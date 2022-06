După ce am părăsit terasa pizzeriei italiene, aflate la o clădire distanță de Ambasada Rusiei, unde în fiecare seară, începând cu data de 24 februarie, Diana și prietenii ei protestau contra războiului dus de Rusia în Ucraina, dar acum era dimineață și în fața Ambasadei nu era nimeni, m-am gândit că asta s-ar putea să fie una dintre ultimele cafele băute cu Iosif la Chișinău, de vreme ce acesta la începutul lui iulie urma să se întoarcă pentru totdeauna în Germania.

Ne-am despărțit în fața pizzeriei.

La unsprezeze și patruzeci aveam o ședință de catedră și acum era unsprezece și douăzeci, iar liceul nostru se afla tocmai pe strada Alba Iulia. M-am suit pe bicicletă și am început să pedalez de zor. Chiar și dealul pe care se afla Clubul de Șah l-am suit cu viteza a treia.

Mă grăbeam, ce mai încolo și încoace. La ședința asta venea și directorul. Deci, era foarte important. Pedalam pe lângă centrul pentru refugiații ucraineni, și m-am zgâit în curte la oamenii care forfoteau acolo, dar printre ei nu erau și refugiații pe care i-am cunoscut la protestele din fața Ambasadei Rusiei.

Mi-a zbârnâit telefonul și în receptor i-am auzit vocea răgușită a șefului nostru de catedră, profesorul de istorie Nicolae Emerji. Era cam iritat.

- Domn profesor, dumneavoastră de ce nu sunteți la ședință?

- Da.

- Dar parcă mi-ați scris că începe la și patruzeci?

- Nu cred că v-am spus eu așa ceva. Sunteți departe?

- Nu. Imediat ajung și eu, i-am spus și el a închis, iar eu nu înțelegeam de ce m-a sunat odată ce încă nu era și patruzeci. Adică încă nu întârziasem.

Între două blocuri cu nouă etaje, sub un cireș fără roade, un bărbat la vreo șaizeci de ani prăbușit pe spate încerca să se ridice în cur și se prăvălea îndărăt. Șlapii săi zăceau la vreo cinci metri distanță, sub un tei. Întâi, probabil, își pierduse șlapii și abia după aia căzu și el sub cireșul acela fără cireșe. Nu mi-a cerut să-l ajut, dar privirile sale trădau atâta disperare că m-am dat jos de pe bicicletă și l-am săltat din iarbă, cu toate că timp pentru asta nu aveam defel. În felul acesta, riscam să întârzii și să mi-I pun pe toți în cap.

- Unde să vă duc?

Se uita pierdut în jur și nu-și putea aduce aminte unde trăia.

- Vreți să vă las pe banca asta?

- Net, net, net, se opuse el. Moi dom cerez dorogu (casa mea e peste drum).

- Să mergem atunci, i-am spus.

- Șto vî scazali (Ce ați spus?)?

- Să mergem.

- Ia ne panimaiu po moldavscki (nu înțeleg moldovenește).

- Nu-i nimic, să mergem, i-am spus eu și i-am trecut brațul pe după gâtul meu și l-am strâns de mână ca să nu cadă. Cu o altă mână împingeam bicicleta.

- Mne tac ploho (mă simt așa de rău), mi se căina el în timp ce traversam drumul și ne claxonau mașinile.

- Esli vî znali cac u menea bolit dușa (dacă ați ști cum mă mai doare sufletul), îmi spuse bărbatul îmbrăcat în trening și încălțat în șlapii, la care el era gata să renunțe, dar n-am vrut eu.

Nu-și găsea cheile. Totuși, a împins clanța în jos și poarta s-a deschis.

- Cac vas zavut (Cum vă cheamă?)?

- Dumitru.

- Alexandr.

I-am trecut mâna de pe grumazul meu pe stâlpul porții și când am văzut că nu cade, m-am suit pe bicicletă și am plecat. Peste trei minute urma să înceapă ședința. Ajuns la colț , îmi sună clopoțelul de la Facebook și m-am oprit. Îmi scria Tereza din Praga. Mă invita în luna august la un festival de literatură din Cehia, între 10 și 25 august. Mă întreba dacă voiam să vin. Voiam, dar acum nu era momentul să-I răspund la acest mesaj. Acum trebuia să mă grăbesc la Liceu, la ședința catedrei, la care urma să participe și domn director.

