135 de zile de când statul terorist al Rusiei putiniste omoară și distruge totul în statul vecin, Ucraina...

Săptămâna trecută a fost forțat să demisioneze Boris Johnson, premierul Marii Britanii. Cel mai probabil, persoana care va veni din urmă va susține la fel de necondiționat Ucraina. De asemenea putem și trebuie să afirmăm că englezii se vor descurca și singuri cu problemele lor. Ei, și doar ei, în funcție de procesele interne, vor decide cine trebuie să le fie Prim-Ministru. Eu nu am obiceiul să comentez mult despre liderii politici ai altor state. Dar atunci când se bucură Kremlinul ceva îmi spune că ar trebui să mă întristez.

În fine, povestea cu Johnson ar trebui să ne intereseze din alt punct de vedere. Boris a fost mare prieten cu un miliardar rus, Alexandr Lebedev. Gurile rele spun că acel Lebedev i-ar fi cumpărat fiului său, Evgeni Lebedev, un loc în Camera Lorzilor. Da, ați citit corect: Boris Johnson l-a făcut Lord pe Evgeni Lebedev!

Ei bine, după angajamentul exemplar al lui Johnson pentru cauza Ucrainei, acest „Lord”, Evgeni Lebedev, a scos și transmis presei numeroase „materiale compromițătoare” atât cu prietenul său Boris, cât și cu înalți membri ai partidului conservator adunate pe la chefurile și bairamurile comune. De ce a făcut-o? Probabil din aceeași cauză din care numele lui Lebedev nu este trecut pe lista Lorzilor anunțați drept persoane „non-grata” de către Kremlin.

Morala acestei triste povești v-o las la discreția Domniilor Voastre...

Să revenim, între timp, pe meleagurile noastre.

6-7 IULIE 1949 Acum 73 de ani, sovieticii au executat operațiunea specială „IUG” în Republica Moldova. A fost cea mai vastă operațiune de deportare a populației locale... Arhiva națională a publicat săptămâna trecută listele celor deportați. Eu zic că ar trebui (dacă există pe undeva) publicate și listele pârâtorilor, colaboratorilor, torționarilor, călăilor... Nu cred că este loc pentru discuții aici. Indiferent de temerile noastre legate de „consecințele” acestui act (deși eu cred că sunt prea exagerate), adevărul nu suferă jumătăți de măsură. Trebuie să se cunoască tot! Trebuie să înțelegem ce anume şi cum s-a intâmplat, mecanismele acelui masacru, pentru că asemenea orori să nu se mai întâmple.

Apropo, am apreciat că toți înalții oficiali au găsit timp și cuvinte pentru a comemora ziua respectivă. La Chișinău. Şi la Bălți această zi a fost comemorată. Noaptea. Decizia a fost luată după ce autoritățile locale nu au permis organizarea evenimentelor dedicate celui de-al doilea val de deportări staliniste din Basarabia. „Poate ar fi corect să organizăm noaptea pentru a nu ne mai intersecta cu alte păreri.”, a declarat P.S. Antonie, Episcop de Bălți al Mitropoliei Basarabiei. Adevărul e că atunci când sunt ridicate peste 35000 de persoane nu pot exista „alte păreri”! Nicăieri! Nici la Chișinău, nici la Bălți, nici în oricare altă țară sau localitate. Tocmai din această cauză nu pot exista jumătăți de măsură.

AGRARIENII ŞI ALMA LOR MATER Mare zarvă la Chișinău din cauza deciziei guvernului de a lichida o serie întreagă de universități! (Hai să nu ne amăgim : „comasare” anume asta înseamnă) Cea mai mare susținere a avut-o Universitatea Agrară. O declarație comună au făcut-o până și trei ex-președinți: Snegur, Lucinschi și Timofti. Primul lucru pe care-l voi menționa e că, la fel precum și în cazul bucuriilor Kremlinului, atunci când văd cine anume protestează la Chișinău, parcă îmi vine a crede că Guvernul are dreptate. Dar dacă e să depășim aceste resentimente, voi spune că discuțiile referitoare la existența acestei Universități sunt perfect valabile.

Îmi aduc perfect aminte de felul cum au fost închise școlile acum 10 ani. Nu cred că au procedat diferit acum. Dar despre școli am avut o opinie bine conturată și am apărat-o cu argumente cât am putut. Despre universități nu am.

MOLDOVA ÎN BUSINESS CU TERORIŞTII Săptămâna trecută „Adevărul” din România a publicat un articol destul de vehement (justificat, cred eu) la adresa autorităților din Republica Moldova care a semnat un contract cu grupul Horus Energy din care face parte compania Silovye Mashiny a lui Mordasov, un apropiat de-al lui Putin împotriva căruia sunt aplicate sancțiuni personale internaționale. Silovye Mashiny ar fi fost mandatată să repare instalațiile de la Termoelectrica din Chișinău. Zvonurile și bârfele din târg spun că turbinele sunt deja confecționate. Adică ar fi fost fabricate până la desfăşurarea concursului. Dar astea sunt zvonuri. Nu avem niciun temei să nu avem încredere în autorităţile care atribuie contractele publice, nu-i aşa? Apropo, la tenderul respectiv a participat și o companie din România.

Insistența cu care Republica Moldova continuă să cheltuie banii bugetului (europeni, în mare parte) pentru a îmbogăţi companiile rusești e năucitoare! Sancțiuni internaționale? Nu, nu am auzit. Diversificare energetică? La ce bun, dacă putem în continuare hrăni Gazpromul și Transnistria! Apropo, Ministrul nostru de externe, cu studii la MGIMO, ne promitea nu știu care studiu despre avantajele (sau dezavantajele) pentru Moldova de a mai face parte din structurile CSI. L-a văzut careva? Căci promisiunea datează deja...

MINISTRUL AGRICULTURII CU STUDII MILITARE LA LENINGRAD A fost schimbat Ministrul Agriculturii. În locul lui Viorel Gherciu a fost numit Vladimir Bolea. O simplă căutare pe google ne scoate următoarea informație despre noul ministru: „A învățat la Școala Superioară Militar-Politică de Apărare Antiaeriană din Leningrad, Federația Rusă (Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны)”. Asta zic și eu agricultură! Antiaeriană!

La modul general, ştiți cum e cu integrarea europeană? Poți înhăma la căruța asta un armăsar de prăsilă, iute și vânjos, care să te ducă spre acest UE repede ca gândul. Dar poți avea mai puțin noroc și da de o mârţoagă mai calică care abia de se va mișca... Însă nu poți avansa defel dacă calul privește în direcția opusă!

Cam așa-i și cu recrutarea miniștrilor: înainte de a căuta calul la dinți de sănătate, ar trebui să ne asigurăm că priveşte în direcția care trebuie.