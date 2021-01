În Republica Moldova, amenzile pentru încălcarea regulilor vamale pentru importul și exportul de mărfuri au fost înăsprite. Conform modificărilor aduse Codului Contravențional, importul sau exportul de pe teritoriul R.Moldova de mărfuri, obiecte și alte obiecte de valoare prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin ascunderea de la controlul vamal, prin ascunderea în spații de depozitare special pregătite sau adaptate, sau cu utilizarea frauduloasă a documentelor sau mijloacelor de identificare vamală, fie prin nedeclarare sau declarație inexactă în vamă sau alte documente pentru trecerea frontierei, se pedepsește proporțional cu valoarea mărfurilor, articolelor și valorilor transportate.

Respectiv:

- dacă costul mărfurilor este de până la 100 mii lei, atunci amenda poate fi de la 100 u. c. la 500 u. c.;

- dacă de la 100 mii la 200 mii lei - de la 500 u. c. la 900 u. c.;

- dacă de la 200 mii la 400 mii lei - amenda se poate ridica la 900-1200 u. c.

Dacă acțiuni similare sunt depistate în locuri care nu sunt destinate controlului vamal, amenda este mai mare - de la 200 u. c. la 1.500 u. c., în funcție de valoarea mărfurilor, obiectelor și valorilor transportate ilegal.Până acum, amenda maximă pentru astfel de încălcări a ajuns la 90 u. c.

Dacă valoarea mărfurilor transportate ilegal depășește 400 de mii de lei (și 200 de mii de lei, dacă importul/exportul ilegal se efectuează în afara zonelor de control vamal), atunci fapta este calificată drept infracțiune și se pedepsește în conformitate cu Codul Penal.

În același timp, colectarea, deținerea, producția, transportul, acceptarea, depozitarea, transferul, vânzarea de bunuri, obiecte și alte obiecte de valoare supuse plasării în scopuri vamale, dacă nu au documente de origine sau sunt importate pe teritoriul Moldovei ca prin locurile stabilite pentru controlul vamal și prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, o amendă pentru încălcări poate varia de la 500 la 1.500 u. c..

În plus, amenzile sunt stabilite în valoare de 60-90 u. c. pentru nerespectarea condițiilor regimului vamal pentru importul temporar de vehicule declarate prin acțiune și utilizarea acestor vehicule de către alte persoane decât cele menționate în declarație. În toate cazurile, vorbim despre infracțiuni care nu reprezintă o infracțiune.

InfoMarket