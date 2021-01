Mai multe companii au anunțat majorarea de preț la produsele petroliere și sunt întrebat, care sunt motivele acestor scumpiri. Sunt două motive de bază.

1. A crescut acciza la produse petroliere. La benzina acciza a crescut de la 4,47 lei/litru la 4,87 lei/litru. Împreuna cu TVA impozitele in acest an sau majorat cu 48 bani/litru.

2. Crește prețul petrolului pe piețele Internaționale. Astfel in Septembrie-Octombrie 2020 prețului unui barrel se petrol a fost de 40 USD. In Decembrie el s-a scumpit cu 25% pana la 50 USD. Iar in prezent a mai crescut cu 10% pana la 55 USD/barrel. Recalculat în lei un litru de petrol doar în acest an s-a scumpit cu 56 bani/litru.

Teoretic petroliștii ar avea motiv sa crească prețurile, dar exista un maaare DAR…

În 2020 când prețul la petrol a scăzut dramatic ajungând la minimul din ultimii 25 ani, petroliștii nu sau grăbit sa scadă prețul pe măsura. Drept consecință anul trecut in plină criza ei au încasat cei mai mulți bani din istoria Moldovei. Link la final de articol.

Așa ca reiterez: piața produselor petroliere trebuie sa fie subiect de ancheta a Consiliul Concurentei, Agenției Naționale de Reglementare in Energetica, Comisiilor parlamentare se profil și nu in ultimul rând a Consiliului de Securitate de pe lângă Președintele Republicii Moldova. In link articole mai vechi la aceasta tema.

Sursa: Veaceslav Ioniță