Știi, i-a spus Nadiușa, și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost în locul tău. Adică și eu i-aș fi tăiat gâtul. Nu l-aș fi împușcat, dar i-aș fi tăiat gâtul. După tot răul pe care ni l-au făcut, ce am putea să le mai facem altceva decât să le tăiem gâtul, căci zi și tu de ce să se împotrivească atâta, spune și tu, de ce să nu ridice mâinile în sus și să nu se predea, căci dacă s-ar fi predat războiul ăsta s-ar fi terminat încă din prima zi, dar nu ei sunt tare încăpățânați, nu există o națiune mai încăpățânată ca ei, dacă însă ar fi fost și ei mai rezonabili și s-ar fi predate, acum le-ar mai fi tăiat cineva gâtul?, da de unde, nimeni, acum am fi devenit cei mai buni prieteni, am fi mers în vizite unii la alții, ei ar fi venit la Moscova, noi, la Kiev, ei în Siberia, noi la Marea Neagră, ne-am fi sărbătorit zilele de naștere împreună, ne-am fi dăruit bluze, sau rochii, ne-am fi împrietenit, am fi făcut chefuri împreună, dar nu, ei se încăpățânează să lupte, ei trag în noi, ei îi împușcă pe ai noștri, îi ucid pe frații și pe iubiții noștri, îți imaginezi, noi vrem să-I eliberăm de fasciști și ei ne întâmpină cu focuri de armă, cum îți poți explica asta, de fapt, ce le poți cere unor slăninari, unor țuicari, unor tipi care nu pot fi recunoscători, de asta, Vova, faci foarte bine că le tai gâtul, mi-ai zis că pe cel căruia i-ai tăiat gâtul l-ai capturat pe stradă, venea de la magazin cu o votcă în mână, bine i-ai făcut că l-ai lăsat fără votcă, auzi, ei încă mai vor să bea și votcă după tot răul pe care ni l-au făcut, cum îndrăznesc, nesimțiții, bine că i-ai luat votca, și bine că i-ai băut-o chiar în fața lui, eu știu cum bei tu votcă, pui sticla la gură și o deșerți în două minute, cu tine nimeni nu se pune, ești un rus adevărat, pe câți i-ai băgat sub masă sau în mormânt, ții minte când a venit în vizită la noi un român care voia să vadă adevărata Rusie și tu i-ai zis că adevărata Rusie se află în baruri și l-ai plimbat prin barurile din oraș, iar în fiecare dintre ele goleați câteo sticlă, iar la un moment dat pur și simplu a dispărut, și tu l-ai întâlnit peste trei zile la periferia orașului, nu știa cine e și de unde, încă mai era machit, cu tine nimeni nu se pune la băut, iar după ce bei tu începi să lupți pentru dreptate, pentru că îți place foarte mult să lupți pentru dreptate, tu ești omul dreptății, tu de fapt pentru asta și trăiești ca să faci dreptate în lume, pe cei răi îi pedepsești și pe cei buni îi răsplătești, împarți pumni celor care nu iubesc dreptatea, îmi dau seama că și ucraineanului ăla ai încercat să-I spui care-I adevărul și el nu avrut să te asculte și tu te-ai supărat că nu a vrut să recunoască faptul că noi le vrem binele, de asta, am venit în Ucraina ca să le facem bine, ca să-I ajutăm să scape de năpârci și de canalii, iar el te contrazicea și asta te-a înfuriat, ție nu-ți place când oamenii nu te ascultă și ai scos șișul și i-ai tăiat gâtul, mi-ai spus că I l-ai înfipt mai întâi în gât, I l-ai înfipt adânc în gât încât lama cuțitului i-a străpuns gâtlejul și a ieșit în partea cealaltă, acum nu te mai contrazicea, nu mai spunea că nu ai dreptate, sângele țâșnea în sus ca o fântână arteziană, dar pe tine asta nu te-a impresionat, tu voiai să-I desprinzi căpățâna de corp și ai continuat să-I tai gâtul ca și cum ai fi tăiat un buștean, I l-ai tăiat până capul I s-a desprins de trup, și ți s-a rostogolit la picioare, acum nu mai spunea nici pâs, și tu erai tare mândru de fapta asta, și eu sunt mândră, mulțumesc pentru fotografia pe care mi-ai trimis-o, te-aI fotografiat cu capul lui în mână, ești un rus adevărat, acum te iubesc și mai mult, te iubesc cum nu te-am iubit niciodată, câinele nostru a alergat spre telefonul mobil și a început să-l lingă când ți-a auzit vocea și el te iubește foarte mult, te iubesc foarte mult și Vitka și Lenca, doar că ei dormeau la ora aia, sunt sigur că președintele o să te decoreze și o să te avanseze în grad, toată mahalaua noastră se mândrește cu tine, aștept să-I mai tai gâtul cuiva, scrie-mi când o vei face sau și mai bine telefonează-mă, abia aștept momentul ăsta, ti-am trimis déjà cuțitul ăla lung, e cuțitul meu, te rog, să le tai gâtul doar cu cuțitul meu, știi că l-am cumpărat dintr-un magazin din Moscova, imediat după ce ne-am luat, e cuțitul meu preferat, e cuțitul meu personal, asta va fi și contribuția mea la victoria noastra.

NOTA AUTORULUI: Acest text este o proză și trebuie citit în această cheie.