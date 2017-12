A trecut aproape și 2017, iar la sfârșit de an parcă avem sentimente mai bune decât anul trecut, când cu toții aveam doar gânduri negre, uitându-ne la proaspătul președinte sleit ales, cu paharul de șampanie în mână și cu bărbia tremurândă. Și acum Dodonul ne va felicita, poate iar va vrea să ne sperie, cum obișnuiește în ultima vreme, va da cu pumnul prin buzunare, dacă nu va sta la birou, va scutura paharul de șampanie, râgâind ceva despre masele lui socialiste și revoluție. Nu cred că va sări nici partea cu prietenia milenară cu Rusia și cu Putin. Dar dacă anul trecut când ne uitam la el ne lua depresia, acum vom râde ca la un program de divertisment cu foarte multe glume.

Pentru că în 2017 am văzut foarte clar că Dodon nu are putere și nu-și ție promisiunile, pe el nu-l doare gura să promită ceva, orice, dar niciodată nu se ține de cuvânt, e exact ca Gheorghe Urschi când avea monoloage umoristice, lumea râde și uită. Platforma-partid DA a cam dispărut de la orizont, am fi uitat cu totul de ei, dacă nu aveau Jurnalul. Andrei Năstase a atins performanța să dispară din sondaje, un lucru penibil pentru opoziție. Nici Maia Sandu cu PAS nu s-au remarcat, în schimb au rămas în sondaje.

În schimb PD-ul și Plahotniuc au venit tot mai în față, hrănind moldovenii cu visuri europene versus Dodon înțepenit cu fața spre uniunea vamală. S-a vorbit mult în 2017 despre binomul Dodon-Plahotniuc, dar mie mi se pare ceva fals, pentru că în această relație de fiecare dată Plahotniucul e deasupra iar Dodonul e dedesubt. PD-ul ar trebui să aibă mare grijă în continuare, dacă vrea să rămână la putere promițând un viitor european Moldovei. Pentru că, bizar, în partid sunt acceptate încă multe personaje venite de la comuniști, ca Marian Lupu sau și mai rău, care ne povestesc cu zâmbetul pe buze despre "limba moldovenească".

În 2017 a apărut și raportul Kroll 2, dar de data aceasta n-am mai văzut nume, deși sunt încă mulți politicieni care își doreau mai mulți "chiloți". Sper ca în viitorul apropiat să le aflăm numele, pentru că există o senzație de justiție selectivă în Moldova, acolo unde Șor își plătește reclamă televizată și e bine-mersi primar, pe când Chirtoacă e arestat-suspendat, fără să ni se arate documentat cu ce a greșit. Și mai halucinant e că Renato Usatâi e primar la Bălți, în timp ce e în căutare internațională.

Mai sunt și lucruri care nu țin de noi: anul acesta vom primi urătorii în glod.

La mulți ani!