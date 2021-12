Acționarii Romgaz au aprobat vineri tranzacția în valoare de 1 miliard de euro pentru preluarea participației americanilor de la ExxonMobil în proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor de la Marea Neagră, arată un comunicat al companiei publicat la Bursa de Valori București (BVB). Compania de stat românească a aprobat de asemenea contractarea unui împrumut de 325 de milioane de euro pentru a acoperi o parte din suma de achiziție.

„În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz a fost aprobată tranzacția de achiziție de către Societate a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Afost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzător”, arată comunicatul companiei.

Totodată, acționarii Romgaz au aprobat contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părți din prețul tranzacției de achiziție.

Directorul general al Romgaz, Aristotel Jude, estima recent că tranzacţia dintre Romgaz și ExxonMobil va fi finalizată în primul trimestru din 2022.

Consiliul de Administraţie al Romgaz a avizat recent achiziţia tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, care deţine 50% din proiectul Neptun Deep, şi încheierea contractului de vânzare – cumpărare, preţul de achiziţie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari şi putând fi ajustat pozitiv cu cel mult 10 milioane dolari.

În prezent, ExxonMobil şi OMV Petrom sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde explorările au relevat zăcăminte estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi.

ExxonMobil şi-a anunţat intenţia de a părăsi România, iar OMV Petrom a precizat că este posibil să ia anul viitor decizia de a investi în proiectul Neptun Deep, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.