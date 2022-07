De abia intrai în salon că Toma îmi băgă în mână două sticle de apă plată– una neîncepută și alta băută pe jumătate - plus un pachet de șervețele și o rolă de hârtie igienică, și eu mă târâi cu ele în brațe până la patul meu de lângă fereastră. Viorel își îndesa apa în geantă, cu toate că era goală pe un sfert, iar geanta îi era bucșită ochi. N-o putea s-o ridice de jos. O ridică totuși într-un târziu și îi dădu drumul înapoi pe podea. Asudă de la atâta efort și se lungi pe pat. Hârtia igienică și pachetul de șervețele, le-am băgat într-un sertar, dar apa am lăsat-o pe blatul noptierei ca oricui o să i se facă sete să-i pot da una din sticlele alea.

Toma își puse geanta în mijlocul salonului și se așeză pe ea, povestindu-ne că după el o să vină nevastă-sa, Lilia, cu o Dacie nou-nouță, încă mai mirosind a fabrică, pe care o cumpăraseră chiar înainte ca el să se îmbolnăvească și, cu care, el încă nu reușise să se plimbe.

- Vă imaginați, acum o să merg pentru prima dată cu Dacia noastră, ne mai spuse el, și își scoase telefonul din buzunarul din spate al blugilor ca s-o sune pe nevastă-sa , dar cine știe de ce, Viorel, care nu se grăbea să țârâie pe nimeni, poate, pentru că n-avea pe cine, îi înșfăcă telefonul din mână și eu m-am holbat contrariat la ei ca să văd de ce i l-o luat, dar mai ales ca să văd ce-o să facă mai departe.

- Dă-mi înapoi mobilul, țipă enervat Toma și mânia lui deveni pe dată și mânia mea.

- Și nu ți-e foame? îl întrebă Viorel în timp ce-i înapoie telefonul.

- Dar ce te privește pe tine dacă mi-e foame sau nu? răcni Toma, iar după ce se potoli un pic, îl întrebă cât e ora și tot el își răspunse după ce văzu că Viorel tace.

- E zece și patruzeci și cinci, iar mâncarea o să ne-o dea, în cel mai bun caz, la unsprezece. Adică abia peste un sfert de oră.

- Și ce, nu poți să aștepți un sfert de oră?

Acum tăcea Toma, în vreme ce prietenul său se uita mânios pe fereastră.

- Tu cum vrei, îi zise Viorel, dar eu o să rămân să mănânc și numai după aia o s-o tai de aici.

- Fie, rămân și eu , răsuflă adânc Toma și cei doi prieteni se îmbrățișară, recunoscând amândoi într-un glas că le e o foame de lup și începură să ne povestească pe rând că de la ora nouă când mâncasem o felie de pâine cu unt, mai mult nu mai băgaseră nimic în gură și în tot răstimpul acesta nu făcuseră nimic altceva decât să viseze cum doamna Clava se ivește pe coridor, împingând căruciorul cu mâncare, învăluit într-un nor de aburi. De aia, nici nu se prea grăbeau să plece acasă, deși aveau undă verde pentru asta.

Ca să nu-i ia pe nepusă masă doamna Clava, și-au scos din geantă lingurile și farfuriile și au tropăit voioși spre chiuvetă, ca să le spele.

- Mănânc și după aia o zbârnâi pe Lilia, ne asigură Toma, de parcă și-ar fi cerut scuze de la noi că încă n-a sunat-o pe soția sa. Toți ceilalți s-au înșirat la coadă după ei ca să-și spele și ei lingurile și farfuriile, cu toate că doamna Clava încă nu apăru, deși era deja unsprezece. Stăteam în pat și mă sufocam, având impresia că nu mai exista aer în lumea asta. Toma veni și îmi puse pe față masca de oxigen.

Din salonul de vizavi, țâșni domnișoara Luminița și răcni că Ludmila Ivanovna și-a pierdut cunoștința. Am auzit o ușă izbită de perete și am văzut-o prin ușa noastră veșnic deschisă pe doamna Liuba, cu o seringă în mână, alergând către salonul unsprezece, în care Ludmila Ivanovna leșinase. Nimeni nu tresări la auzul veștii ăsteia. Toți o așteptau pe doamna Clava, dar mai abitir decât toți Toma și Viorel. Au ieșit în păr din salon ca să vadă de ce nu mai vine scumpa și neprețuita doamna Clava.

