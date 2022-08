În fiecare zi, începând cu data de 24 februarie, Diana și prietenii ei protestau contra războiului din Ucraina, dar acum era dimineață și în fața Ambasadei Rusiei nu era nimeni.

M-am suit pe bicicletă și am început să pedalez de zor ca să nu întârzii la ședința de catedră de la Colegiul nostru de Muzică, aflat tocmai la Botanica, pe strada Decebal. Colegiul nostru de muzică, unde eu predam pianul, era privat și nu aș fi vrut să-mi pierd acest job atât de bine plătit. Pe lângă Clubul de Șah de pe dealul Unirii m-am rdicat din șa și l-am suit pedalând în picioare.

Mă grăbeam, ce mai încolo și încoace. La ședința asta venea și directoarea. Deci, era foarte importantă. Pedalam pe lângă o casă unde se întâlneau refugiații ucraineni, și m-am zgâit în curte la oamenii de acolo, dar printre ei nu i-am văzut și pe protestatarii din fața Ambasadei Rusiei.

Mi-a zbârnâit telefonul și în receptor i-am auzit vocea răgușită a șefei noastre de catedră, profesoara de istoria muzicii, doamna Natalia Ianuș. Era cam iritată.

- Domn profesor, dumneavoastră de ce nu sunteți la ședință?

- Sunt pe drum.

-Pe drum?

- Dar parcă mi-ați scris că începe la patruzeci?

- Nu cred că v-am spus eu așa ceva. Sunteți departe?

- Nu. Sunt la cinci minute distanță, am mințit-o și am închis, neînțelegând de ce mă sună odată ce încă nu era și patruzeci. Adică odată ce încă nu întârziasem.

Între două blocuri cu nouă etaje, sub un cireș fără roade, un bărbat la vreo șaizeci de ani prăbușit pe spate încerca să se ridice în cur și se prăvălea îndărăt. Șlapii săi zăceau la vreo cinci metri distanță, sub un tei. Întâi, probabil, își pierduse șlapii și abia după aia căzu și el sub cireșul acela fără cireșe. Nu mi-a cerut să-l ajut, dar privirile sale trădau atâta disperare că m-am dat jos de pe bicicletă și l-am săltat din iarbă, cu toate că timp pentru asta nu aveam deloc. În felul acesta, riscam chiar să întârzii și să mi-i pun pe toți în cap.

-Unde să vă duc? Se uita pierdut în jur și nu-și putea aduce aminte unde trăia.

- Vreți să vă las pe banca asta?

- Net, net, net, se opuse el. Moi dom cerez dorogu.

- Să trecem atunci drumul, i-am spus.

- Șto vî scazali?

- Vreți să vă ajut sau nu?

- Ia ne panimaiu po moldavscki.

- Limba moldovenească nu există.

- Ia ne panimaiu șto vî govorite.

- Dacă nu înțelegeți, atunci am să plec, l-am amenințat și am vrut să mă urc pe bicicletă.

- Stoi, stoi, nu vî vedi obeșcali șto donesiote menea do doma, mi-a strigat el cu un glas jalnic.

- Nu v-am promis nimic, i-am spus și am început să mă îndepărtez, când l-am auzit strigând.

- I ia protiv Putina. I ia protiv voinî v Ucrainî.

M-am întors și l-am înșfăcat de braț ca să nu cadă. Cu o altă mână împingeam bicicleta. Mâinile pianiștilor sunt puternice și m-au ajutat și acum.

- Mne tac ploho, mi se căina el în timp ce ne claxonau mașinile.

-Cui îi este bine azi?

- Esli vî znali cac u menea bolit dușa, mi se plângea bărbatul îmbrăcat în trening și încălțat în șlapii, la care era gata să renunțe, dar nu l-am lăsat eu.

Nu-și găsea cheile. Totuși, a împins clanța în jos și poarta s-a deschis.

- Cac vas zavut?

- Dumitru.

- Alexandr.

Când l-am văzut intrând pe poartă, m-am suit pe bicicletă și am plecat. Peste trei minute urma să înceapă ședința, iar eu nu am ajuns nici măcar în parcul Valea Trandafirilor.

Ajuns la colț, îmi sună clopoțelul de pe Facebook și m-am oprit. Tereza din Praga mă invita la un festival de pian din Cehia, între 10 și 25 septembrie, pentru a interpreta o nouă simfonie de-a mea. Mă întreba dacă aveam ceva nou. Îmi asigurau tot: cazare, masa, avion. N-aveam, dar aș fi putut- compune în vara asta. Acum nu era momentul cel mai bun pentru a-I răspunde. Acum deja întârziasem la ședința catedrei, la care venea și doamna directoare.

