Ministerul Finanțelor propune un nou mecanism de subvenționare a locurilor de muncă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Instituția a propus spre dezbateri publice un regulament în acest sens, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului, implementarea noilor măsuri are drept scop creșterea numărului de persoane încadrate în câmpul muncii, reîncadrarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență, susținerea persoanelor cu dizabilități.



Regulamentul prevede că întreprinderile care vor angaja persoane care nu au avut venituri salariale în ultimele 12 luni vor primi subvenții în mărime de 50 la sută din impozitele salariale, dar nu mai mult de 1000 de lei lunar per angajat. Subvențiile vor fi acordate pentru o perioadă de 12 luni.



Organizațiile necomerciale care vor angaja persoane cu dizabilități severe vor primi subvenții în mărime de 100% din impozitele salariale, dar nu mai mult de 2000 de lei lunar pentru un salariat.



Organizațiile necomerciale care vor angaja persoane cu dizabilități accentuate sau medii vor beneficia de subvenții în valoare de 50 la sută din impozitele salariale, dar nu mai mult de 1000 de lei lunar per angajat.



Întreprinderile specializate, în care minimum 50 la sută dintre salariați sunt persoane cu nevoi speciale, vor primi subvenții pentru angajarea persoanelor cu dizabilități, în valoare de 200% din impozitele salariale, dar nu mai mult de 4000 de lei lunar pentru un angajat. Subvențiile pentru încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu nevoi speciale se vor acorda pentru toată perioada angajării.



Resursele bugetare alocate pentru subvenționarea locurilor de muncă pentru anul 2021 constituie 200 de milioane de lei. Noul regulament, elaborat de Ministerul Finanțelor, urmează a fi aprobat de Guvern.



În Republica Moldova sunt înregistrate circa 177 de mii de persoane cu dizabilități. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul III al anului 2020, în Republica Moldova erau înregistrați 30,2 mii de șomeri.