Au înaintat în largul coridorului, gândindu-se să întrebe pe cineva. Coridorul însă era pustiu. Doar în holul din fața ferestrei au dat peste o femeie, pe care însă nu o știau, după cum, pesemne, nici ea nu-i știa. Probabil că fusese adusă azi. În fața icoanei arhanghelului Mihail, căzuse în genunchi, și se ruga, mișcându-și buzele crăpate. Nu tresăltă când Toma a strigat- iat-o pe doamna Clava- ci se rugă mai departe, în genunchi, cu ochii ridicați spre icoana arhanghelului Mihail. Ei numele doamnei Clava nu-i zicea nimic, cum nu-mi spunea nimic nici mie. Ei însă au intrat în salonul nostru strigând triumfător:

- Vine doamna Clava!

Toma sări spre masa mea și se repezi la chiuvetă ca să-mi spele lingura și farfuria mea. Doamna Clava stătea în ușă și le umplea farfuriile. Toma îmi aduse mai întâi mie mâncarea și abia după aia și lui.

Se așeză pe geanta sa și începu să mănânce.

După ce își goli farfuria, Viorel nu se sfii să mai ceară o porție de macaroane și doamna Clava i-a pus chiar mai mult decât prima oară.

- Dă-mi și farfuria ta, i-a zis femeia și lui Toma, dar acesta refuză, și-și băgă farfuria în geantă, așa murdară cum era, și geanta și-o ridică de pe podea.

- Mergem? l-a întrebat pe Viorel, care-și spăla farfuria și lingura la chiuvetă.

- Eu mai rămân.

- Mai rămâi?

- Da.

- Eu însă mă duc. Nu spuneai că vii și tu ? De ce să mai rămâi?

- Cum de ce?

- Eu nu înțeleg.

- Ca să iau și prânzul. Căci o mai rămas două ore și ne dau și prânzul.

- Tu ești nebun?!

- Și de ce-aș fi?

- Cum să mai stai aici două ore când ne-au dat voie să plecăm?

- Ca să mănânc și prânzul. Îl mănânc și după aia plec.

- Tu te-ai dilit cu totul.

- Ce, două ore e mult? Nici nu vezi când trec.

- Poate, pentru tine, dar pentru mine, nu. Eu plec, i-a zis Toma și și-a ridicat geanta de pe podea și a ieșit din salon, iar apoi și din secție și din spital, în fața căruia îl aștepta o blondă foarte frumoasă, în fața unei Dacii nou-nouțe, cu portierele deschise. Petrecut de privirile noastre galbene, leșinate, urduroase, invidioase, înfricoșate, el se strecură pe scaunul de lângă șofer. Toți ieșiseră la fereastra din capătul coridorului, exceptându-l pe Viorel, care a rămas în salon, căutând nu știu ce în geantă. Eu mi-am scos masca de pe față și m-am dus și eu la geam ca să văd cum pleacă Toma.

Când ne-am întors în dormitor, l-am văzut pe Viorel înșirând pe pat – pe fostul său pat - un butuc de cărți. Asta căutase. Mă chemă la el ca să jucăm cărți. M-am dus. Jucând cărți, mi-a povestit de ce nu se grăbea acasă și a rămas și la prânz, pentru că acasă nu-l aștepta nimeni, nevastă-sa era plecată de ani de zile în Italia, unde se combinase cu un italian, copii nu aveau, iar părinții îi muriseră demult.

Mă rugă să-i dau doi lei ca să poată merge acasă cu troleibuzul, dar eu iar am început să nu mai am aer și mi-am pus masca de oxigen pe gură.

La prânz ne-au dat borș roșu, piure cu pește, sfeclă roșie, și iaurt. Cât am mâncat, nu ne-am uitat unul la altul, dar după ce ne-am golit farfuriile, l-am ajutat să-și ducă geanta la lift, iar când s-au deschis ușile ascensorului, i-am băgat în mână trei sute de lei.

- Ce-i asta? mă întrebă el nedumerit.

- Sunt ăia doi lei pe care mi i-ai cerut.

Ușile liftului s-au închis și ascensorul l-a dus la parter, de unde pașii l-au scos afară, într-o lume unde nu-l aștepta nimeni.

NOTA AUTORULUI: Acest text este o proză și trebuie citit în această cheie.