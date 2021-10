Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare vine cu explicații privind creșterea prețurilor la unele produse de panificație. Viorel Gherciu spune că deși recolta de grâu este cea mai bună din ultimii ani, prețul la pâine este determinat de prețul la motorină, care înregistrează un trend ascendent pe plan mondial. Reprezentanții guvernării spun că în cazul în care prețurile la principalele produse alimentare vor înregistra noi majorări, statul va interveni pentru a susține categoriile vulnerabile ale populației, notează IPN.

În ultimele săptămâni, majoritatea magazinelor din țară au afișat prețuri mai mari la unele produse de panificație, în medie cu 50 de bani. Primul a anunțat prețuri majorate la unele produse combinatul de pâine din Bălți, acesta fiind urmat de întreprinderea de panificație din Soroca. Ministrul Agriculturii anticipează că majorările nu se vor opri aici.

„Avem un am foarte bun la recolta de cereale și oricât ar părea de paradoxal, prețul la pâine a crescut. Explicația este că prețurile au crescut la majoritatea input-urilor agricole. În plus, este vorba despre majorarea prețurilor la motorină, la fertilizanți. Nu este exclus ca prețurile la produsele de panificație să mai crească, în funcție de evoluția prețurilor la celelalte componente”, a spus Viorel Gherciu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În timpul emisiunii, Vladimir Bolea, președintele comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, a menționat că Guvernul deja examinează posibilitatea pentru a veni cu compensații pentru persoanele cu venituri modeste.



„Vom veni cu ajutoare țintite pentru persoanele vulnerabile cum sunt pensionarii, familiile cu mulți copii, în cazul în care vor crește prețurile la produsele alimentare, vom veni cu ajutor țintit pentru agricultori, dacă va continua majorarea prețului la motorină. Exportatorii de grâu acum câștigă, au prețuri foarte bune la export, în acest an ei își acoperă insuccesele pe care le-au avut în ultimii ani. Statul ar trebui să încaseze mai mulți bani din profitul pe care-l au ei, iar acești bani să fie redistribuiți pentru păturile social-vulnerabile”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea.



Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în acest an Republica Moldova a înregistrat o recoltă record de grâu, de 1,5 milioane de tone, media la hectar fiind de 4,6 tone, cea mai mare din ultimii 30 de ani.