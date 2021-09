Legea viei și vinului, menită să renască vinificația și să promoveze producția vinicolă a Moldovei peste hotare, a falimentat deja nouă întreprinderi din domeniu. Deși nu este vorba despre neachitarea impozitelor, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a inițiat procedura de insolvabilitate pentru nouă vinificatori din cauza neachitării de către întreprinderi a cotizațiilor în Fondul viei și vinului, de fapt, un fond privat.

Procedura de insolvabilitate a fost inițiată în cazul ”Burlacu-Vin” SA, ”Vinaria Zimbreni” SRL, ”Migdal-P” SA, Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau, ”Aidin” SA, SC ”Megavil Grup” SRL, SC ”Invinprom” SRL, SA ”Bas Altin” SRL, ”AKM-Divinus” SRL. E posibil ca în acest an, lista dată să fie completată. Și parcă totul se face în baza legii, dar ce nu e în regulă cu legea propriu-zisă?

În 2013, Parlamentul a adoptat modificări la legea viei și vinului (din 2006), prin care a instituit Fondul viei și vinului (FVV). Potrivit modificărilor la lege, administrarea fondului, în condițiile parteneriatului public-privat, a fost transmisă Oficiului Național al Viei și Vinului, transmite InfoMarket.

Potrivit legii, toți actorii din sector transferă, forțat, o parte din venitul său în Fond, iar la finalul fiecărui an, statul alocă Fondului aceeași sumă, acumulată de la întreprinderile din domeniu.

Fondul viei și vinului este destinat promovării producției vinicole moldovenești peste hotare, modernizării sectorului, creșterii exportului, etc.

Cel mai interesant este că administrarea FVV, din punct de vedere al completării fondului, a fost transmisă Inspectoratului Fiscal de Stat (SFS). Adică, de fapt, inspectoratul fiscal controlează colectarea cotizațiilor în Fondul Viei și Vinului în baza acelorași principii ca și impozitele la buget. Și dacă întreprinderea nu a plătit la timp cotizația la FVV, față de companie se aplică măsuri de penalizare dure, sub formă de amenzi, cu transmiterea ulterioară a dosarului în judecată pentru a recunoaște întreprinderea în incapacitate de plată.

Și fiscul îndeplinește prevederile legii. Ca răspuns la solicitarea oficială a agenției InfoMarket privind datele pentru ultimii 3 ani, SFS a comunicat o serie de cifre, pe care le-am grupat în tabel.

SFS a precizat că, din motive obiective, date privind achitările la FVV pentru 2018 lipsesc.

Este curios faptul că numai un agent economic a contestat în judecată, în 2018, acțiunile inspecției fiscale. Soarta finală a acestui demers nu a fost anunțată, dar, deoarece este vorba despre respectarea legii, fie și imperfecte, compania are șanse minime de a câștiga în instanță.

Cine și pentru ce trebuie să plătească Fondulu și câte întreprinderi de acest fel există? Cristina Frolov, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, nu a putut anunța, la întâlnirea cu redactorul agenției InfoMarket numărul exact al companiilor care plătesc cotizații în Fond: din an în an, numărul lor se schimbă, iar de administrarea colectărilor se ocupă fiscul.

La rândul său, IFS a comunicat la solicitarea oficială a agenției InfoMarket că, potrivit datelor sistemului informațional al IFS, plățile sunt efectuate de 130 de contribuabili.

Și plătesc toate și pentru tot! Iată extrasul din legea care a fost în vigoare până în mai 2021:

Plătitori de contribuții obligatorii în Fond sunt:

Contribuțiile se achită în următoarea mărime:

În mai 2021 au intrat în vigoare modificările la lege, care vor au curățat un pic, la 8 ani din momentul versiunii precedente, unele lacune din legislație (dar nu au schimbat esența problemei – despre acest lucru vom vorbi mai târziu).

A fost introdusă noțiunea de Subiecți – plătitori de contribuții la Fond, care sunt:

a) producători de material săditor vinicol de soiuri pentru vin;

b) exportatori de struguri proaspeți și zdrobiți din soiuri pentru vin, exportatorii de must de toate categoriile;

c) producătorii de vin, producție obținută în bază de must și producție viti-vinicolă aromatizată;

d) producătorii de producție obținută pe bază de vin.