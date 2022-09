192 de zile de război în statul vecin, Ucraina...

Câteva săptămâni micile sinteze de sâmbătă au lipsit din motive tehnice. Autorul acestor rânduri a fost în vacanță. Iar vacanțele înseamnă de 22 de ani același lucru – revenirea în Republica Moldova... Am plecat de la Chișinău pe 30 august. Am prins prima din cele două sărbători de sfârșit de vară, Ziua Independenței. De Ziua Limbii Române eram deja la Paris...

În mare, nu prea am ce să vă spun... Despre „independența” noastră ar trebui să ne vorbească ucrainenii, iar noi să plecăm smeriți capul în semn de recunoștință. Problema e ce va veni după... Întrebarea e care va fi prețul lașității Republicii Moldova. Iar de plătit vom plăti. Și poate să ne coste scump. Deși... chiar și acest preț va fi fixat de ucraineni.

Despre Ziua Limbii Române am totuși ceva mai multe să vă zic. Pe 31 august postam următoarele pe pagina mea Facebook: „Oricât de mult am serba, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova a pierdut cea mai importantă bătălie din scurta ei istorie: cea pentru Limba Română.” Reacțiile și comentariile care au urmat necesită o explicație mai desfășurată.

Mi s-a adus drept contra-argument faptul că în Republica Moldova se vorbește o română mult mai corectă astăzi decât în îndepărtatul 1989, se vorbește mult mai mult, se pot comanda până și servicii în română (un taxi, spre exemplu), iar intelectualii și artiștii din RM ar fi perfect integrați în spațiul cultural românesc...

Toate juste! Ar fi fost și ridicol să contestăm, chiar dacă și la acest capitol am avea multe de spus: spre exemplu, la Bălți, atunci când suni de pe fix via Moldtelecom îți răspunde un robot doar în limba rusă și multe altele de acest gen pe care le-am putea lesne colecta într-un dosar cu mii de pagini.

Cu toate acestea afirmația mea rămâne perfect valabilă din cu totul alte motive. În țara în care 75% din populație sunt moldoveni băștinași pentru care româna este limba maternă actele oficiale pot fi legal perfectate în limba rusă, toate panourile de pe clădirile oficiale sunt dublate în rusă (e suficient să treci prin fața edificiilor ministeriale de pe bulevardul Ștefan cel Mare ca s-o constaţi), iar o bună parte, dacă nu cea covârșitoare, din canalele de televiziune (să vorbim doar despre acestea) sunt în rusă. Ca să înțelegem și mai mult nedreptatea ar trebui precizat faptul că restul 25% din populație includ toate celelalte etnii din spațiul pruto-nistrean: ucraineni, găgăuzi, bulgari, rromi, ruși, etc., etc.

Iar dacă luăm în considerație (și ar fi trebuit s-o facem cel puțin din 1992!) că limba rusă este folosită de imperiul „filo-sovietic” drept armă ideologică împotriva fostelor colonii, înțelegem lesne de ce afirm că Republica Moldova a pierdut bătălia pentru Limba Română...

Iar acest lucru se adeverește mult mai grav decât o simplă problemă lingvistică sau chiar identitară. Faptul că nu am impus limba româna drept singură stăpână la ea acasă a creat niște breșe în securitatea statului RM și un veritabil pericol existențial pentru populația țării, inclusiv cea rusofonă.

Și aici ar trebui să le fim recunoscători ucrainenilor. Dar teamă mi-e că și pentru statutul lamentabil al limbii române în RM tot ucrainenii ne vor cere socoteală... Să nu credeţi că am ceva cu limba rusă. Dar atunci când limba rusă justifică războaie se impune ceva mai mult decât o simplă atitudine...

Pentru moment însă, sărbătorim. Ne închinăm an de an pe aleea grădinii publice centrale a țării clasicilor literaturii române, aliniați în postură de vasali în fața simbolului imperialist creat de Stalin: bustul lui Pușkin (a nu se confunda cu poetul A. Pușkin, care nu are nicio treabă cu acest cult proletcultist).

Cam atât.

Din micile detalii: săptămâna trecută rușii ne-au mai amenințat o dată prin intermediul lui Lavrov. Ambasadorul Rusiei a fost convocat pentru a da explicații. Tot e bine.

SOR-iceii au pus de un protest. Strada București din Chișinău a fost plină de microbuze care au transportat „protestatari” din toată țara. Prețul unui microbuz e cunoscut de toți. Nothing personal, just business. Ai bani – poți să-ți organizezi proteste. Problema e alta: de unde le vin celor de la SOR banii?

Săptămâna trecută a murit Gorby. Sunt curios: oare cum s-ar fi destrămat URSS fără el? Curiozitate sterilă. Nicio emoție particulară.

P.S.: De pe 31 august și până pe 4 septembrie la Chișinău, Universitatea de Stat, se derulează Salonul Internațional de Carte Bookfest. Salonul a găzduit deja numeroase lansări și discuții cu cei mai iluștri oameni ai literelor din spațiul românesc. Și Președintele țării, Maia Sandu, a vizitat salonul. Orice-am crede, dar e plăcut să constați că avem un președinte care consideră important să meargă la un salon de carte și nu un bădăran care taie porc și bea în beciurile reședinței prezidențiale cu popi și deputați din rusia.

Mergeți și voi la târg! Doar nu suntem bădărani!