei chiar într-atât de „îndrăgostiţi” de dodoşori cum păreau!

USATÎI RĂMÂNE FĂRĂ REFERENDUM Bălţenii au vrut referendum pentru a dovedi țării cât de mult îl iubesc ei pe Usatîi. Numai că CEC-ul nu vrea. Iată dacă ar putea Usatîi aduce vreo 30.000 de indieni cu semnături cu tot... Dar asta nu ți-e Facebook, nu se cumpără chiar așa de ușor. Cu 30.000 de mii câștigi doar un scrutin prezidențial, dar ăia sunt sirieni, nu indieni, și sunt buni doar la prostit lumea cu fake news, nu de referendum...

TRANSNISTRENII CHEMAŢI LA APCE Nu știu dacă-i de bine ori de rău. Eu zic că-i de bine. Tiraspolul a fost invitat să trimită oficiali la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei la așa numitul „Subcomitet pentru conflicte ingheţate”, structură care reunește raportorii APCE pentru ţările membre ale Consiliului Europei pe teritoriul cărora se află conflicte înghețate. Cel puțin vor trebui de acum încolo să explice și celorlalți cele făptuite, căci chestia cu recunoașterea de facto a atributelor statalității nu mai funcționează demult.

MAMA LOR DE CENTRU În sfârșit am ajuns și la subiectul care a înroșit internetul și presa din Moldova timp de două săptămâni. Vom discuta despre scandalul de la Institutul Mamei și a Copilului. Nu voi reveni la conținutul scandalului: în primul rând eu nu știu ce anume s-a întâmplat, (că doar nu am să cred presa din Moldova?), în al doilea rând, ceea ce știu eu o știți probabil și Domniile voastre, dat fiind faptul că ne leagă același spațiu (la Internet mă refer). Cert e că ceva s-a întâmplat. Ceva excepțional, dar în același timp destul de urât. Povestea era în plină desfășurare săptămâna trecută, dar nu m-am atins de ea în ediția de acum şapte zile. Prea suspectă mi-a părut isteria generală, prea semăna cu recentul caz Braguţă (vom reveni imediat la similitudinea respectivă). Cred că am avut dreptate. Deznodământul: au fost demise două persoane, alte câteva au fost sancționate. A mai fost luată o decizie de a institui un organ independent care se va ocupa de probleme de etică și deontologie în medicină. Se va schimba ceva de acum înainte? Nu cred. În primul rând fiindcă persoanele concediate nu vor fi înlocuite cu persoane mai bune. Nu-i de unde. În al doilea, fiindcă chestiile care țin de empatie şi omenie nu se pot decreta prin lege. Iar frica de sancțiuni nu durează mult. Nu poate spitalul fi o excepție, la fel cum, de altfel, nu poate nicio altă instituție, ziceam: nu poate spitalul fi o oază de bunătate și mizericordie într-un deșert în care contează doar banul, în care au valoare doar poantele, o societate în care ura și umilirea, bădărănismul, sunt elemente centrale relaționale... De ce credeţi că fuge lumea ca de naiba din țară? De sărăcie? Aș... Nu mai este chiar într-atât de săracă lumea la noi precum vă pare. Numai că e sufocant... Credeți că nu am dreptate? Dar eu am testat! Iată că ajungem și la similitudinile cu cazul Brăguţă: în ediția din 22 decembrie vorbeam despre o știre abominabilă (cel puțin așa a fost pentru mine) care povestea cum un „avocat” beat criță la volanul unui automobil fițos a tamponat o mamă cu un copil pe o trecere de pietoni. Tipul se comporta obraznic, amenința cu o armă (cam așa ca Brăguţă)... Era, de fapt, un test revelator. Nu, „presa” nu a făcut „scandal”. Bănuiesc fiindcă nu era nicio instituție a „statului capturat” la mijloc. Iar într-o țară în care doar oportunismul și manipulările contează și nu viața unui om, lucrurile nu pot să se schimbe „spre bine”.

Şi nu voi trimite azi nicio cireşică.

O săptămână frumoasă vă doresc. Un An Nou fericit. Pe vechi.