În jurul unui tei, cu crengile întinse spre gardul liceului, se strânseră ciucure câțiva elevi dintr-a douăsprezecea cu cuțite în mâini. |Le aruncau în trunchiul copacului. Lama unui cuțit îmi aruncă lumina soarelui în ochi. Era cuțitul lui Ilie, care îmi făcuse zile fripte la ore.

În una din zile a încuiat cabinetul – nu știu de unde făcuse rost de cheie- și a mimat că azvârle cu un cuțit în mine. Acum îmi dădeam seama că acel cuțit virtual nu era chiar atât de virtual. La sigur că în timp ce simula că azvârle cu un cuțit în mine, în buzunar avea un cuțit adevărat. Poate, chiar cuțitul acesta înfipt în trunchiul teiului.

El și cu Liviu stăteau cu spatele la mine, dar marea lor plăcere în acest an a fost să-mi spargă orele mele de pian. Vorbeau peste mine fără oprire.

La o lecție despre Bach i-am rugat să tacă și atunci m-au amenințat că o să mă bată după ore.

- Iar eu o să vă dau la poliție.

- Nu ne fă să râdem.

- Nu vă e frică de poliție?

- Nu.

- Noi nu ne temem de nimic.

- Și nici de pușcărie?

- Doar proștii se tem de pușcărie, au ricanat ei și au început să mimeze că se lovesc cu pumnii , în timp ce eu mă chinuiam să le explic cum ar trebui să interpreteze Sonata Lunii a lui Beethoven în așa fel încât la toţi să ne dea lacrimile. Pe ei însă nu-i interesa asta, ei continuau să o facă pe marii boxeri în fața întregii clase și nimeni nu mă mai asculta pe mine și toţi se uitau la ei.

Mi-am legat bicicleta de gardul colegiului și am deschis poarta. Curtea era plină ochi cu elevi. Câțiva dintre ei erau elevii mei și unul mi-a spus că abia așteaptă să vină toamna pentru a veni la lecțiile mele de pian.

Când am intrat în anticamera directoarei, eram leoarcă de sudoare și doamna Lavinia mi-a înmânat două șervețele, fără s-o fi rugat eu asta. Eu am rugat-o însă să-mi dea un pahar cu apă și cu el în mână am intrat în cabinetul directoarei. Ea nu-și închidea niciodată ușa. La masa stăteau, în păr, toți membrii catedrei noastre. Ba chiar veniseră și cei doi directori adjuncți. Lipsea doar doamna directoare. Cred că era la fumat. De la o vreme, Fevronia nu-mi mai răspundea la telefon, dar acum nu aș fi vrut să-i reproșez asta. Pur și simplu m-am așezat lângă doamna Zaharia și am evitat să mă uit la ea.

Domnul Grosu stătea în mobil și nu și-a ridicat ochii spre mine. Nimeni dintre ei nu mi-a răspuns la salut și nu m-au învrednicit cu vreo privire de-a lor. Am deschis și eu mesageria și i-am ignorat. Doamna directoare încă mai era la fumat și doamnele Violeta și Fevronia discutau între ele, în șoaptă. Doar doamna directoare fuma și, pentru asta, își amenajase un cabinet special, lângă toaleta elevilor. Fumând, le afla toate secretele.

Mi-am ridicat ochii din mobil și i-am surprins privirile pline de milă ale șefei noastre de catedră. Mi-am amintit și cum ne-am clănțănit înainte să merg, acum două săptămâni, la festivalul de pian de la Vilnius și mi s-a părut că regretă incidentul ăla.

Era vineri și luni plecam la Vilnius. În ziua aia două clase – A X-a și a XI-a – au dat tezele la pian- partea teoretică- la mine și eu am mers la ea după lucrări și dumneaei nu a vrut să mi le dea, zicându-mi că le pot verifica doar în prezența ei.

- Sunt de acord. Îmi permiteți să le corectez chiar în cabinetul dumneavoastră?

- Dar nu acum. Într-o oră trebuie să fiu la Butuceni. Veniți luni.

- Luni nu pot eu. Luni plec la Vilnius, la un festival de pian.

- Cum, luni plecați la Vilnius?

- Da.

- Și eu de ce aflu despre asta abia acum?

- Eu i-am spus doamnei directoare.

- Și când vă întoarceți?

- Pe 27.

- Asta nu se poate.

- De ce să nu se poată?

