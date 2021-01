În 2021, majoritatea taxelor locale au crescut la Chișinău, iar unele taxe au fost introduse pentru prima dată. Decizia Consiliului municipal Chișinău privind aprobarea și aplicarea taxelor locale pentru 2021 a fost publicată pe site-ul Primăriei.

Potrivit documentului, din acest an se va percepe o taxă pentru curățenie sanitară, aceasta se va ridica la 10 lei pe lună de la proprietarii de imobile rezidențiale (case, apartamente).

Copiii, pensionarii și persoanele cu dizabilități sunt scutiți de această taxă. Locuitorii din Chișinău vor primi notificări cu privire la plata noii taxe până la 15 Octombrie, aceasta va trebui achitată până la 30 Noiembrie 2021. În plus, de la 1 Ianuarie, au fost introduse taxe locale pentru unele tipuri de activități: 3 mii de lei pe an vor fi o taxă pentru organizarea hotelurilor pentru animale, 5 mii de lei fiecare vor fi colectați pentru parcuri tematice și de divertisment, precum și pentru organizarea anumitor tipuri de divertisment și recreere (atracții acvatice, zone de picnic, închiriere de echipamente de divertisment etc.), scrie InfoMarket.

O taxă este, de asemenea, introdusă nominal pentru stațiile de încărcare a mașinilor, cu toate acestea, în acest an, taxa este setată la zero. Conform documentului, taxa pentru îmbunătățirea teritoriilor a fost majorată de la 120 la 160 de lei pe an pe angajat; taxa de parcare - de la 18 la 30 de lei pe an pentru 1 metru pătrat; taxa pentru dispozitive publicitare - de la 500 la 750 de lei pe an pentru 1 metru pătrat.

Taxa de piață a crescut și ea: pentru piețele alimentare, agricole, nealimentare și mixte va crește de la 40 la 48 de lei pe an pe 1 mp; pentru piețele auto care funcționează la periferia orașului cu un mod de funcționare 1-3 zile pe săptămână - de la 12 la 14 lei pe 1 mp; pentru piețele auto care funcționează la periferia orașului 6-7 zile pe săptămână - de la 30 la 36 lei pe 1 mp; pentru piețele auto care funcționează în oraș 1-3 zile pe săptămână - de la 60 la 70 de lei pe 1 mp; pentru piețele auto care funcționează în oraș 6-7 zile pe săptămână - de la 72 la 84 lei pe 1 mp.

Taxa de piață pentru piețele de flori care funcționează non-stop, care sunt situate de-a lungul perimetrului parcurilor de cultură și recreere și de lucru non-stop, a fost majorată de la 720 la 840 lei pe 1 mp. m; și pentru alte piețe de flori care funcționează non-stop - de la 60 la 70 de lei pe 1 mp.

Pentru piețele la mâna a doua, impozitul local a crescut de la 15 la 18 lei pe 1 mp. În același timp, în 2021, taxa pentru ședere temporară a fost redusă - de la 5% la 3% din venitul din vânzările de servicii furnizate de structurile de cazare, precum și taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor - de la 0,3% la 0, 25% din veniturile din vânzarea de bunuri declarate la licitație sau suma pentru care se emit bilete de loterie.

Taxa pentru plasarea publicității a rămas la nivelul anului precedent - 5% din veniturile din vânzarea de servicii pentru plasarea și / sau distribuirea de publicitate; taxa pentru utilizarea simbolurilor locale - 0,25% din venitul din vânzarea produselor fabricate folosind simboluri locale; colectie de la proprietarii de caini - 120 lei animalul.

De asemenea, tarifele tarifelor pentru entitățile care furnizează servicii de transport de călători în modul taxi (300 de lei pe lună pe vehicul) și care deservesc rute regulate (de la 325 la 700 de lei pe lună, în funcție de traseu) nu s-au modificat.

În ceea ce privește impozitarea facilităților de vânzare cu amănuntul și a serviciilor, în 2021, pentru majoritatea acestora, ratele de impozitare locale vor fi majorate. În același timp, creșterea nu este prevăzută pentru unele categorii, de exemplu, pentru cazinouri taxa va rămâne la nivelul de 500 mii lei, pentru sălile de jocuri de noroc cu mașini pentru câștigarea banilor - 250 mii lei, pentru benzinării - 50 mii lei, pentru centrele comerciale, casele și magazine universale (20-25 lei pe 1 mp), internet cafe-uri - 150 lei pentru un computer, sloturi electronice pentru copii - 1500 lei pe aparat, pentru săli de degustare - 4 mii lei.

Mai multe categorii de taxe în 2021 nu vor fi aplicate: pentru casele de schimb valutar, atelierele de producție, depozitele pentru colectarea și analiza pieselor de schimb pentru mașini, birou și electrocasnice. Cota de impozitare pentru magazinele online a fost redusă de la 10 mii la 5 mii lei, în timp ce magazinele online care au depus o notificare privind activitatea de tranzacționare pentru prima dată vor putea beneficia de o reducere de 50% în primul an de activitate. Impozitul local pentru agențiile de turism a fost redus de la 5 mii la 3 mii lei.

O sumă crescută de taxe este prevăzută pentru facilitățile comerciale și unitățile de catering în care se vând tutun și alcool; obiecte situate pe teritoriul piețelor de-a lungul perimetrului străzilor centrale din Chișinău; facilități cu program de lucru extins (după ora 23:00); obiecte cu acces pe străzile centrale ale orașului; situate în afara piețelor autorizate de facilități de cumpărături mobile și chioșcuri care nu au fost scoase la licitație.