În timpul ocupației sovietice, noi, basarabenii, am fost privați de marea sărbătoare a Nașterii Domnului – Crăciunul. Crăciunul e strâns legat de biserică, iar majoritatea bisericilor, după cum bine știți, erau închise. În Antonești, de exemplu, în clădirea bisericii, după ce mai mulți ani a stat în paragină, s-a deschis un oficiu al stării civile – Palatul fericirii. Oamenii din sat au ascuns atunci poarta bisericii în cimitir și au scos-o din pământ numai după prăbușirea URSS-ului. Dar anii glorioși ai ateismului științific n-au trecut degeaba, deși oamenii vor să sărbătorească, tradiția colindelor s-a pierdut în majoritatea localităților. Asta pe lângă faptul că mulți nu s-au trezit după plecarea comuniștilor, iar comuniștii, la rândul lor, pentru câștigarea voturilor, se declară acum mari credincioși, spurcând biserica. E destul să ne gândim la Voronin și Dodon. Nu dau mai multe exemple și detalieri, că totuși suntem în timpul unei mari sărbători.

Una dintre cele mai frumoase tradiții de Crăciun este colindatul cu preotul. Crăciunul e o sărbătoare religioasă, nu trebuie să uităm asta, iar preotul e cel mai în măsură, cel mai potrivit conducător al colindătorilor. În ajunul Crăciunului am avut ocazia să fiu spectator al colindătorilor parohiei bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Tomești, Colonia Fabricii, conduși de părintele Adrian și preoteasa Luminița. Vă spun sincer că am simțit o mare bucurie, am simțit că într-adevăr e una dintre cele mai mari sărbători ale anului. Tomeștenii, de asemenea așteptau colindătorii parohiei, cu ușile deschise. Desigur că tradițiile trebuie dublate de slujbele la biserică și din acest motiv am avut ce-mi reproșa. Că nu prea suntem duși la biserică, cum se spune.

Mă bucur totuși că și la noi încep să renască tradițiile. Anul trecut, de exemplu, părintele Ioan de la biserica Sfânta Treime din Chișinău, a fost la colindat cu corul bisericii. A fost o mare bucurie să-i auzim. Sper ca toți preoții să reia acestă tradiție minunată.

Crăciun fericit!