- Pentru că, până atunci, tezele trebuie verificate, notele trecute în cataloage, mediile semestriale și anuale scoase, situația școlară a tuturor elevilor încheiată.

- Asta și vreau să fac azi.

- Dar nu pot eu.

- Dumneavoastră nu puteți să rămâneți, înțeleg, dar dați-mi mie lucrările și o să le verific acasă.

- Și dacă află doamna directoare?

- N-o să afle.

- Asta nu se poate. Eu zic să vă contramandați zborul spre Vilnius.

- Doamna profesoară, nu pot. Sunt așteptat. Am convenit că vin încă din luna decembrie. - Dar de ce îmi spuneți despre asta abia acum?

- Nu știam că trebuia să vă spun și dumneavoastră.

Două săpătămâni îmi frecase ridichea doamna Ianuș cu teza asta, întorcându-mă înapoi de câteva ori pentru a rescrie întrebările, deci și răspunsurile, iar acum când credeam că am scăpat, descopăr că mi-a întins o nouă capcană. Doamna Ianuș sări în picioare și începu să țipe.

- Eu mă duc la domnul Grosu. Să decidă el ce-i de făcut că pe mine situația asta mă depășește.

Doamna Ianuș a sărit pe ușă ca un dop de șampanie, iar eu am rămas înmărmurit. Nu i-am răspuns la telefon nici lui Nicolae, cu care am convenit să jucăm diseară câteva meciuri de ping-pong.

Doamna Ianuș i-a deschis ușa și l-a lăsat pe domnul Grosu să intre primul. Domnul Grosu a intrat cu o mutră nemulțumită. De când l-am văzut prima data era veșnic nemulţumit de ceva și eu habar n-aveam de ce. Nu răspundea la bună ziua pe coridoare și mergea doar cu capul în pământ, fără să se uite la nimeni. Acum însă parcă era și mai indispus, de parcă era gata-gata să mă bată.

- Domnule profesor, dumneavoastră nu puteți să mergeți la Vilnius cât încă anul școlar nu s-a terminat.

- Dar eu nu mai am ore.

- Ore poate că nu mai aveți, dar n-ați verificat tezele.

- Pentru asta și sunt acum aici.

- Însă nu poate doamna Ianuș. Ea pleacă la Butuceni și, poate, doar luni.

- Dați-mi mie lucrările și le controlez eu acasă.

- Asta nu se poate. Doamna directoare i-a cerut doamnei Ianuș să fie și ea de faţă.

- Atunci mă duc să discut cu doamna directoare.

- Dânsa lipsește acum. E la un festival de vioară, la Cluj.

- Și ce-i de făcut?

- Să veniți luni când se întoarce doamna profesoară de la Butuceni și să controlați atunci lucrările. Bine?

- O să mă gândesc.

- De altfel, eu m-am uitat în cataloage și am observat că, la pian, elevii nu au nicio notă în acest semestru. Îmi puteți explica de ce? tună domnul Grosu, uitând că tocmai el îmi interzisese să le pun elevilor note în catalog, fără a fi de față și doamna Ianuș. Singur nu mi-a dat voie să le pun. Trebuia neapărat să fie de față și Natașenika, așa cum o numea el, pentru a nu comite cine știe ce greșeală. Dar șefa de catedră fugea de mine ca dracul de tămâie și eu presupuneam că, de aia, că era foarte ocupată, după se concediase o profesoară de istoria a muzicii și îi preluase și orele ei, dar atunci de ce nu renunțase la șefia de catedră? Sau, poate, cauza era alta?

După ce rușii invadaseră Ucraina, m-am întâlnit cu ea în curte. Doamna Natalia stătea pe o bancă și eu i-am zis că mă tem că rușii o să ne atace și pe noi, dar ea mi-a zis că nu are niciun sens să mă tem de ruși că și rușii sunt oameni.

- Dumneavoastră chiar așa gândiți?

- Da.

- Adică?

- Domnule profesor, îmi spuse doamna Ianuș, că vin rușii sau că nu vin, noi, profesorii de istoria muzicii, niciodată n-o să rămânem șomeri.

- Asta în cazul dacă nu o să vă tragă un glonț în ceafă.

Ceea ce mă oripilase cel mai tare era faptul că lucrurile astea mi le spunea o mare româncă. Oare nu după discuția aia se stricase faţă de mine?

Privindu-mă încruntat, domnul Grosu plecă, iar eu am rămas doar cu doamna Ianuș, cu care, până la acest incident, mă înțelesesem de minune. Ba nu, mai fusese un incident, în cantina colegiului. Mânca singură la o masa de șase persoane. Cu tava cu mâncare mă apropiasem de ea și am întrebat-o dacă îmi permite să mă mă așez și eu la masa ei.

