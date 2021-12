Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, vicepremierul Andrei Spînu, vine cu o reacție la protestul transportatorilor, organizat astăzi în fața Guvernului. Oficialul a precizat că așteaptă în continuare informații de la operatorii de transport pe marginea calculelor tarifelor, însă agenții economici nu se grăbesc să prezinte datele solicitate.

„Cu privire la protestul desfășurat de un grup de transportatori. Reiterez același mesaj menționat anterior. Una dintre principalele mele preocupări este ca oamenii să beneficieze de servicii de transport sigur, comod și accesibil, iar prețul achitat pentru serviciile de transport să fie unul corect și care corespunde realităților actuale. Cum am și precizat, noi am dat curs tuturor demersurilor transportatorilor, am avut mai multe ședințe și am agreat că ministerul va face calculele pentru tariful real. Vă aducem la cunoștință, că la data de 16 noiembrie, în atenția transportatorilor a fost expediat un demers de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, pentru a oferi informațiile necesare pe marginea calculelor tarifelor. Până la ziua de astăzi am recepționat informații și date doar de la 9 operatori de transport, din 67. Din aceștia 9, doar 7 au prezentat informațiile conform demersului trimis. Nu înțelegem logica de a solicita majorarea tarifului, dacă atunci când solicităm date concrete în baza cărora să luăm această decizie, nu avem nicio reacție”, a scris demnitarul.