În jurul unui tei, care-și întindea crengile spre gardul liceului, câțiva elevi dintr-a doisprezecea aruncau cu cuțite în trunchiul copacului. Cel care ținea acum un cuțit în mână și lama lui îmi aruncă lumina soarelui în ochi era Ilie, care îmi făcuse foarte multe necazuri la ore. În una din zile a încuiat ușa cabinetului și a mimat că azvârle un cuțit în mine. Acum îmi dădeam seama că acel cuțit virtual nu era chiar atât de virtual. La sigur că în timp ce simula că azvârle cu cuțitul în mână, în buzunar avea un cuțit adevărat. Poate, cuțitul acesta pe care-l înfipse acum în trunchiul teiului.

El și cu Liviu stăteau cu spatele la mine, dar marea lor plăcere în acest an a fost să-mi spargă orele mele de literatură universală. Vorbeau peste mine fără oprire.

La o lecție despre existențialism i-am rugat să tacă și atunci m-au amenințat că o să mă aștepte după ore în stradă și o să mă bată.

- Iar eu o să vă dau la poliție.

- Nu ne fă să râdem.

- Nu vă e frică de poliție?

- Nu.

- Noi nu ne temem de nimic.

- Și nici de pușcărie?

- Doar proștii se tem de pușcărie, mi-au spus ei și s-au ridicat în picioare și au început să mimeze că se lovesc cu pumnii în față în mijlocul clasei, în timp ce eu revenisem la Mitul lui Sisif și încercam să le spun de ce Camus considera că Sisif nu e ste un ânvins, dar pe ei nu-I interesa asta, ei continuau să o facă pe marii boxeri.

Mi-am legat bicicleta de gardul liceului și am traversat curtea plină ochi cu elevi. Câțiva dintre ei erau elevii mei și unul dintre ei mi-a spus că abia așteaptă să vină toamna pentru a veni la lecțiile mele de literatură universal.

Când am intrat în anticamera directorului, eram leoarcă de sudoare și doamna Eugenia mi-a înmânat două șervețele, fără s-o rog eu asta. Eu am rugat-o însă să-mi dea un pahar cu apă. Mi l-a dat și eu am intrat cu el în mână în cabinetul directorului, unde se adunaseră în păr toți membrii catedrei noastre: domnul Emerji, doamna Olovatâi, doamna Otaru, doamna Ubovschi. Ba chiar erau prezente și cele două directoare adjuncte, doamnele Ujor și Ascaru. Lipsea doar domnul director. Cred că era la fumat. M-am așezat lângă Violeta care, de la o vreme încoace, nu-mi mai răspundea la telefon și eu voiam să-I reproșez asta, însă m-am abținut. Acum nu era cel mai bun moment pentru asta.

Doamna Ascaru stătea cu ochii în mobil. Am deschis și eu mesageria și abia acum am văzut că ședința nu era programată la și patruzeci, așa cum credeam eu, ci la treizeci, așa cum mă asigurase domnul Emerji. Domnul director încă nu se întoarse de la fumat și doamnele Olovatâi și Ubovschi discutau între ele. Domnul director era singurul profesor din școală care fuma și pentru asta își amenajase un cabinet special, lângă toaletă.

Mi-am ridicat ochii din mobil și i-am surprins privirile pline de milă ale doamnei Otaru. Mi-am amintit de ultimul scandal pe care l-am avut cu ea înainte să plec la festivalul de la Vilnius și mi s-a părut că regret incidentul ăla.

Era vineri și eu luni plecam la Vilnius. În ziua aia două clase – A X-a și a XI-a – au dat tezele la literature universal și eu am intrat la ea să iau lucrările ca să le verific și ea mi-a spus că pot să fac lucrul ăsta doar în prezența ei.

- Sunt de acord. Îmi permiteți să le corectez în cabinetul dumneavoastră.

- Dar eu plec acum. Într-o oră trebuie să fiu la Butuceni. Veniți luni.

- Luni nu pot eu. Luni plec la Vilnius, la un festival de literatură.

- Cum, luni plecați la Vilnius?

- Da.

- Și eu de ce aflu despre asta abia acum?

- Eu i-am spus domnului director.

- Și când vă întoarceți?

- Pe 27 mai.

