Guvernul anunță creșterea compensațiilor pentru consumatorii de agent termic. Mai exact, este vorba de două modificări ale legislației care duc la scăderea facturilor pentru cele mai vulnerabile familii. Anunțul a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița.

„Am luat decizia să inițiem modificările la legislație și buget care să permită creșterea compensațiilor oferite de Guvern pentru consumatorii de agent termic. E vorba de două modificări care duc la scăderea facturilor pentru cele mai vulnerabile familii. Prima - creștem volumul compensat de Guvern din factura la agent termic. Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 67% din creșterea de tarif, începând cu factura pentru luna ianuarie vom compensa 80% din creșterea de tarif. În plus, am crescut volumul acoperit de compensație. Dacă în noiembrie și decembrie am compensat 1 gigacalorie, începând cu factura pentru ianuarie vom compensa până la 1,5 gigacalorii. Aceste două măsuri fac ca suma maximă a compensației oferite de Guvern la factura pentru agentul termic să crească de la 450 de lei pe lună la 815 lei pe lună”, a anunțat premierul.