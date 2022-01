Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) este interesată de tehnologiile geotermale. „Noi nu avem surse naturale de apă fierbinte la suprafață, așa cum există în România și în alte țări. Totuși, în Republica Moldova aplicarea tehnologiei care valorifică energia geotermală este o soluție optimă”, a menționat pentru IPN Alexandru Ciudin, directorul AEE.

„Apa obișnuită se pompează la o adâncime de 100 și ceva de metri în pământ, preia căldura de acolo, unde temperatura constantă este de 12 grade pe parcursul întregului an. Astfel, consumatorii au apă caldă la robinet. Cu un schimbător de căldură, apa încălzită poate fi folosită și la încălzirea încăperilor. Energia respectivă poate fi convertită – se poate genera aer cald, la fel ca în cazul climatizatoarelor. Apa cu o temperatură de 12 grade vara poate fi folosită și la răcirea temperaturii din încăperi. Prin tehnologii specializate, temperatura poate fi reglată, în funcție de necesități”, a explicat Alexandru Ciudin.

Lideri mondiali în producerea acestor tehnologii sunt Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Islanda. Recent, Alexandru Ciudin a avut o întrevedere de lucru cu Árni Þór Sigurðsson, ambasadorul Republicii Islanda în Federația Rusă și, prin cumu,l în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate oportunitățile de cooperare dintre cele două țări în domeniul energii regenerabile, mai ales – împărtășirea experienței Islandei în valorificarea energiei geotermale, dar și a altor surse regenerabile de energie.

În ultimul an, în Republica Moldova asemenea tehnologii au fost implementate mai ales în domeniul privat. „La stat noi am finanțat două proiecte pe parcursul ultimilor ani: la grădinița „Licurici” de la Călărași și la Comrat, cu participarea unor finanțatori de peste hotare. Grădinița din Călărași este una cu consum aproape egal cu zero, unde producerea energiei este asigurată de pompa geotermală și de colectoare solare.

Tehnologia aceasta este mai scumpă decât celelalte tehnologii de energie regenerabilă, a menționat Alexandru Ciudin. Există mai multe companii care instalează tehnologia. Pentru o clădire locativă, cu suprafața de 200-300 de metri păstrați, implementarea unei asemenea tehnologii poate costa circa 20 de mii de euro. Pentru grădinițe și alte obiecte de menire socială, costul este mai mare.

Un exemplu de utilizare reușită a tehnologiilor care folosesc energia geotermală este biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Stăuceni. „Suntem prima biserică din Moldova care a aplicat această tehnologie, încă acum 4-5 ani”, a menționat pentru IPN parohul bisericii, preotul Gherghe Gavrilița. Deși biserica mai are de achitat o sumă mare pe factura la energie electrică, parohul este mulțumit că nu are cheltuielile lăcașurilor de cult care își asigură încălzirea pe baza gazului. Chiar și costurile instalării tehnologiei geotermale au fost de două ori mai mici decât dacă s-ar fi instalat o unitate de încălzire pe bază de gaz. „Politica trebuie lăsată de o parte, gazul – cât mai este – să fie folosit, dar autoritățile trebuie să se gândească la sistemele eoliene, fotovoltaice și la restul. Dacă vorbim de ceva performant și mai ieftin, trebuie făcut. Până vor fi implementate tehnologiile moderne, sărmanul creștin scoate din buzunar și plătește sume mari”, a remarcat preotul.