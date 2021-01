Un obiectiv foarte important pentru următorii doi-trei ani este preluarea supravegherii pe sectorul financiar non-bancar, adică instituţiile de creditare non-bancare şi companiile de asigurări. Declarația a fost făcută de guvernatorul Băncii Naționale, Octiavian Armașu, în cadrul unui interviu pentru TRM.

Întrebat, cum vede dezvoltarea şi modernizarea BNM în 2021 și ce obiective urmează să atingă, guvernatorul a declarat că preluarea supravegherii pe sectorul financiar non-bancar reprezintă „un obiectiv la care noi trebuie să muncim în următorii doi-trei ani”.

Totodată, întrebat cum Banca Naţională îşi propune să asigurare în 2021 stabilitatea preţurilor şi menţinerea ratei inflaţiei, Octavian Armașu a declarat că BNM ţintește o rată a inflaţiei de 5%.

„Noi ţintim o rată a inflaţiei de 5%. Ea acum este mult mai joasă, sub 1%, poate chiar mai aproape de zero. Este o inflaţie mică, care este o consecinţă a faptului că a scăzut consumul, a scăzut cererea agregată la noi, în Republica Moldova, pe plan naţional, dar şi pe plan global. Economiile sunt acum foarte puternic intercalate şi economia noastră este acum una deschisă. Noi prin măsurile de politică monetară încercăm să susţinem cererea agregată, dar probabil politica monetară are limitările sale în ceea ce poate face. Pentru moment, nu am îngrijorări în ceea ce ţine de o creştere rapidă a preţurilor. Posibil că vom avea o creştere a preţurilor dacă vom reuşi să relansăm economia pe parcursul anului 2021”, a precizat guvernatorul.