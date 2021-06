Este împotriva principiilor economiei de piață, încurajează instituirea monopolului și are menirea de a-i elimina pe petroliștii mici. Astfel califică fostul director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlicov, noua metodologie de calcul a prețurilor-plafon pentru carburanți stabilită de instituția regulatoare, notează IPN.



Potrivit expertului în domeniul energetic, noua metodologie de calcul e distructivă pentru piața petrolieră din Republica Moldova, întrucât nu pot fi stabilite reguli similare pentru petroliști care au cheltuieli și profitabilitate complet diferite.



„Tentativa de a reglementa prețurile prin instituirea unui plafon pe o piață concurențială nu este o soluție bună și din start este sortită eșecului. Dacă în lege este indicat că suntem o economie de piață, atunci trebuie să creăm condiții pe piața concurențială, ca petroliștii să se bată între ei pentru consumator. Acum ANRE are misiunea de a stabili o marjă, care de facto, este imposibil de stabilit, pentru că fiecare companie are contracte diferite, costuri diferite”, a spus Victor Parlicov în cadrul emisiunii „Piatnitsa s Anatoliem Golea” de la RTR Moldova.



Potrivit expertului, noua metodologie de calcul va duce la instituirea unui monopol pe piață și-i va elimina pe petroliștii mici.



„Există riscul ca de pe piață să dispară petroliștii mici. Ei nu se vor încadra în marja stabilită de ANRE pentru că nu poți să pui pe aceeași balanță un agent economic care vinde o tonă de combustibil pe zi cu unul care vinde 10 tone. Dacă se dorește lichidarea petroliștilor mici, probabil, este o decizie bună”, a spus Victor Parlicov.



Noua lege, promovată în Parlament de deputatul independent Alexandru Oleinic, prevede că prețurile la carburanți sunt stabilite de fiecare agent economic în parte și nu pot depăși prețurile-plafon stabilite de ANRE. Prețul-plafon este calculat de instituția regulatoare în fucție de cotațiile bursiere Platts, cotele accizelor și cotele TVA prevăzute de Codul Fiscal. Periodicitatea de recalculare este de 14 zile.