- Asta nu se poate.

- De ce să nu se poată?

- Pentru că până atunci trebuie să verificați tezele, să treceți notele în cataloage, să scoateți mediile pe semestru și anuale și să încheiați situația școlară a tuturor elevilor.

- Asta și vreau să fac azi.

- Dar eu nu pot azi.

- Dumneavoastră nu puteți să rămâneți, înțeleg, dar dați-mi mie lucrările și eu o să le verific singur.

- Și dacă află domn director?

- N-o să afle.

- Asta nu se poate. Eu zic să vă contramandați zborul spre Vilnius.

- Doamna profesoară, nu pot. Sunt așteptat. Am convenit că vin încă din luna decembrie.

- Dar de ce îmi spuneți despre asta abia acum?

- Nu știam că trebuia să vă spun și dumneavoastră.

Două săpătămâni îmi frecase ridichea doamna Otaru cu teza asta, întorcându-mă înapoi de câteva ori pentru a rescrie întrebările, deci și răspunsurile, iar acum când credeam că am scăpat, descopăr că am nimerit într-o nouă capcană. Doamna Otaru sări în picioare și începu să țipe.

- Eu mă duc la doamna Oscaru. Să decidă ea ce e de făcut că pe mine situația asta mă depășește.

Doamna Otaru a sărit pe ușă ca un dop de șampanie, iar eu am rămas înmărmurit. Nu i-am rsăpuns la telefon nici lui Nicolae, cu care am convenit să mergem diseară la tenis.

S-a deschis ușa și prima a intrat doamna Oscaru, veșnic nemulțumită. De când am cunoscut-o era permanent nemulțumită de ceva. Acum însă parcă era și mai indispusă, de parcă l- aș fi bătut pe cineva.

- Domnule profesor, dumneavoastră nu puteți să mergeți la Vilnius cât încă anul școlar nu s-a terminat.

- Dar eu nu mai am ore.

- Ore poate că nu mai aveți, dar n-ați verificat tezele.

- Pentru asta sunt acum aici.

- Însă nu poate doamna Otaru. Ea pleacă la Butuceni și poate doar luni.

- Dați-mi mie lucrările.

- Asta nu se poate. Domnul director i-a cerut doamnei Otaru să fie și ea de față când o să le verificați.

- Atunci mă duc să discut cu domn director.

- Dânsul lipsește acum.

- Și ce-i de făcut?

- Să veniți luni când se întoarce doamna profesoară de la Butuceni și să controlați atunci lucrările. Bine?

- O să mă gândesc.

- De altfel, eu m-am uitat în cataloage și am observat că nu ați trecut nicio notă la literatura universașă în acest semestru. Îmi puteți explica de ce? țipă ea, uitând că tocmai ea îmi interzise să pun note în catalog, fără a fi de față și șeful de catedră,. Singur nu aveam voie să le pun. Trebuia neapărat să fie de față și Serioja, așa cum îl numea ea, pentru a nu comite cine știe ce greșeală. Dar șeful de catedră fugea de mine ca dracul de tămâie și eu presupuneam că, de aia, că era foarte ocupat după se concediase o profesoară de istorie și el îi preluase orele, dar atunci de ce nu renunțase la șefia de catedră?Sau poate cauza era alta?

După ce rușii invadaseră Ucraina, i-am zis că mă tem că rușii o să ne atace și pe noi și el mi-a zis că nu are niciun sens să mă tem de ruși că și rușii sunt oameni.

- Dumneavoastră chiar așa gândiți?

- Da.

- Adică?

- Domnule profesor, îmi spuse el, că vin rușii sau că nu vin, noi, profesorii de istorie, o să avem mereu de lucru.

- Asta în cazul dacă nu o să vă tragă un glonț în ceafă.

Ceea ce mă oripilase cel mai tare era faptul că lucrurile astea mi le spunea un om care preda istoria românilor. Oare nu după discuția aia încetase să mă mai ajute?