- Dar nu mai sunt și alte mese în cantina?

Erau, cum să nu fie. Cantina era goală și noi mâncam unul într-un colț al ei și altul, în celălalt. Atât. Încolo, ne-am înțeles de minune și am purtat niște discuții foarte interesante. Într-o zi m-a căutat ca să discutăm despre o simfonie de Ghenadie Ciobanu și eu acum mă întreb dacă nu a vrut cumva să mă verifice pentru a vedea cât de bine mă pricep la muzică.



Se pare că-și revenise și ea , căci își coborî vocea și îmi vorbi ca în vremurile bune.

- Și chiar trebuie să plecați la Vilnius?

- Da, oamenii ăia mă așteaptă încă din decembrie.

- Atunci lucrările o să le verific eu și dumneavoastră pur și simplu o să treceți notele în catalog când o să vă întoarceți.

- Vă mulțumesc, doamna profesoară.

- Ne vedem pe 27 mai. Înger păzitor la Vilnius.

Pe 27 mai însă am pierdut avionul , drept urmare, și o groază de bani și m-am reîntâlnit cu dumneaei doar pe 30 mai și atunci mi-a transmis borderoul cu note și pe mine m-a izbit faptul că toate erau cu mult mai mici decât m-aș fi așteptat, iar pe doi chiar i-a picat și eu un pic m-am indignat, dar le-am trecut, vrând-nevrând, în cataloage. Acum mi-am amintit de cei doi corigenți și de faptul că vor trebui să susțină din nou teza la pian, și îmi vor sparge și vara asta, când eu voiam să mă pregătesc pentru Praga, compunând o nouă simfonie. Adio, festival de pian din Praga!

Veni și doamna directoare și se așeză pe scaunul din fața mea, foarte supărată. Era foarte nemulțumită de activitatea catedrei noastre. Se adresa tuturor, dar mă privea doar pe mine. Apoi repartiză orele și mie nu-mi dădu nimic. Atunci am înțeles că vrea să renunțe la mine și-am întrebat-o de ce m-a lăsat fără orele de pian.

- Sunt multe plângeri contra dumneavoastră.

- Plângeri?

- Da, pângeri.

- Pentru prima dată aud. Din partea cui? Cine s-a plans pe mine?

- Cine, cine?

- Da, cine.

- Ilie, de exemplu.

- Ilie?

- Da, Ilie. I s-a plâns tatălui său și acesta mi-a spus mie. Tatăl său e directorul aeroportului și nu pot să nu-l cred.

- Și încă cine?

- Liviu.

- Dar, doamna directoare, sunt atâția alți elevi care ar putea să vă spună contrariul.

- Și apoi ați plecat la un festival de pian la Vilnius…

- Dar dumneavoastră nu ați plecat, exact în aceeași perioadă, la un festival de vioară la Cluj?

- Domnule profesor, eu nu am venit aici ca să port un dialog, ci ca să vă spun niște concluzii de-ale mele, iar concluzia mea e că mai bine anul ăsta orele de pian să le prea doamna Fevronia.

Atunci am înțeles că m-a concediat. Ar fi putut să-mi comunice asta în privat, și să nu facă un spectacol din nefericirea mea.

Am ieșit primul din cabinetul ei și m-am așezat pe o bancă din hol pentru a mă gândi un pic la cele întâmplate și pentru a-mi da seama ce să fac mai departe. Rând pe rând au trecut pe lângă mine toți foștii mei colegi de la catedră. Niciunul nu s-a apropiat și nu m-a spus nimic. Iar doamna Fevronia și domnul Grosu nici măcar nu m-au privit, de parcă nu m-ar fi cunoscut. Doar doamna Ianuș s-a apropiat și a încercat să-mi spună ceva. Ceva care nu avea nicio legătură cu cele întâmplate.

Prin geam am văzut-o pe una dintre elevele mele din clasa a X-a intrând pe ușa principală. Era una dintre fetele alea care mă căuta și în pauze ca să discutăm despre muzică. Am ieșit pe ușa din dos doar ca să n-o întâlnesc.

Doamna Chinezu, portăreasa, nu știa că am fost măturat din colegiu și mă întâmpină foarte călduros. După ce mi-am recuperate bicicleta și am ieșit în stradă, deodată, m-am luminat la față. Acum nimic n-o să mă încurce să plec în septembrie la festivalul ăla de pian din Praga