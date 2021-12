Vicepremierul Andrei Spînu pleacă în România pentru a discuta posibilitatea procurării unei cantități importante de păcură. Necesitatea achiziției vine după ce în luna octombrie Termoelectrica a folosit cantități impunătoare de păcură din rezerva de stat. De asemenea, la București Andrei Spînu va avea întrevederi cu reprezentanții Ministerului Energiei din România cu care va discuta posibilitatea interconectării Republicii Moldova la rețeaua europeană de energie electrică, notează IPN.

Vicepremierul Andrei Spînu spune că săptămâna viitoare va efectua o vizită oficială în România în cadrul căreia asigurarea securității energetice a Republicii Moldova va fi prioritară pe agenda discuțiilor. Chișinăul își propune că procure păcură din România pentru a-și completa stocurile rezervei de stat.



„Voi discuta interconectarea Republicii Moldova la sistemul electroenergetic european. Am anunțat și începerea construcției liniei Chișinău-Vulcănești. În luna februarie va avea loc primul test de deconectare și conectare la sistemul european, în august va avea loc al doilea test. Dacă lucrurile vor merge bine, din 2023 vom putea fi conectați la piața europeană. Un alt subiect pe care-l voi aborda în România vizează achiziția de păcură. În luna octombrie Termoelectrica a consumat o cantitate de păcură, când nu avea suficient gaz. În noiembrie am făcut o solicitare către Ministerul Energiei din România, ca să putem suplini rezerva de stat cu păcură, voi discuta acest subiect în România”, a spus Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.



De asemenea, Spînu a respins acuzațiile care i se aduc, precum că ar fi contractat o companie suspectă din India pentru construcția liniei de interconectare energetică Vulcănești-Chișinău. Vicepremierul dă asigurări că indienii își vor onora obligațiunile contractuale și vor construi în timp util linia de energie electrică de 158 de km.



„Despre licitație am comunicat, am organizat și o conferință de presă pentru că este un proiect de maximă importanță. Noi vrem să ne asigurăm că, indiferent de situație, vom avea energie electrică, și tot timpul este bine să ai cel puțin 2 alternative. La moment, suntem dependenți aproape 100% de stația de la Cuciurgan. Licitația pentru a contracta o companie a început încă anul trecut, în toamnă. Licitația a fost făcută sub supravegherea Băncii Mondiale, după standarde și manuale operaționale extrem de rigide. Am verificat această companie, am folosit instrumente de verificare internațională. Deja au început lucrările de proiectare și în 3 ani vom avea această linie. Eu voi fi cu ochii pe ei să ducă proiectul până la capăt”, a mai spus vicepremierul.



Compania indiană KEC International a câștigat licitația privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Potrivit contractului, compania indiană are la dispoziție 42 de luni din data semnării contractului să realizeze proiectul.