Fără să-mi mai spună nimic, doamna Ascaru mă privi încruntată și plecă și eu am rămas singur doar cu doamna Otaru cu care, până la acest incident, mă înțelesesem de minune. Banu, mai fusese un incident. O dată am găsit-o la cantină mâncând singură la o masă cu șase oameni și am vrut și eu să mănânc împreună cu ea și nu m-a lăsat. Mi-a zis atunci să mă duc la o altă masă. Cantina era pustie și noi mâncam unul într-un colț al ospătăriei și altul, în celălalt. Atât. Încolo, ne-am înțeles de minune și am purtat niște discuții foarte interesante. Într-o zi m-a căutat ca să discutăm despre o poezie de Ana Blandiana și eu acum mă întreb dacă nu a vrut cumva să mă verifice pentru a vedea cât de bine mă pricep la literatură.

Se pare că-și revenise și ea, căci își coborî vocea și îmi vorbi ca în vremurile bune.

- Și chiar trebuie să plecați la Vilnius?

- Da, oamenii ăia mă așteaptă încă din decembrie.

- Atunci lucrările o să le verific eu și dumneavoastră pur și simplu o să treceți notele în catalog când o să vă întoarceți.

- Vă mulțumesc, doamna profesoară.

- Ne vedem pe 27 mai. Înger păzitor la Vilnius.

Pe 27 mai însă am pierdut avionul , drept urmare, și o groază de bani și m-am reîntâlnit cu dumneaei doar pe 30 mai și atunci mi-a transmis borderoul cu note și toate erau cu mult mai mici decât m-aș fi așteptat, iar pe doi chiar i-a picat și eu un pic m-am indignat, dar le-am trecut, vrând-nevrând, în cataloage. Acum îmi amintii de cei doi corigenți și de faptul că vor trebui să susțină din nou teza în august, iar asta înseamnă că nu voi putea pleca la Praga, deși tare îmi doresc, ci va trebui să rămân și să le controlez lucrările. Adio, festival de literatură din Praga!

Veni și domn director și se așeză pe scaunul din fața mea și mi se păru a fi foarte supărat. Chiar era. Și chiar el însuși ne spuse că e foarte nemulțumit de activitatea catedrei noastre. Se adresa tuturor, dar mă privea doar pe mine. Apoi repartiză orele și mie nu-mi dădu nimic. Atunci am înțeles că vrea să renunțe la mine și l-am întrebat de ce mi-a luat orele de literatură universală.

- Sunt multe plângeri contra dumneavoastră.

- Plângeri?

- Pentru prima dată aud. Din partea cui? Cine s-a plans pe mine?

- Cine, cine?

- Da, cine.

- Ilie, de exemplu.

- Ilie?

- Da, Ilie. I s-a plâns tatălui său și acesta mi-a spus mie. Tatăl său e directorul aeroportului și nu pot să nu-l cred.

- Și încă cine?

- Liviu.

- Dar, domnule director, sunt atâția alți elevi care mi-au vorbit foarte frumos despre domnul profesor. Laurențiu este încântat de lecțiile domnului profesor.

- Doamna profesoară, eu nu am venit aici ca să port un dialog, ci ca să vă spun niște concluzii de-ale mele, iar concluzia mea e că mai bine anul ăsta orele de literatură universală le facă doamnele profesoare Olovatâi și Ubovschi.

Atunci am înțeles că m-a concediat. Ar fi putut să-mi comunice asta în privat, dar el a preferat să facă un spectacol din nefericirea mea.

Am ieșit primul din cabinetul directorului și m-am așezat pe o bancă din hol pentru a mă gândi un pic la cele întâmplate și pentru a-mi da seam ace să fac mai departe. Rând pe rând au trecut pe lângă mine toți foștii mei colegi de la catedră. Niciunul nu s-a apropiat și nu m-a spus nimic. Iar doamnele Olovatâi și Ubovschi nici măcar nu m-au privit, de parcă nu m-ar fi cunoscut. Doar doamna Otaru s-a apropiat și a încercat să-mi spună ceva. Ceva care nu avea nicio legătură cu cele întâmplate.

Prin geam am văzut-o pe una dintre elevele mele din clasa a X-a intrând pe ușa principală. Era una dintre fetele alea care mă căuta și în pauze ca să discutăm despre material predată Am ieșit pe ușa din dos doar ca să n-o întâlnesc.

Doamna Aman, portăreasa, nu știa că am fost foarte concediat și mă întâmpină foarte călduros. După ce mi-am recuperate bicicleta și am ieșit în stradă, deodată, m-am luminat la față. Acum nimic n-o să mă încurce să plec în luna lui august la Praga.